https://ria.ru/20240625/makhachkala-1955460277.html

Власти Махачкалы призвали жителей покинуть территории двух улиц

Власти Махачкалы призвали жителей покинуть территории двух улиц - РИА Новости, 25.06.2024

Власти Махачкалы призвали жителей покинуть территории двух улиц

В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранители "проводят мероприятия" и просят местных жителей покинуть эту территорию, сообщает... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T23:07

2024-06-25T23:07

2024-06-25T23:07

происшествия

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранители "проводят мероприятия" и просят местных жителей покинуть эту территорию, сообщает администрация города. "В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкала правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим вас воздержаться от поездок в эту часть города", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240618/sud-1953719890.html

махачкала

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происшествия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале