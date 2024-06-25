https://ria.ru/20240625/lavrov-1955343648.html
Безопасность населения СГ обеспечена надежно, заявил Лавров
Безопасность населения СГ обеспечена надежно, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
Безопасность населения СГ обеспечена надежно, заявил Лавров
Безопасность жителей Союзного государства России и Белоруссии обеспечена надежно, страны будут добиваться справедливости на международной арене, заявил глава... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:37
2024-06-25T14:37
2024-06-25T14:37
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Безопасность жителей Союзного государства России и Белоруссии обеспечена надежно, страны будут добиваться справедливости на международной арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "При любом развитии ситуации безопасность граждан Союзного государства, нас с вами, всех белорусов и россиян, надежно обеспечена. Мы будем, конечно же, добиваться справедливости в международных делах. Наша позиция по любому кризису, которые так или иначе касается Белоруссии, Российской Федерации, наших союзников, она предельно ясна", - сказал Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии. При этом он добавил: на то, чтобы никогда больше ни у кого не возникало искушения разрушать безопасность в Европе и укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, нацелен изложенный президентом России Владимиром Путиным подход к украинскому кризису.
https://ria.ru/20240625/lavrov-1955329086.html
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россия, белоруссия, европа, сергей лавров, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Европа, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
Безопасность населения СГ обеспечена надежно, заявил Лавров
Лавров: безопасность СГ обеспечена, страны будут добиваться справедливости