https://ria.ru/20240625/minoborony-1955359119.html

Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны

Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.06.2024

Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны

Ввоз на Украину радиохимических веществ для утилизации продолжается, основные маршруты идут через Польшу и Румынию, а курирует поставки глава офиса президента... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:26

2024-06-25T15:26

2024-06-25T15:31

украина

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Ввоз на Украину радиохимических веществ для утилизации продолжается, основные маршруты идут через Польшу и Румынию, а курирует поставки глава офиса президента Украины, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств", - сказал Кириллов на брифинге. "Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак", - добавил он.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357011.html

украина

польша

румыния

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украина, польша, румыния, игорь кириллов, вооруженные силы рф, безопасность, в мире