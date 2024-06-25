https://ria.ru/20240625/milyaev-1955280225.html

Миляев: от молодых инженеров зависит технологическое лидерство России

Миляев: от молодых инженеров зависит технологическое лидерство России - РИА Новости, 25.06.2024

Миляев: от молодых инженеров зависит технологическое лидерство России

Свыше 1000 молодых специалистов принимают участие в XII Международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего - 2024", который открылся в Тульской... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:24

2024-06-25T12:24

2024-06-25T12:24

тульская область

россия

дмитрий миляев

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Свыше 1000 молодых специалистов принимают участие в XII Международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего - 2024", который открылся в Тульской области, сообщает пресс-служба облправительства. Как отметил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, форум призван способствовать укреплению промышленного и оборонного потенциала России, являясь уникальной возможностью для начинающих инженеров найти предприятие, на котором хотелось бы работать, а для работодателей - найти молодых и энергичных сотрудников, которые хотят посвятить себя отрасли машиностроения. Приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин, выразивший уверенность, что результаты форума станут важным вкладом в развитие отечественной гражданской и оборонной промышленности. "Символично, что тульская земля, которая издавна славится своими крепкими традициями оружейного дела, рабочими династиями, настоящими мастерами, талантливыми созидателями и "самородками", уже третий год подряд служит местом проведения ваших встреч", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. "Сегодня президент РФ обозначил новые национальные цели, озвучил те задачи, которые сегодня стоят перед страной. Это не только технологический суверенитет, но и технологическое лидерство. И вот это самое лидерство, конечно, во многом будет зависеть от вас. Молодых ребят, которые сегодня учатся в наших высших учебных заведениях, работают на наших предприятиях. Это непростое время, время новых вызовов, новых трудностей, которые мы должны преодолевать, решать новые задачи. Вы – это идеи, вы – это новые навыки, вы – это новое движение вперед, без которого невозможно развитие предприятий", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Миляева в ходе панельной дискуссии, посвященной поддержке молодежи для укрепления технологического суверенитета страны. Миляев сообщил, что в Тульской области выстроена эффективная система социальной поддержки на предприятиях. Молодые работники пользуются социальными льготами, гарантиями и компенсациями. В частности, сотрудникам оборонных предприятий предоставляется финансовая помощь, для них действуют жилищные программы, предусмотрено санаторно-курортное обеспечение, развита система наставничества, проводится обучение и повышение квалификации, предоставляются дополнительные отпуска. Вопросы поддержки молодых специалистов находятся на особом контроле регионального правительства. Он отметил, что в Тульской области более 20 оборонных предприятий и еще свыше 100 работают в кооперации с ними. Поэтому спрос на инженерные профессии есть и, с учетом колоссальных темпов развития ОПК, он будет только расти. Форум проводится в Тульской области уже в третий раз, в этом году он продлится по 3 июля. Для участников форума подготовлена насыщенная образовательная и деловая программа. На его площадке также представлена продукция и инновационные разработки крупнейших оборонных предприятий Союза машиностроителей России, в том числе работающих в Тульской области.

https://ria.ru/20240607/investitsii-1951441409.html

https://ria.ru/20240607/proizvodstvo-1951368607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дмитрий миляев