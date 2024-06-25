https://ria.ru/20240625/medspravki-1955381551.html
Более 150 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года
Более 150 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года - РИА Новости, 25.06.2024
Более 150 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года
Более 150 тысяч медицинских справок оформлено онлайн через региональный портал Госуслуг "Здоровье" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:23
2024-06-25T16:23
2024-06-25T16:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 150 тысяч медицинских справок оформлено онлайн через региональный портал Госуслуг "Здоровье" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Данное нововведение стало возможным благодаря проекту "Онлайн-поликлиника", с помощью которого реализована услуга получения ряда медицинских справок онлайн. На данный момент жители могут заказать через Интернет девять видов справок. Например, об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая нужна абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение – 070/у, справка для детского лагеря – 079/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию. "Для удобства жителей девять видов справок были переведены в онлайн-формат. Теперь готовый документ можно получить в электронном виде всего за несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 150 тысяч медицинских справок", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, который необходимо пройти в течение календарного года.
https://ria.ru/20240625/podmoskovt-1955299050.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 150 тысяч медицинских справок оформлено онлайн через региональный портал Госуслуг "Здоровье" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Данное нововведение стало возможным благодаря проекту "Онлайн-поликлиника", с помощью которого реализована услуга получения ряда медицинских справок онлайн. На данный момент жители могут заказать через Интернет девять видов справок.
Например, об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая нужна абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение – 070/у, справка для детского лагеря – 079/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.
"Для удобства жителей девять видов справок были переведены в онлайн-формат. Теперь готовый документ можно получить в электронном виде всего за несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 150 тысяч медицинских справок", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, который необходимо пройти в течение календарного года.