https://ria.ru/20240625/mchs-1955288705.html

В МЧС предупредили о сильных ливнях с грозами и ветром в трех регионах

В МЧС предупредили о сильных ливнях с грозами и ветром в трех регионах - РИА Новости, 25.06.2024

В МЧС предупредили о сильных ливнях с грозами и ветром в трех регионах

Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие два дня в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:20

2024-06-25T12:20

2024-06-25T12:20

россия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

экология в россии

общество

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НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие два дня в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье, сообщают региональные управления МЧС РФ. "По данным Гидрометцентра КБР, в течение суток 25-26 июня по Кабардино-Балкарии местами ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении. Аналогичные штормовые предупреждения распространили главные управления МЧС РФ по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии. По информации ведомств, на реках в КБР и КЧР возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей малого объема.

https://ria.ru/20240606/osadki-1951138612.html

россия

ставропольский край

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россия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии, общество