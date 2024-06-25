https://ria.ru/20240625/lavrov-1955336750.html

Лавров назвал Запад недоговороспособным в ключевых стратегических сферах

Лавров назвал Запад недоговороспособным в ключевых стратегических сферах - РИА Новости, 25.06.2024

Лавров назвал Запад недоговороспособным в ключевых стратегических сферах

Запад в ключевых стратегических сферах является недоговороспособным, в любой момент он может отказаться от своих обязательств, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:24

2024-06-25T14:24

2024-06-25T14:44

сергей лавров

в мире

россия

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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Запад в ключевых стратегических сферах является недоговороспособным, в любой момент он может отказаться от своих обязательств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Вывод, который мы делаем, причем делаем его не просто на ровном месте, а исходя из десятилетий, прошедших после распада Советского Союза. Вывод заключается в том, что в ключевых стратегических сферах, обеспечивающих жизнедеятельность государства, Запад является недоговороспособным", - сказал Лавров во время встречи с белорусскими студентами.Отвечая на вопрос из зала о восстановлении доверия между глобальными игроками, министр ответил, что "надежда умирает последней".Также Лавров отметил, что в любой момент западные страны могут отказаться от своих обязательств, и не только это: могут даже объявить войну, в том числе экономическую.

https://ria.ru/20240422/lavrov-1941445478.html

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сергей лавров, в мире, россия