Рейтинг@Mail.ru
СБУ запросила у Академии наук разрешение на исследования химоружия - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/minoborony-1955356783.html
СБУ запросила у Академии наук разрешение на исследования химоружия
СБУ запросила у Академии наук разрешение на исследования химоружия - РИА Новости, 25.06.2024
СБУ запросила у Академии наук разрешение на исследования химоружия
CБУ в 2023 году запросила Национальную академию наук Украины разрешить исследования образцов химического, радиологического, ядерного, биооружия и следов их... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:20
2024-06-25T15:20
украина
россия
министерство обороны сша
войска рхбз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151077/55/1510775549_0:344:3027:2047_1920x0_80_0_0_d0c63c78de8e560ed813a2d86db7efe5.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. CБУ в 2023 году запросила Национальную академию наук Украины разрешить исследования образцов химического, радиологического, ядерного, биооружия и следов их применения, учреждение подтвердило проведение таких исследований, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В октябре 2023 года Служба безопасности Украины направила в Национальную академию наук запрос о возможностях проведения подведомственными организациями исследований образцов химического, радиологического, биологического и ядерного оружия и следов их применения", - сказал на брифинге Кириллов. По его словам, в ответном письме академия наук подтвердила проведение исследований двойного назначения в рамках подписанного в 2005 году соглашения между министерством обороны США и министерством здравоохранения Украины о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. "В нем сообщается о возможностях лаборатории Одесского противочумного института и планах по ее модернизации до уровня BSL-3 на средства Пентагона. В лаборатории "до настоящего момента осуществляется хранение коллекций таких особо опасных патогенов, как чума и холера", - сказал генерал.
https://ria.ru/20240129/biozaschita-1924060573.html
https://ria.ru/20231211/ssha-1915122532.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151077/55/1510775549_298:0:3027:2047_1920x0_80_0_0_3a44aff4a473c97dfb8d3879dba6cbcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, министерство обороны сша, войска рхбз
Украина, Россия, Министерство обороны США, Войска РХБЗ
СБУ запросила у Академии наук разрешение на исследования химоружия

Минобороны: СБУ запросила у академии наук разрешение на исследования химоружия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на здание Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского в Киеве
Вид на здание Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вид на здание Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского в Киеве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. CБУ в 2023 году запросила Национальную академию наук Украины разрешить исследования образцов химического, радиологического, ядерного, биооружия и следов их применения, учреждение подтвердило проведение таких исследований, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"В октябре 2023 года Служба безопасности Украины направила в Национальную академию наук запрос о возможностях проведения подведомственными организациями исследований образцов химического, радиологического, биологического и ядерного оружия и следов их применения", - сказал на брифинге Кириллов.
Биологическая опасность - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В 48-м ЦНИИ Минобороны создается кластер в интересах биологической защиты
29 января, 08:38
По его словам, в ответном письме академия наук подтвердила проведение исследований двойного назначения в рамках подписанного в 2005 году соглашения между министерством обороны США и министерством здравоохранения Украины о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия.
"В нем сообщается о возможностях лаборатории Одесского противочумного института и планах по ее модернизации до уровня BSL-3 на средства Пентагона. В лаборатории "до настоящего момента осуществляется хранение коллекций таких особо опасных патогенов, как чума и холера", - сказал генерал.
Микробиолог в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Минобороны прокомментировало голосование в Совбезе ООН по лабораториям США
11 декабря 2023, 16:42
 
УкраинаРоссияМинистерство обороны СШАВойска РХБЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала