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Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 25.06.2024 (обновлено: 10:09 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/mobilizovannyy-1955222795.html
Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями
Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями - РИА Новости, 25.06.2024
Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями
Сдавшийся в российский плен мобилизованный в ВСУ Виктор Кэрэкеша заявил РИА Новости, что осознал, что воевал с братьями, а в украинских СМИ - "всё брехня". РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:39
2024-06-25T10:09
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сдавшийся в российский плен мобилизованный в ВСУ Виктор Кэрэкеша заявил РИА Новости, что осознал, что воевал с братьями, а в украинских СМИ - "всё брехня". "Я видел русских солдат и то, что описывают украинские СМИ, это все брехня. Когда все случилось, меня взяли русские солдаты, ко мне нормально относились. Сразу накормили, сигарету дали, спрашивали, не замерз ли", - рассказал он. По его словам, в Хмельницкой области, откуда мужчина родом, война не ощущается. Он вспомнил слова покойного отца, что русские и украинцы - братья. "Я вам скажу, батя мой покойный рассказывал, что в СССР все были друг за друга, мы просто с братьями воюем", - сказал Кэрэкеша.
https://ria.ru/20240622/plennye-1954636237.html
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хмельницкая область, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями

Пленный Кэрэкеша: в украинских СМИ все брехня, ВСУ воюют с братьями

© РИА НовостиСдавшийся в плен украинский мобилизованный Виктор Кэрэкеша
Сдавшийся в плен украинский мобилизованный Виктор Кэрэкеша
© РИА Новости
Сдавшийся в плен украинский мобилизованный Виктор Кэрэкеша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сдавшийся в российский плен мобилизованный в ВСУ Виктор Кэрэкеша заявил РИА Новости, что осознал, что воевал с братьями, а в украинских СМИ - "всё брехня".
"Я видел русских солдат и то, что описывают украинские СМИ, это все брехня. Когда все случилось, меня взяли русские солдаты, ко мне нормально относились. Сразу накормили, сигарету дали, спрашивали, не замерз ли", - рассказал он.
По его словам, в Хмельницкой области, откуда мужчина родом, война не ощущается. Он вспомнил слова покойного отца, что русские и украинцы - братья.
"Я вам скажу, батя мой покойный рассказывал, что в СССР все были друг за друга, мы просто с братьями воюем", - сказал Кэрэкеша.
Украинские военные об их жизни в плену - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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22 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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