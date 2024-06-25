Рейтинг@Mail.ru
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/lavrov-1955281478.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.06.2024
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск. Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова по итогам визита в Минск. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:12
2024-06-25T12:12
минск
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955283533_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82dff9c74adf9ab98c8f967f8c14c2d7.jpg
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова по итогам визита в Минск.
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск
2024-06-25T12:12
true
PT6M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955283533_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_17d4b9a78731d769bcb9a3cfd2ff18a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, россия, сергей лавров, видео
Минск, Россия, Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск. Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова по итогам визита в Минск.
2024-06-25T12:12
true
PT6M10S

Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Минск. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова по итогам визита в Минск.
 
МинскРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала