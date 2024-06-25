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России не представят расследование по "Северным потокам", уверен Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
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15:18 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/lavrov-1955355618.html
России не представят расследование по "Северным потокам", уверен Лавров
России не представят расследование по "Северным потокам", уверен Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
России не представят расследование по "Северным потокам", уверен Лавров
России не будет представлено никакого иностранного расследования по взрыву на "Северных потоках", ей и сейчас не сообщают результаты якобы идущего силами... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:18
2024-06-25T15:18
в мире
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германия
швеция
сергей лавров
олаф шольц
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. России не будет представлено никакого иностранного расследования по взрыву на "Северных потоках", ей и сейчас не сообщают результаты якобы идущего силами Германии следствия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Германия проглотила взорванные "Северные потоки" молча просто. Никакого расследования никто нам не предъявит, я в этом убежден. Швеция и Дания уже закрыли свое расследование, заявили: "Ребят, результатов нет", - сказал Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии. Он добавил, что "и немцы в очередной раз уходят от наших официальных запросов, хотя это наша собственность, и держать в неведении того, что они там между собой обсуждают и как они это расследуют якобы, - это, конечно, выходит за рамки приличия и за правовые рамки". Правительство канцлера Олафа Шольца остановило сертификацию "Северного потока 2" 22 февраля 2022 года после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а 26 сентября 2022 года произошли взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Прокуратура Германии ведет расследование инцидента, никаких промежуточных итогов пока представлено не было.
https://ria.ru/20240605/putin-1950809335.html
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950744311.html
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в мире, россия, германия, швеция, сергей лавров, олаф шольц, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Германия, Швеция, Сергей Лавров, Олаф Шольц, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
России не представят расследование по "Северным потокам", уверен Лавров

Лавров: Германия проглотила взрыв на "Северных потоках" молча, результатов нет

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. России не будет представлено никакого иностранного расследования по взрыву на "Северных потоках", ей и сейчас не сообщают результаты якобы идущего силами Германии следствия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Германия проглотила взорванные "Северные потоки" молча просто. Никакого расследования никто нам не предъявит, я в этом убежден. Швеция и Дания уже закрыли свое расследование, заявили: "Ребят, результатов нет", - сказал Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.
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Он добавил, что "и немцы в очередной раз уходят от наших официальных запросов, хотя это наша собственность, и держать в неведении того, что они там между собой обсуждают и как они это расследуют якобы, - это, конечно, выходит за рамки приличия и за правовые рамки".
Правительство канцлера Олафа Шольца остановило сертификацию "Северного потока 2" 22 февраля 2022 года после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а 26 сентября 2022 года произошли взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Прокуратура Германии ведет расследование инцидента, никаких промежуточных итогов пока представлено не было.
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В миреРоссияГерманияШвецияСергей ЛавровОлаф ШольцГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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