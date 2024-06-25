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Премьер Молдавии предложил СМИ рассказывать о плюсах ЕС "с утра до вечера" - РИА Новости, 25.06.2024
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23:01 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/moldavia-1955459537.html
Премьер Молдавии предложил СМИ рассказывать о плюсах ЕС "с утра до вечера"
Премьер Молдавии предложил СМИ рассказывать о плюсах ЕС "с утра до вечера" - РИА Новости, 25.06.2024
Премьер Молдавии предложил СМИ рассказывать о плюсах ЕС "с утра до вечера"
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что молдавские СМИ должны с утра до вечера рассказывать обществу о преимуществах вступления в ЕС, а также о том, что должно РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T23:01
2024-06-25T23:01
в мире
молдавия
украина
брюссель
дорин речан
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что молдавские СМИ должны с утра до вечера рассказывать обществу о преимуществах вступления в ЕС, а также о том, что должно делать общество, чтобы к 2030 году страна была готова к вступлению в союз. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. "СМИ в Молдавии должны с утра и до вечера объяснять обществу страны, каковы преимущества и что должно делать общество, чтобы быть уверенными, что к 2030 году мы будем готовы к вступлению в ЕС", - заявил Речан, отвечая на вопрос, есть ли у властей план Б на случай, если провалится референдум по европейской интеграции. Он отметил, что хочет смотреть на референдум с оптимизмом, поскольку знает, сколько труда было приложено для процесса евроинтеграции страны. "Мы все, как общество, должны приложить усилия, чтобы построить ЕС дома - условия труда, условия жизни, медицина, социальные услуги - так мы сможем сделать Молдавию частью ЕС", - добавил Речан. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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в мире, молдавия, украина, брюссель, дорин речан, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Брюссель, Дорин Речан, Майя Санду, Евросоюз
Премьер Молдавии предложил СМИ рассказывать о плюсах ЕС "с утра до вечера"

Премьер Молдавии Речан предложил СМИ рассказывать о плюсах ЕС с утра до вечера

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что молдавские СМИ должны с утра до вечера рассказывать обществу о преимуществах вступления в ЕС, а также о том, что должно делать общество, чтобы к 2030 году страна была готова к вступлению в союз.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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"СМИ в Молдавии должны с утра и до вечера объяснять обществу страны, каковы преимущества и что должно делать общество, чтобы быть уверенными, что к 2030 году мы будем готовы к вступлению в ЕС", - заявил Речан, отвечая на вопрос, есть ли у властей план Б на случай, если провалится референдум по европейской интеграции.
Он отметил, что хочет смотреть на референдум с оптимизмом, поскольку знает, сколько труда было приложено для процесса евроинтеграции страны.
"Мы все, как общество, должны приложить усилия, чтобы построить ЕС дома - условия труда, условия жизни, медицина, социальные услуги - так мы сможем сделать Молдавию частью ЕС", - добавил Речан.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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