https://ria.ru/20240625/minoborony-1955213032.html

Российские мотострелки заняли более выгодные позиции севернее Работино

Российские мотострелки заняли более выгодные позиции севернее Работино - РИА Новости, 25.06.2024

Российские мотострелки заняли более выгодные позиции севернее Работино

Мотострелки российской группировки войск "Днепр" при поддержке артиллерии заняли более выгодные позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T05:19

2024-06-25T05:19

2024-06-25T05:19

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Мотострелки российской группировки войск "Днепр" при поддержке артиллерии заняли более выгодные позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным "Куса". "Продвинулись севернее Работино... Противник стал слабее. У противника, так сказать, заканчивается БК (боевой комплект - ред.). На данный момент противник очень редко, очень редко, но огрызается. Но у нас... все карты в руки - у нас есть и БК, у нас есть и человеческий ресурс, у нас больше техники, больше людей, больше боеприпасов", - рассказал офицер. По его словам, после бегства вооруженных сил Украины (ВСУ) из Работино противник пытался закрепиться в лесопосадках севернее села, но удержать их не удалось из-за постоянной работы российских РСЗО "Град", расчеты которых сменяли друг друга при ведении огня. "Сейчас мотострелки группировки с поддержкой артиллерии продолжают отталкивать ВСУ дальше на север", - отметил Куса. В конце февраля Минобороны РФ информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работино. Пятнадцатого мая военное ведомство сообщило о полном освобождении этого населенного пункта.

https://ria.ru/20240624/svo-1955044945.html

https://ria.ru/20240624/svo-1955043204.html

работино

запорожская область

россия

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работино, запорожская область, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)