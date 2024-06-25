Рейтинг@Mail.ru
Более 150 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:23 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/medspravki-1955381551.html
Более 150 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года
Более 150 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года - РИА Новости, 25.06.2024
Более 150 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года
Более 150 тысяч медицинских справок оформлено онлайн через региональный портал Госуслуг "Здоровье" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:23
2024-06-25T16:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694537_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_699e5d27e5eedd2637d5a5c1a3db1d89.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 150 тысяч медицинских справок оформлено онлайн через региональный портал Госуслуг "Здоровье" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Данное нововведение стало возможным благодаря проекту "Онлайн-поликлиника", с помощью которого реализована услуга получения ряда медицинских справок онлайн. На данный момент жители могут заказать через Интернет девять видов справок. Например, об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая нужна абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение – 070/у, справка для детского лагеря – 079/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию. "Для удобства жителей девять видов справок были переведены в онлайн-формат. Теперь готовый документ можно получить в электронном виде всего за несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 150 тысяч медицинских справок", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, который необходимо пройти в течение календарного года.
https://ria.ru/20240625/podmoskovt-1955299050.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694537_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e0ec942ec7e77a33a7cbe56987e4cd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Более 150 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 150 тысяч медицинских справок оформлено онлайн через региональный портал Госуслуг "Здоровье" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Данное нововведение стало возможным благодаря проекту "Онлайн-поликлиника", с помощью которого реализована услуга получения ряда медицинских справок онлайн. На данный момент жители могут заказать через Интернет девять видов справок.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Около 5,5 тысячи жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122
Вчера, 12:54
Например, об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая нужна абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение – 070/у, справка для детского лагеря – 079/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.
"Для удобства жителей девять видов справок были переведены в онлайн-формат. Теперь готовый документ можно получить в электронном виде всего за несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 150 тысяч медицинских справок", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, который необходимо пройти в течение календарного года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала