https://ria.ru/20240625/mkad-1955370540.html
На МКАД опрокинулся грузовик
На МКАД опрокинулся грузовик - РИА Новости, 25.06.2024
На МКАД опрокинулся грузовик
Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть на Московской кольцевой автомобильной дороге, из-за этого перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:54
2024-06-25T15:54
2024-06-25T15:54
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
мкад
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть на Московской кольцевой автомобильной дороге, из-за этого перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на Волгоградский проспект в центр, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта. "На МКАД, съезд 10, грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть… Перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на Волгоградский проспект в центр. Выбирайте пути объезда", - сообщил столичный дептранс. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20230916/dtp-1896703644.html
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, мкад
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, МКАД
На МКАД опрокинулся грузовик
На МКАД опрокинулся грузовик, перекрыт съезд с МКАД на Волгоградский проспект