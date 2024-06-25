https://ria.ru/20240625/minoborony-1955359119.html
Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны
Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.06.2024
Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны
Ввоз на Украину радиохимических веществ для утилизации продолжается, основные маршруты идут через Польшу и Румынию, а курирует поставки глава офиса президента... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:26
2024-06-25T15:26
2024-06-25T15:31
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Ввоз на Украину радиохимических веществ для утилизации продолжается, основные маршруты идут через Польшу и Румынию, а курирует поставки глава офиса президента Украины, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств", - сказал Кириллов на брифинге. "Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак", - добавил он.
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украина, польша, румыния, игорь кириллов, вооруженные силы рф, безопасность, в мире
Украина, Польша, Румыния, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Безопасность, В мире
Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны
Минобороны: ввоз радиохимических веществ на Украину идет через Польшу и Румынию
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Ввоз на Украину радиохимических веществ для утилизации продолжается, основные маршруты идут через Польшу и Румынию, а курирует поставки глава офиса президента Украины, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств", - сказал Кириллов на брифинге.
"Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак", - добавил он.