https://ria.ru/20240625/mkad-1955370540.html

На МКАД опрокинулся грузовик

На МКАД опрокинулся грузовик - РИА Новости, 25.06.2024

На МКАД опрокинулся грузовик

Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть на Московской кольцевой автомобильной дороге, из-за этого перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:54

2024-06-25T15:54

2024-06-25T15:54

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

мкад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d95fbec9f576149c5944efa1ed94b533.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть на Московской кольцевой автомобильной дороге, из-за этого перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на Волгоградский проспект в центр, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта. "На МКАД, съезд 10, грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть… Перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на Волгоградский проспект в центр. Выбирайте пути объезда", - сообщил столичный дептранс. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20230916/dtp-1896703644.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, мкад