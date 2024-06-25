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Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.06.2024
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15:26 25.06.2024 (обновлено: 15:31 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/minoborony-1955359119.html
Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны
Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.06.2024
Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны
Ввоз на Украину радиохимических веществ для утилизации продолжается, основные маршруты идут через Польшу и Румынию, а курирует поставки глава офиса президента... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:26
2024-06-25T15:31
украина
польша
румыния
игорь кириллов
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Ввоз на Украину радиохимических веществ для утилизации продолжается, основные маршруты идут через Польшу и Румынию, а курирует поставки глава офиса президента Украины, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств", - сказал Кириллов на брифинге. "Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак", - добавил он.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357011.html
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украина, польша, румыния, игорь кириллов, вооруженные силы рф, безопасность, в мире
Украина, Польша, Румыния, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Безопасность, В мире
Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны

Минобороны: ввоз радиохимических веществ на Украину идет через Польшу и Румынию

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗнаки "Радиация" на саркофаге с опасными ядерными отходами
Знаки Радиация на саркофаге с опасными ядерными отходами - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Знаки "Радиация" на саркофаге с опасными ядерными отходами. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Ввоз на Украину радиохимических веществ для утилизации продолжается, основные маршруты идут через Польшу и Румынию, а курирует поставки глава офиса президента Украины, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств", - сказал Кириллов на брифинге.
"Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак", - добавил он.
Кириллов: Запад ввозит на Украину вещества, из которых можно создать грязную бомбу - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
На Украине могут создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны
Вчера, 15:21
 
УкраинаПольшаРумынияИгорь КирилловВооруженные силы РФБезопасностьВ мире
 
 
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