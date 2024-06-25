https://ria.ru/20240625/kurshin-1955378474.html

Администратору Telegram-канала Moscow Calling продлили домашний арест

Администратору Telegram-канала Moscow Calling продлили домашний арест - РИА Новости, 25.06.2024

Администратору Telegram-канала Moscow Calling продлили домашний арест

Черемушкинский суд Москвы продлил на полгода домашний арест администратору телеграм-канала Moscow Calling Андрею Куршину* по делу о фейках об армии, сообщили... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:15

2024-06-25T16:15

2024-06-25T16:15

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы продлил на полгода домашний арест администратору телеграм-канала Moscow Calling Андрею Куршину* по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Куршину А.В.*, обвиняемому в совершении преступления предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), продлён домашний арест сроком на 6 месяцев, то есть до 3 декабря 2024 года", - сказал собеседник агентства. Сегодня Черемушкинский райсуд приступил к рассмотрению дела Куршина* по существу. Столичный суд в сентябре прошлого года отправил Куршина* под домашний арест, хотя следствие просило заключить его под стражу. Обвиняемый тогда настаивал, что в его действиях не было мотива политической ненависти. По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года мужчина размещал в телеграм-канале публикации, содержащие заведомо ложную информацию о "действиях ВС РФ против мирного населения Украины". Он был задержан на одном из вокзалов в Москве и в ходе допроса "признал вину полностью".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240426/mingazov-1942478193.html

россия

москва

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Кирилл Волков

происшествия, россия, москва