https://ria.ru/20240625/lavrov-1955347413.html
Запад занимается экономическим терроризмом, заявил Лавров
Запад занимается экономическим терроризмом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
Запад занимается экономическим терроризмом, заявил Лавров
Запад занимается экономическим терроризмом против неугодных стран, но Евразия имеет колоссальные преимущества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:48
2024-06-25T14:48
2024-06-25T14:48
россия
евразия
западная европа
сергей лавров
в мире
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Запад занимается экономическим терроризмом против неугодных стран, но Евразия имеет колоссальные преимущества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "То, что мы сейчас видим в санкционной политике Запада, я не могу назвать иначе, - экономический терроризм… Они же запрещают (торговать с РФ) не своим компаниям, а компаниям всех других стран общаться с нашими, с вашими компаниями", - заявил Лавров на встрече в академии управления при президенте Республики Беларусь. По его словам, в этой ситуации Евразии нужно опираться на собственные ресурсы. "У Евразии существует колоссальное сравнительное преимущество в плане конкурентоспособности. Это самый быстро развивающийся регион мира, прежде всего, конечно, в его восточной части. Западная Европа просела – во многом потому, что США это хотели", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
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россия, евразия, западная европа, сергей лавров, в мире
Россия, Евразия, Западная Европа, Сергей Лавров, В мире
Запад занимается экономическим терроризмом, заявил Лавров
Лавров: Запад занимается терроризмом в экономике, но Евразия имеет преимущества