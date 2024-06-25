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Обстановка на университетской площади в Махачкале спокойная - РИА Новости, 25.06.2024
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23:10 25.06.2024 (обновлено: 23:59 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/makhachkala-1955460551.html
Обстановка на университетской площади в Махачкале спокойная
Обстановка на университетской площади в Махачкале спокойная - РИА Новости, 25.06.2024
Обстановка на университетской площади в Махачкале спокойная
Обстановка на Университетской площади в Махачкале спокойная, усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T23:10
2024-06-25T23:59
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обстановка на Университетской площади в Махачкале спокойная, усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Оцепление на площади было снято, нарушений правопорядка не происходило. Правоохранительные органы дежурят на прилегающих улицах.Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в Махачкале нарушений общественного порядка нет, территорию площади полицейские проверили по поступившему от очевидца сигналу.
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махачкала, происшествия
Махачкала, Происшествия
Обстановка на университетской площади в Махачкале спокойная

Обстановка на университетской площади Махачкалы спокойная, усилена безопасность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обстановка на Университетской площади в Махачкале спокойная, усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Оцепление на площади было снято, нарушений правопорядка не происходило. Правоохранительные органы дежурят на прилегающих улицах.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в Махачкале нарушений общественного порядка нет, территорию площади полицейские проверили по поступившему от очевидца сигналу.
Махачкала - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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МахачкалаПроисшествия
 
 
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