https://ria.ru/20240625/medvedev-1955343376.html
Медведев поручил "Единой России" следить за настроениями в обществе
Медведев поручил "Единой России" следить за настроениями в обществе - РИА Новости, 25.06.2024
Медведев поручил "Единой России" следить за настроениями в обществе
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в связи с терактами в РФ поставил перед партией задачу следить за настроениями в обществе и не допускать, чтобы... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:36
2024-06-25T14:36
2024-06-25T14:36
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в связи с терактами в РФ поставил перед партией задачу следить за настроениями в обществе и не допускать, чтобы люди поддавались на провокации экстремистов. "Особое внимание надо уделять настроениям, которые существуют в обществе, смотреть за проблемами, которые есть - а они в общем всегда есть - не допускать, чтобы люди поддавались на провокации экстремистов. И конечно, конкретным делом помогать тем, кто пострадал от рук террористов", - сказал он на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии. Медведев добавил, что это многоплановая работа, которой занимается сейчас государство. "Но хотел бы, чтобы вы такую ориентировку получили и от меня как от руководителя партии", - сказал он.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев поручил "Единой России" следить за настроениями в обществе
Медведев: не допускать, чтобы люди поддавались на провокации экстремистов