https://ria.ru/20240625/mobilizovannyy-1955222795.html

Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями

Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями - РИА Новости, 25.06.2024

Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями

Сдавшийся в российский плен мобилизованный в ВСУ Виктор Кэрэкеша заявил РИА Новости, что осознал, что воевал с братьями, а в украинских СМИ - "всё брехня". РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T07:39

2024-06-25T07:39

2024-06-25T10:09

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сдавшийся в российский плен мобилизованный в ВСУ Виктор Кэрэкеша заявил РИА Новости, что осознал, что воевал с братьями, а в украинских СМИ - "всё брехня". "Я видел русских солдат и то, что описывают украинские СМИ, это все брехня. Когда все случилось, меня взяли русские солдаты, ко мне нормально относились. Сразу накормили, сигарету дали, спрашивали, не замерз ли", - рассказал он. По его словам, в Хмельницкой области, откуда мужчина родом, война не ощущается. Он вспомнил слова покойного отца, что русские и украинцы - братья. "Я вам скажу, батя мой покойный рассказывал, что в СССР все были друг за друга, мы просто с братьями воюем", - сказал Кэрэкеша.

https://ria.ru/20240622/plennye-1954636237.html

хмельницкая область

украина

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хмельницкая область, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф