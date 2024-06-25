https://ria.ru/20240625/makron-1955363158.html
"Макрон дал задний ход": Пушков объяснил решение Франции по Украине
"Макрон дал задний ход": Пушков объяснил решение Франции по Украине - РИА Новости, 25.06.2024
"Макрон дал задний ход": Пушков объяснил решение Франции по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон решил не отправлять войска на Украину из-за внутриполитической борьбы в своей стране, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:30
2024-06-25T15:30
2024-06-25T22:24
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эммануэль макрон
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алексей пушков
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решил не отправлять войска на Украину из-за внутриполитической борьбы в своей стране, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.В понедельник телеканал BFMTV опубликовал подкаст "Generation Do It Yourself", в котором французский лидер заявил, что не планирует в ближайшее время отправлять солдат на "украинскую землю"."Макрон дал задний ход: в ближайшее время, заявил он, Франция не отправит войска на Украину. Оно и понятно: Макрону сейчас не до войск. Его движение проигрывает выборы", — написал Пушков.Как отметил сенатор, впервые во Франции на выборах может одержать победу "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Если это произойдет, ставленник президента Атталь покинет пост премьера и Макрону предстоит другая война — с собственным новым правительством", — считает политик.Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.
https://ria.ru/20240625/makron-1955231557.html
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"Макрон дал задний ход": Пушков объяснил решение Франции по Украине
Пушков: Макрон решил не отправлять войска на Украину из-за внутренних проблем