https://ria.ru/20240625/lavrov-1955281478.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.06.2024
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск. Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова по итогам визита в Минск. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:12
2024-06-25T12:12
2024-06-25T12:12
минск
россия
сергей лавров
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Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова по итогам визита в Минск.
минск
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5
4.7
96
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Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск
2024-06-25T12:12
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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минск, россия, сергей лавров, видео
Минск, Россия, Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск. Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова по итогам визита в Минск.
2024-06-25T12:12
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PT6M10S
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова по итогам визита в Минск.