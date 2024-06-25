https://ria.ru/20240625/minoborony-1955356783.html

СБУ запросила у Академии наук разрешение на исследования химоружия

СБУ запросила у Академии наук разрешение на исследования химоружия - РИА Новости, 25.06.2024

СБУ запросила у Академии наук разрешение на исследования химоружия

CБУ в 2023 году запросила Национальную академию наук Украины разрешить исследования образцов химического, радиологического, ядерного, биооружия и следов их... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:20

2024-06-25T15:20

2024-06-25T15:20

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. CБУ в 2023 году запросила Национальную академию наук Украины разрешить исследования образцов химического, радиологического, ядерного, биооружия и следов их применения, учреждение подтвердило проведение таких исследований, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В октябре 2023 года Служба безопасности Украины направила в Национальную академию наук запрос о возможностях проведения подведомственными организациями исследований образцов химического, радиологического, биологического и ядерного оружия и следов их применения", - сказал на брифинге Кириллов. По его словам, в ответном письме академия наук подтвердила проведение исследований двойного назначения в рамках подписанного в 2005 году соглашения между министерством обороны США и министерством здравоохранения Украины о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. "В нем сообщается о возможностях лаборатории Одесского противочумного института и планах по ее модернизации до уровня BSL-3 на средства Пентагона. В лаборатории "до настоящего момента осуществляется хранение коллекций таких особо опасных патогенов, как чума и холера", - сказал генерал.

https://ria.ru/20240129/biozaschita-1924060573.html

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украина, россия, министерство обороны сша, войска рхбз