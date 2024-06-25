https://ria.ru/20240625/minoborony-1955213032.html
Российские мотострелки заняли более выгодные позиции севернее Работино
Российские мотострелки заняли более выгодные позиции севернее Работино - РИА Новости, 25.06.2024
Российские мотострелки заняли более выгодные позиции севернее Работино
Мотострелки российской группировки войск "Днепр" при поддержке артиллерии заняли более выгодные позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:19
2024-06-25T05:19
2024-06-25T05:19
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953231606_0:121:3071:1848_1920x0_80_0_0_84db6c613acb6bee73231db409ef67cd.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Мотострелки российской группировки войск "Днепр" при поддержке артиллерии заняли более выгодные позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным "Куса". "Продвинулись севернее Работино... Противник стал слабее. У противника, так сказать, заканчивается БК (боевой комплект - ред.). На данный момент противник очень редко, очень редко, но огрызается. Но у нас... все карты в руки - у нас есть и БК, у нас есть и человеческий ресурс, у нас больше техники, больше людей, больше боеприпасов", - рассказал офицер. По его словам, после бегства вооруженных сил Украины (ВСУ) из Работино противник пытался закрепиться в лесопосадках севернее села, но удержать их не удалось из-за постоянной работы российских РСЗО "Град", расчеты которых сменяли друг друга при ведении огня. "Сейчас мотострелки группировки с поддержкой артиллерии продолжают отталкивать ВСУ дальше на север", - отметил Куса. В конце февраля Минобороны РФ информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работино. Пятнадцатого мая военное ведомство сообщило о полном освобождении этого населенного пункта.
https://ria.ru/20240624/svo-1955044945.html
https://ria.ru/20240624/svo-1955043204.html
работино
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953231606_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bff3cbf8ccfd855c4a885d7bb25d4855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
работино, запорожская область, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские мотострелки заняли более выгодные позиции севернее Работино
Минобороны: мотострелки "Днепра" заняли более выгодные позиции севернее Работино