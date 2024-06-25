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Российские мотострелки заняли более выгодные позиции севернее Работино - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:19 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/minoborony-1955213032.html
Российские мотострелки заняли более выгодные позиции севернее Работино
Российские мотострелки заняли более выгодные позиции севернее Работино - РИА Новости, 25.06.2024
Российские мотострелки заняли более выгодные позиции севернее Работино
Мотострелки российской группировки войск "Днепр" при поддержке артиллерии заняли более выгодные позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:19
2024-06-25T05:19
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Мотострелки российской группировки войск "Днепр" при поддержке артиллерии заняли более выгодные позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным "Куса". "Продвинулись севернее Работино... Противник стал слабее. У противника, так сказать, заканчивается БК (боевой комплект - ред.). На данный момент противник очень редко, очень редко, но огрызается. Но у нас... все карты в руки - у нас есть и БК, у нас есть и человеческий ресурс, у нас больше техники, больше людей, больше боеприпасов", - рассказал офицер. По его словам, после бегства вооруженных сил Украины (ВСУ) из Работино противник пытался закрепиться в лесопосадках севернее села, но удержать их не удалось из-за постоянной работы российских РСЗО "Град", расчеты которых сменяли друг друга при ведении огня. "Сейчас мотострелки группировки с поддержкой артиллерии продолжают отталкивать ВСУ дальше на север", - отметил Куса. В конце февраля Минобороны РФ информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работино. Пятнадцатого мая военное ведомство сообщило о полном освобождении этого населенного пункта.
https://ria.ru/20240624/svo-1955044945.html
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работино, запорожская область, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские мотострелки заняли более выгодные позиции севернее Работино

Минобороны: мотострелки "Днепра" заняли более выгодные позиции севернее Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанкист во время боевой работы в зоне СВО
Танкист во время боевой работы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танкист во время боевой работы в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Мотострелки российской группировки войск "Днепр" при поддержке артиллерии заняли более выгодные позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным "Куса".
"Продвинулись севернее Работино... Противник стал слабее. У противника, так сказать, заканчивается БК (боевой комплект - ред.). На данный момент противник очень редко, очень редко, но огрызается. Но у нас... все карты в руки - у нас есть и БК, у нас есть и человеческий ресурс, у нас больше техники, больше людей, больше боеприпасов", - рассказал офицер.
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По его словам, после бегства вооруженных сил Украины (ВСУ) из Работино противник пытался закрепиться в лесопосадках севернее села, но удержать их не удалось из-за постоянной работы российских РСЗО "Град", расчеты которых сменяли друг друга при ведении огня. "Сейчас мотострелки группировки с поддержкой артиллерии продолжают отталкивать ВСУ дальше на север", - отметил Куса.
В конце февраля Минобороны РФ информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работино. Пятнадцатого мая военное ведомство сообщило о полном освобождении этого населенного пункта.
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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