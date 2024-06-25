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МИД не видит результатов действий ЮНЕСКО по выдаче виз российским делегатам - РИА Новости, 25.06.2024
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10:04 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/mid-1955240231.html
МИД не видит результатов действий ЮНЕСКО по выдаче виз российским делегатам
МИД не видит результатов действий ЮНЕСКО по выдаче виз российским делегатам - РИА Новости, 25.06.2024
МИД не видит результатов действий ЮНЕСКО по выдаче виз российским делегатам
Москва пока не видит результатов действий Секретариата ЮНЕСКО для обеспечения выдачи Францией виз российским делегатам, сообщила РИА Новости ответственный... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:04
2024-06-25T10:04
франция
россия
юнеско
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 июня - РИА Новости. Москва пока не видит результатов действий Секретариата ЮНЕСКО для обеспечения выдачи Францией виз российским делегатам, сообщила РИА Новости ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Татьяна Довгаленко. Ранее Франция, на территории которой находится штаб-квартира ЮНЕСКО, не выдала визу главе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорю Баринову, сорвав его участие в проводимых в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятиях, посвященных Дню русского языка. МИД России призвал Генерального директора организации Одре Азуле вмешаться в ситуацию и принять конкретные меры по обеспечению выполнения Францией обязательств по выдаче виз делегатам для посещения профильных мероприятий организации или работы на постоянной основе. "Поскольку ситуация зашла так далеко, мы были вынуждены перевести ее в публичную плоскость. Французы не реагируют на наши запросы по дипломатическим каналам, Секретариат ЮНЕСКО в курсе проблемы, наше представительство поддерживает с ним плотный контакт. Пока что каких-то конкретных и эффективных действий и результатов мы не видим", - сказала дипломат агентству. Она уточнила, что ЮНЕСКО именно в рамках ситуации с главой ФАДН подтверждала французской стороне приглашение российского чиновника в штаб-квартиру организации, но результатов это не дало.
https://ria.ru/20240624/zakharova-1955059919.html
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франция, россия, юнеско, санкции в отношении россии
Франция, Россия, ЮНЕСКО, Санкции в отношении России
МИД не видит результатов действий ЮНЕСКО по выдаче виз российским делегатам

МИД: РФ не видит результатов действий ЮНЕСКО для выдачи Францией виз делегатам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июня - РИА Новости. Москва пока не видит результатов действий Секретариата ЮНЕСКО для обеспечения выдачи Францией виз российским делегатам, сообщила РИА Новости ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Татьяна Довгаленко.
Ранее Франция, на территории которой находится штаб-квартира ЮНЕСКО, не выдала визу главе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорю Баринову, сорвав его участие в проводимых в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятиях, посвященных Дню русского языка. МИД России призвал Генерального директора организации Одре Азуле вмешаться в ситуацию и принять конкретные меры по обеспечению выполнения Францией обязательств по выдаче виз делегатам для посещения профильных мероприятий организации или работы на постоянной основе.
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"Поскольку ситуация зашла так далеко, мы были вынуждены перевести ее в публичную плоскость. Французы не реагируют на наши запросы по дипломатическим каналам, Секретариат ЮНЕСКО в курсе проблемы, наше представительство поддерживает с ним плотный контакт. Пока что каких-то конкретных и эффективных действий и результатов мы не видим", - сказала дипломат агентству.
Она уточнила, что ЮНЕСКО именно в рамках ситуации с главой ФАДН подтверждала французской стороне приглашение российского чиновника в штаб-квартиру организации, но результатов это не дало.
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