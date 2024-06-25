https://ria.ru/20240625/mid-1955240231.html

МИД не видит результатов действий ЮНЕСКО по выдаче виз российским делегатам

МИД не видит результатов действий ЮНЕСКО по выдаче виз российским делегатам - РИА Новости, 25.06.2024

МИД не видит результатов действий ЮНЕСКО по выдаче виз российским делегатам

Москва пока не видит результатов действий Секретариата ЮНЕСКО для обеспечения выдачи Францией виз российским делегатам, сообщила РИА Новости ответственный... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:04

2024-06-25T10:04

2024-06-25T10:04

франция

россия

юнеско

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 июня - РИА Новости. Москва пока не видит результатов действий Секретариата ЮНЕСКО для обеспечения выдачи Францией виз российским делегатам, сообщила РИА Новости ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Татьяна Довгаленко. Ранее Франция, на территории которой находится штаб-квартира ЮНЕСКО, не выдала визу главе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорю Баринову, сорвав его участие в проводимых в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятиях, посвященных Дню русского языка. МИД России призвал Генерального директора организации Одре Азуле вмешаться в ситуацию и принять конкретные меры по обеспечению выполнения Францией обязательств по выдаче виз делегатам для посещения профильных мероприятий организации или работы на постоянной основе. "Поскольку ситуация зашла так далеко, мы были вынуждены перевести ее в публичную плоскость. Французы не реагируют на наши запросы по дипломатическим каналам, Секретариат ЮНЕСКО в курсе проблемы, наше представительство поддерживает с ним плотный контакт. Пока что каких-то конкретных и эффективных действий и результатов мы не видим", - сказала дипломат агентству. Она уточнила, что ЮНЕСКО именно в рамках ситуации с главой ФАДН подтверждала французской стороне приглашение российского чиновника в штаб-квартиру организации, но результатов это не дало.

https://ria.ru/20240624/zakharova-1955059919.html

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955151836.html

франция

россия

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франция, россия, юнеско, санкции в отношении россии