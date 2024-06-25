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Юань на Мосбирже вырос до 11,90 рублей - РИА Новости, 25.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:27 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/kurs-1955429133.html
Юань на Мосбирже вырос до 11,90 рублей
Юань на Мосбирже вырос до 11,90 рублей - РИА Новости, 25.06.2024
Юань на Мосбирже вырос до 11,90 рублей
Рубль по итогам торгов вторника снизился к китайской валюте: юань на закрытии подорожал до 11,90 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:27
2024-06-25T19:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника снизился к китайской валюте: юань на закрытии подорожал до 11,90 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 22 копейки, до 11,90 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Юань на Мосбирже вырос до 11,90 рублей

Курс юаня на закрытии торгов Московской биржи вырос до 11,90 рублей

© AP Photo / Kin CheungПанно на деловом центре в центральной части Гонконга
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника снизился к китайской валюте: юань на закрытии подорожал до 11,90 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 22 копейки, до 11,90 рубля.
Мужчина у пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Вчера, 17:07
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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