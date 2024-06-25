https://ria.ru/20240625/makhachkala-1955460551.html

Обстановка на университетской площади в Махачкале спокойная

Обстановка на университетской площади в Махачкале спокойная - РИА Новости, 25.06.2024

Обстановка на университетской площади в Махачкале спокойная

Обстановка на Университетской площади в Махачкале спокойная, усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T23:10

2024-06-25T23:10

2024-06-25T23:59

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обстановка на Университетской площади в Махачкале спокойная, усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Оцепление на площади было снято, нарушений правопорядка не происходило. Правоохранительные органы дежурят на прилегающих улицах.Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в Махачкале нарушений общественного порядка нет, территорию площади полицейские проверили по поступившему от очевидца сигналу.

https://ria.ru/20240624/rst-1955024749.html

махачкала

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махачкала, происшествия