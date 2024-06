https://ria.ru/20240625/makron-1955363158.html

"Макрон дал задний ход": Пушков объяснил решение Франции по Украине

2024-06-25T15:30

2024-06-25T15:30

2024-06-25T22:24

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решил не отправлять войска на Украину из-за внутриполитической борьбы в своей стране, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.В понедельник телеканал BFMTV опубликовал подкаст "Generation Do It Yourself", в котором французский лидер заявил, что не планирует в ближайшее время отправлять солдат на "украинскую землю"."Макрон дал задний ход: в ближайшее время, заявил он, Франция не отправит войска на Украину. Оно и понятно: Макрону сейчас не до войск. Его движение проигрывает выборы", — написал Пушков.Как отметил сенатор, впервые во Франции на выборах может одержать победу "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Если это произойдет, ставленник президента Атталь покинет пост премьера и Макрону предстоит другая война — с собственным новым правительством", — считает политик.Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.

2024

