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Безопасность населения СГ обеспечена надежно, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
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14:37 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/lavrov-1955343648.html
Безопасность населения СГ обеспечена надежно, заявил Лавров
Безопасность населения СГ обеспечена надежно, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
Безопасность населения СГ обеспечена надежно, заявил Лавров
Безопасность жителей Союзного государства России и Белоруссии обеспечена надежно, страны будут добиваться справедливости на международной арене, заявил глава... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:37
2024-06-25T14:37
россия
белоруссия
европа
сергей лавров
владимир путин
в мире
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Безопасность жителей Союзного государства России и Белоруссии обеспечена надежно, страны будут добиваться справедливости на международной арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "При любом развитии ситуации безопасность граждан Союзного государства, нас с вами, всех белорусов и россиян, надежно обеспечена. Мы будем, конечно же, добиваться справедливости в международных делах. Наша позиция по любому кризису, которые так или иначе касается Белоруссии, Российской Федерации, наших союзников, она предельно ясна", - сказал Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии. При этом он добавил: на то, чтобы никогда больше ни у кого не возникало искушения разрушать безопасность в Европе и укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, нацелен изложенный президентом России Владимиром Путиным подход к украинскому кризису.
https://ria.ru/20240625/lavrov-1955329086.html
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россия, белоруссия, европа, сергей лавров, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Европа, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
Безопасность населения СГ обеспечена надежно, заявил Лавров

Лавров: безопасность СГ обеспечена, страны будут добиваться справедливости

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Безопасность жителей Союзного государства России и Белоруссии обеспечена надежно, страны будут добиваться справедливости на международной арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"При любом развитии ситуации безопасность граждан Союзного государства, нас с вами, всех белорусов и россиян, надежно обеспечена. Мы будем, конечно же, добиваться справедливости в международных делах. Наша позиция по любому кризису, которые так или иначе касается Белоруссии, Российской Федерации, наших союзников, она предельно ясна", - сказал Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.
При этом он добавил: на то, чтобы никогда больше ни у кого не возникало искушения разрушать безопасность в Европе и укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, нацелен изложенный президентом России Владимиром Путиным подход к украинскому кризису.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Работа над концепцией безопасности СГ завершается, заявил Лавров
Вчера, 14:08
 
РоссияБелоруссияЕвропаСергей ЛавровВладимир ПутинВ мире
 
 
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