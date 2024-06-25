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Работа над концепцией безопасности СГ завершается, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
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14:08 25.06.2024 (обновлено: 14:23 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/lavrov-1955329086.html
Работа над концепцией безопасности СГ завершается, заявил Лавров
Работа над концепцией безопасности СГ завершается, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
Работа над концепцией безопасности СГ завершается, заявил Лавров
Работа над концепцией безопасности Союзного государства России и Белоруссии завершается, как и работа над договором о гарантиях безопасности, заявил глава МИД... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:08
2024-06-25T14:23
россия
белоруссия
в мире
сергей лавров
украина
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Работа над концепцией безопасности Союзного государства России и Белоруссии завершается, как и работа над договором о гарантиях безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."На продвинутой стадии у нас идет, завершается работа над концепцией безопасности Союзного государства и двусторонним межгосударственным договором о гарантиях безопасности друг друга на взаимной основе", - сказал Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.Он также отметил, что у России и Белоруссии углубляется военно-техническое сотрудничество. По его словам, это "абсолютно необходимо в результате попытки Запада сделать из Украины режим, который будет постоянно угрожать Российской Федерации, да и Республике Беларусь в известной степени"."Союзное государство во всех областях крепнет и активно развивается", - подчеркнул также министр, напомнив о принятии 28 союзных программ.
https://ria.ru/20240605/putin-1950799502.html
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россия, белоруссия, в мире, сергей лавров, украина
Россия, Белоруссия, В мире, Сергей Лавров, Украина
Работа над концепцией безопасности СГ завершается, заявил Лавров

Лавров: работа над концепцией безопасности СГ России и Белоруссии завершается

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Работа над концепцией безопасности Союзного государства России и Белоруссии завершается, как и работа над договором о гарантиях безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На продвинутой стадии у нас идет, завершается работа над концепцией безопасности Союзного государства и двусторонним межгосударственным договором о гарантиях безопасности друг друга на взаимной основе", - сказал Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.
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Он также отметил, что у России и Белоруссии углубляется военно-техническое сотрудничество. По его словам, это "абсолютно необходимо в результате попытки Запада сделать из Украины режим, который будет постоянно угрожать Российской Федерации, да и Республике Беларусь в известной степени".
"Союзное государство во всех областях крепнет и активно развивается", - подчеркнул также министр, напомнив о принятии 28 союзных программ.
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