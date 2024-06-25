https://ria.ru/20240625/modernizatsiya-1955265070.html

Beeline cloud помог "Холодильник.ру" модернизировать свою ИТ-платформу

Beeline cloud помог "Холодильник.ру" модернизировать свою ИТ-платформу - РИА Новости, 25.06.2024

Beeline cloud помог "Холодильник.ру" модернизировать свою ИТ-платформу

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud успешно реализовал проект модернизации и масштабирования ИТ-инфраструктуры онлайн-ритейлера... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:50

2024-06-25T12:50

2024-06-25T12:50

технологии

вымпелком

beeline cloud

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud успешно реализовал проект модернизации и масштабирования ИТ-инфраструктуры онлайн-ритейлера бытовой техники и электроники "Холодильник.ру", сообщает компания.С использованием платформы Kubernetes (открытое ПО для оркестрации контейнеризированных приложений, 18+) на базе платформы для контейнеризации Deckhouse от компании "Флант" в облаке beeline cloud ритейлер смог значительно повысить производительность и надежность своих сервисов.Как отмечается в сообщении, "Холодильник.ру" стремился обеспечить высокую производительность и отказоустойчивость своей платформы, особенно в периоды пиковых нагрузок, таких как акции и распродажи. Для этого было решено перейти на современную платформу управления контейнерами, которая обеспечит гибкость, масштабируемость и надежность ИТ-инфраструктуры.В результате, обеспечена возможность автоматического масштабирования ресурсов в зависимости от текущих нагрузок, что позволило повысить устойчивость системы к сбоям и минимизировать время простоя. Время развертывания новых приложений сократилось на 30%, что позволило быстрее вводить новые функции и обновления. Использование платформы Deckhouse в beeline cloud снизило затраты на поддержку и управление ИТ-инфраструктурой, а интеграция современных инструментов безопасности обеспечила соответствие высоким стандартам защиты данных."Наши сервисы помогли "Холодильник.ру" не только улучшить производительность и надежность их платформы, но и значительно сократить время развертывания новых решений. Это очередной пример того, как современные облачные технологии могут трансформировать бизнес и повысить его эффективность", - отметил коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.По словам директора департамента поддержки "Холодильник.ру" Дмитрия Максимова, "работа с beeline cloud позволила не только улучшить производительность и надежность нашей платформы, но и значительно сократить время развертывания новых решений".Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLsWg4XJBG

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, вымпелком, beeline cloud