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На МКАД опрокинулся грузовик - РИА Новости, 25.06.2024
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15:54 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/mkad-1955370540.html
На МКАД опрокинулся грузовик
На МКАД опрокинулся грузовик - РИА Новости, 25.06.2024
На МКАД опрокинулся грузовик
Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть на Московской кольцевой автомобильной дороге, из-за этого перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:54
2024-06-25T15:54
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
мкад
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть на Московской кольцевой автомобильной дороге, из-за этого перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на Волгоградский проспект в центр, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта. "На МКАД, съезд 10, грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть… Перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на Волгоградский проспект в центр. Выбирайте пути объезда", - сообщил столичный дептранс. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, мкад
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, МКАД
На МКАД опрокинулся грузовик

На МКАД опрокинулся грузовик, перекрыт съезд с МКАД на Волгоградский проспект

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть на Московской кольцевой автомобильной дороге, из-за этого перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на Волгоградский проспект в центр, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.
"На МКАД, съезд 10, грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть… Перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на Волгоградский проспект в центр. Выбирайте пути объезда", - сообщил столичный дептранс.
В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. МосквыМКАД
 
 
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