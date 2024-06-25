СБУ запросила у Академии наук разрешение на исследования химоружия
Минобороны: СБУ запросила у академии наук разрешение на исследования химоружия
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на здание Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского в Киеве
Вид на здание Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. CБУ в 2023 году запросила Национальную академию наук Украины разрешить исследования образцов химического, радиологического, ядерного, биооружия и следов их применения, учреждение подтвердило проведение таких исследований, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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"В октябре 2023 года Служба безопасности Украины направила в Национальную академию наук запрос о возможностях проведения подведомственными организациями исследований образцов химического, радиологического, биологического и ядерного оружия и следов их применения", - сказал на брифинге Кириллов.
По его словам, в ответном письме академия наук подтвердила проведение исследований двойного назначения в рамках подписанного в 2005 году соглашения между министерством обороны США и министерством здравоохранения Украины о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия.
"В нем сообщается о возможностях лаборатории Одесского противочумного института и планах по ее модернизации до уровня BSL-3 на средства Пентагона. В лаборатории "до настоящего момента осуществляется хранение коллекций таких особо опасных патогенов, как чума и холера", - сказал генерал.
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11 декабря 2023, 16:42