https://ria.ru/20240625/lavrov-1955355618.html

России не представят расследование по "Северным потокам", уверен Лавров

России не представят расследование по "Северным потокам", уверен Лавров - РИА Новости, 25.06.2024

России не представят расследование по "Северным потокам", уверен Лавров

России не будет представлено никакого иностранного расследования по взрыву на "Северных потоках", ей и сейчас не сообщают результаты якобы идущего силами... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:18

2024-06-25T15:18

2024-06-25T15:18

в мире

россия

германия

швеция

сергей лавров

олаф шольц

генеральная прокуратура рф

северный поток

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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. России не будет представлено никакого иностранного расследования по взрыву на "Северных потоках", ей и сейчас не сообщают результаты якобы идущего силами Германии следствия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Германия проглотила взорванные "Северные потоки" молча просто. Никакого расследования никто нам не предъявит, я в этом убежден. Швеция и Дания уже закрыли свое расследование, заявили: "Ребят, результатов нет", - сказал Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии. Он добавил, что "и немцы в очередной раз уходят от наших официальных запросов, хотя это наша собственность, и держать в неведении того, что они там между собой обсуждают и как они это расследуют якобы, - это, конечно, выходит за рамки приличия и за правовые рамки". Правительство канцлера Олафа Шольца остановило сертификацию "Северного потока 2" 22 февраля 2022 года после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а 26 сентября 2022 года произошли взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Прокуратура Германии ведет расследование инцидента, никаких промежуточных итогов пока представлено не было.

https://ria.ru/20240605/putin-1950809335.html

https://ria.ru/20240605/germaniya-1950744311.html

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в мире, россия, германия, швеция, сергей лавров, олаф шольц, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2