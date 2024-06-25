https://ria.ru/20240625/mi-35m-1955213209.html
Российский Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ
Российский Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 25.06.2024
Российский Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ
Российский боевой вертолёт Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:23
2024-06-25T05:23
2024-06-25T05:23
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский боевой вертолёт Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика после чего экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета. "Получил задачу по уничтожению опорного пункта противника. Вышли на цель четко по времени и по месту. Отработали неуправляемыми ракетами С-8, после этого сделали отход с противоракетным маневром и отстрелом тепловых ловушек. Пришли на базу. ПАН доложил, то что все цели поражены. Работаем дальше", - цитируется в сообщении летчик Ми-35М Александр.
https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045045.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-35м, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-35М, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ
Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский боевой вертолёт Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика после чего экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
"Получил задачу по уничтожению опорного пункта противника. Вышли на цель четко по времени и по месту. Отработали неуправляемыми ракетами С-8, после этого сделали отход с противоракетным маневром и отстрелом тепловых ловушек. Пришли на базу. ПАН доложил, то что все цели поражены. Работаем дальше", - цитируется в сообщении летчик Ми-35М Александр.