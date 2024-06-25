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Власти Махачкалы призвали жителей покинуть территории двух улиц - РИА Новости, 25.06.2024
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23:07 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/makhachkala-1955460277.html
Власти Махачкалы призвали жителей покинуть территории двух улиц
Власти Махачкалы призвали жителей покинуть территории двух улиц - РИА Новости, 25.06.2024
Власти Махачкалы призвали жителей покинуть территории двух улиц
В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранители "проводят мероприятия" и просят местных жителей покинуть эту территорию, сообщает... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T23:07
2024-06-25T23:07
происшествия
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранители "проводят мероприятия" и просят местных жителей покинуть эту территорию, сообщает администрация города. "В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкала правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим вас воздержаться от поездок в эту часть города", - говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Власти Махачкалы призвали жителей покинуть территории двух улиц

Власти Махачкалы призвали жителей покинуть улицы Магомеда Гаджиева и Коркмасова

© НАК РФАвтомобиль полиции Дагестана
Автомобиль полиции Дагестана
© НАК РФ
Автомобиль полиции Дагестана. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранители "проводят мероприятия" и просят местных жителей покинуть эту территорию, сообщает администрация города.
"В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкала правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим вас воздержаться от поездок в эту часть города", - говорится в сообщении.
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