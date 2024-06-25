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В МЧС предупредили о сильных ливнях с грозами и ветром в трех регионах
В МЧС предупредили о сильных ливнях с грозами и ветром в трех регионах - РИА Новости, 25.06.2024
В МЧС предупредили о сильных ливнях с грозами и ветром в трех регионах
Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие два дня в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:20
2024-06-25T12:20
2024-06-25T12:20
россия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
экология в россии
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НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие два дня в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье, сообщают региональные управления МЧС РФ. "По данным Гидрометцентра КБР, в течение суток 25-26 июня по Кабардино-Балкарии местами ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении. Аналогичные штормовые предупреждения распространили главные управления МЧС РФ по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии. По информации ведомств, на реках в КБР и КЧР возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей малого объема.
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россия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии, общество
Россия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Экология в России, Общество
В МЧС предупредили о сильных ливнях с грозами и ветром в трех регионах
МЧС: ливни с грозами и шквалистым ветром ожидаются в КБР, КЧР и на Ставрополье