https://ria.ru/20240625/makhachkala-1955460551.html
Обстановка на университетской площади в Махачкале спокойная
Обстановка на университетской площади в Махачкале спокойная - РИА Новости, 25.06.2024
Обстановка на университетской площади в Махачкале спокойная
Обстановка на Университетской площади в Махачкале спокойная, усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T23:10
2024-06-25T23:10
2024-06-25T23:59
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обстановка на Университетской площади в Махачкале спокойная, усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Оцепление на площади было снято, нарушений правопорядка не происходило. Правоохранительные органы дежурят на прилегающих улицах.Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в Махачкале нарушений общественного порядка нет, территорию площади полицейские проверили по поступившему от очевидца сигналу.
https://ria.ru/20240624/rst-1955024749.html
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махачкала, происшествия
Обстановка на университетской площади в Махачкале спокойная
Обстановка на университетской площади Махачкалы спокойная, усилена безопасность
МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обстановка на Университетской площади в Махачкале спокойная, усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Оцепление на площади было снято, нарушений правопорядка не происходило. Правоохранительные органы дежурят на прилегающих улицах.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в Махачкале нарушений общественного порядка нет, территорию площади полицейские проверили по поступившему от очевидца сигналу.