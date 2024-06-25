https://ria.ru/20240625/lavrov-1955347413.html

Запад занимается экономическим терроризмом, заявил Лавров

Запад занимается экономическим терроризмом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024

Запад занимается экономическим терроризмом, заявил Лавров

Запад занимается экономическим терроризмом против неугодных стран, но Евразия имеет колоссальные преимущества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:48

2024-06-25T14:48

2024-06-25T14:48

россия

евразия

западная европа

сергей лавров

в мире

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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Запад занимается экономическим терроризмом против неугодных стран, но Евразия имеет колоссальные преимущества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "То, что мы сейчас видим в санкционной политике Запада, я не могу назвать иначе, - экономический терроризм… Они же запрещают (торговать с РФ) не своим компаниям, а компаниям всех других стран общаться с нашими, с вашими компаниями", - заявил Лавров на встрече в академии управления при президенте Республики Беларусь. По его словам, в этой ситуации Евразии нужно опираться на собственные ресурсы. "У Евразии существует колоссальное сравнительное преимущество в плане конкурентоспособности. Это самый быстро развивающийся регион мира, прежде всего, конечно, в его восточной части. Западная Европа просела – во многом потому, что США это хотели", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

россия

евразия

западная европа

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россия, евразия, западная европа, сергей лавров, в мире