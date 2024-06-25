https://ria.ru/20240625/medvedev-1955343376.html

Медведев поручил "Единой России" следить за настроениями в обществе

Медведев поручил "Единой России" следить за настроениями в обществе - РИА Новости, 25.06.2024

Медведев поручил "Единой России" следить за настроениями в обществе

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в связи с терактами в РФ поставил перед партией задачу следить за настроениями в обществе и не допускать, чтобы... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:36

2024-06-25T14:36

2024-06-25T14:36

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в связи с терактами в РФ поставил перед партией задачу следить за настроениями в обществе и не допускать, чтобы люди поддавались на провокации экстремистов. "Особое внимание надо уделять настроениям, которые существуют в обществе, смотреть за проблемами, которые есть - а они в общем всегда есть - не допускать, чтобы люди поддавались на провокации экстремистов. И конечно, конкретным делом помогать тем, кто пострадал от рук террористов", - сказал он на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии. Медведев добавил, что это многоплановая работа, которой занимается сейчас государство. "Но хотел бы, чтобы вы такую ориентировку получили и от меня как от руководителя партии", - сказал он.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия