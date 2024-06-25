https://ria.ru/20240625/moldavia-1955459537.html

Премьер Молдавии предложил СМИ рассказывать о плюсах ЕС "с утра до вечера"

Премьер Молдавии предложил СМИ рассказывать о плюсах ЕС "с утра до вечера" - РИА Новости, 25.06.2024

Премьер Молдавии предложил СМИ рассказывать о плюсах ЕС "с утра до вечера"

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что молдавские СМИ должны с утра до вечера рассказывать обществу о преимуществах вступления в ЕС, а также о том, что должно РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T23:01

2024-06-25T23:01

2024-06-25T23:01

в мире

молдавия

украина

брюссель

дорин речан

майя санду

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898909489_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af04005a1f32a34284a37332f58f7b02.jpg

КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что молдавские СМИ должны с утра до вечера рассказывать обществу о преимуществах вступления в ЕС, а также о том, что должно делать общество, чтобы к 2030 году страна была готова к вступлению в союз. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. "СМИ в Молдавии должны с утра и до вечера объяснять обществу страны, каковы преимущества и что должно делать общество, чтобы быть уверенными, что к 2030 году мы будем готовы к вступлению в ЕС", - заявил Речан, отвечая на вопрос, есть ли у властей план Б на случай, если провалится референдум по европейской интеграции. Он отметил, что хочет смотреть на референдум с оптимизмом, поскольку знает, сколько труда было приложено для процесса евроинтеграции страны. "Мы все, как общество, должны приложить усилия, чтобы построить ЕС дома - условия труда, условия жизни, медицина, социальные услуги - так мы сможем сделать Молдавию частью ЕС", - добавил Речан. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

молдавия

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, брюссель, дорин речан, майя санду, евросоюз