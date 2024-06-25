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Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями
Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями - РИА Новости, 25.06.2024
Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями
Сдавшийся в российский плен мобилизованный в ВСУ Виктор Кэрэкеша заявил РИА Новости, что осознал, что воевал с братьями, а в украинских СМИ - "всё брехня". РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:39
2024-06-25T07:39
2024-06-25T10:09
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сдавшийся в российский плен мобилизованный в ВСУ Виктор Кэрэкеша заявил РИА Новости, что осознал, что воевал с братьями, а в украинских СМИ - "всё брехня". "Я видел русских солдат и то, что описывают украинские СМИ, это все брехня. Когда все случилось, меня взяли русские солдаты, ко мне нормально относились. Сразу накормили, сигарету дали, спрашивали, не замерз ли", - рассказал он. По его словам, в Хмельницкой области, откуда мужчина родом, война не ощущается. Он вспомнил слова покойного отца, что русские и украинцы - братья. "Я вам скажу, батя мой покойный рассказывал, что в СССР все были друг за друга, мы просто с братьями воюем", - сказал Кэрэкеша.
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Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями
Пленный Кэрэкеша: в украинских СМИ все брехня, ВСУ воюют с братьями