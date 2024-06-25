https://ria.ru/20240625/medspravki-1955381551.html

Более 150 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года

Более 150 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года - РИА Новости, 25.06.2024

Более 150 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года

Более 150 тысяч медицинских справок оформлено онлайн через региональный портал Госуслуг "Здоровье" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:23

2024-06-25T16:23

2024-06-25T16:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694537_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_699e5d27e5eedd2637d5a5c1a3db1d89.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 150 тысяч медицинских справок оформлено онлайн через региональный портал Госуслуг "Здоровье" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Данное нововведение стало возможным благодаря проекту "Онлайн-поликлиника", с помощью которого реализована услуга получения ряда медицинских справок онлайн. На данный момент жители могут заказать через Интернет девять видов справок. Например, об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая нужна абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение – 070/у, справка для детского лагеря – 079/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию. "Для удобства жителей девять видов справок были переведены в онлайн-формат. Теперь готовый документ можно получить в электронном виде всего за несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 150 тысяч медицинских справок", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, который необходимо пройти в течение календарного года.

https://ria.ru/20240625/podmoskovt-1955299050.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк