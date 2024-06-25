Рейтинг@Mail.ru
Запад занимается экономическим терроризмом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/lavrov-1955347413.html
Запад занимается экономическим терроризмом, заявил Лавров
Запад занимается экономическим терроризмом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
Запад занимается экономическим терроризмом, заявил Лавров
Запад занимается экономическим терроризмом против неугодных стран, но Евразия имеет колоссальные преимущества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:48
2024-06-25T14:48
россия
евразия
западная европа
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_133:0:2941:1579_1920x0_80_0_0_b7d0faf79c662e73cb5f384cb78218b3.jpg
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Запад занимается экономическим терроризмом против неугодных стран, но Евразия имеет колоссальные преимущества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "То, что мы сейчас видим в санкционной политике Запада, я не могу назвать иначе, - экономический терроризм… Они же запрещают (торговать с РФ) не своим компаниям, а компаниям всех других стран общаться с нашими, с вашими компаниями", - заявил Лавров на встрече в академии управления при президенте Республики Беларусь. По его словам, в этой ситуации Евразии нужно опираться на собственные ресурсы. "У Евразии существует колоссальное сравнительное преимущество в плане конкурентоспособности. Это самый быстро развивающийся регион мира, прежде всего, конечно, в его восточной части. Западная Европа просела – во многом потому, что США это хотели", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
россия
евразия
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d2d684acb6cf1a5efd4dcb7507471abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евразия, западная европа, сергей лавров, в мире
Россия, Евразия, Западная Европа, Сергей Лавров, В мире
Запад занимается экономическим терроризмом, заявил Лавров

Лавров: Запад занимается терроризмом в экономике, но Евразия имеет преимущества

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Запад занимается экономическим терроризмом против неугодных стран, но Евразия имеет колоссальные преимущества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что мы сейчас видим в санкционной политике Запада, я не могу назвать иначе, - экономический терроризм… Они же запрещают (торговать с РФ) не своим компаниям, а компаниям всех других стран общаться с нашими, с вашими компаниями", - заявил Лавров на встрече в академии управления при президенте Республики Беларусь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Запад не знает, зачем ему война с Россией
Вчера, 08:00
По его словам, в этой ситуации Евразии нужно опираться на собственные ресурсы.
"У Евразии существует колоссальное сравнительное преимущество в плане конкурентоспособности. Это самый быстро развивающийся регион мира, прежде всего, конечно, в его восточной части. Западная Европа просела – во многом потому, что США это хотели", - добавил Лавров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Российские активы разрушают экономику Запада
18 июня, 08:00
 
РоссияЕвразияЗападная ЕвропаСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала