Макрон сделал неожиданное заявление о Путине

Макрон сделал неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 25.06.2024

Макрон сделал неожиданное заявление о Путине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире подкаста Génération Do It Yourself (GDIY), что продолжил бы диалог с российским лидером Владимиром Путиным,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T01:58

2024-06-25T01:58

2024-06-25T02:21

в мире

франция

украина

россия

эммануэль макрон

владимир путин

ПАРИЖ, 25 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире подкаста Génération Do It Yourself (GDIY), что продолжил бы диалог с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что не исключает возможного разговора с ним на ту или иную тему. "Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным... В последние несколько месяцев (диалога - ред.) не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему, в том числе по вопросу атомных электростанций или о чем-то другом. Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог", — сказал Макрон.При этом французский лидер, говоря об АЭС, не пояснил, что имеет в виду. В марте Макрон в интервью телеканалу France 2 отверг предположение об охлаждении отношений между ним Путиным, напомнив, что в начале конфликта на Украине несколько раз проводил телефонные разговоры с российским президентом. Ранее Путин заявлял, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил.

