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Юань на Мосбирже вырос до 11,90 рублей
Юань на Мосбирже вырос до 11,90 рублей - РИА Новости, 25.06.2024
Юань на Мосбирже вырос до 11,90 рублей
Рубль по итогам торгов вторника снизился к китайской валюте: юань на закрытии подорожал до 11,90 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:27
2024-06-25T19:27
2024-06-25T19:27
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника снизился к китайской валюте: юань на закрытии подорожал до 11,90 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 22 копейки, до 11,90 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Юань на Мосбирже вырос до 11,90 рублей
Курс юаня на закрытии торгов Московской биржи вырос до 11,90 рублей