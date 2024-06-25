https://ria.ru/20240625/minoborony-1955308087.html

Российская ПВО за сутки сбила 79 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 79 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.06.2024

Российская ПВО за сутки сбила 79 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 79 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:25

2024-06-25T13:25

2024-06-25T13:25

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 79 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито 79 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26 566 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 423 танка и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 856 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 924 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240622/oruzhie-1954718141.html

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