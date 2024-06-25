https://ria.ru/20240625/krov-1955204687.html

Врач рассказала, сколько раз можно сдавать кровь в течение года

Врач рассказала, сколько раз можно сдавать кровь в течение года - РИА Новости, 25.06.2024

Врач рассказала, сколько раз можно сдавать кровь в течение года

Женщинам можно сдавать кровь четыре раза в год, мужчинам – пять, также в течение года необходимо соблюдать донорский отпуск в три месяца, направленный на отдых... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T02:28

2024-06-25T02:28

2024-06-25T02:28

здоровье - общество

россия

здравоохранение

донорство

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Женщинам можно сдавать кровь четыре раза в год, мужчинам – пять, также в течение года необходимо соблюдать донорский отпуск в три месяца, направленный на отдых и восстановление, рассказала РИА Новости заведующая отделением переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева. "Женщинам можно сдавать кровь четыре раза в год, мужчинам – пять раз в год. Существует еще такое понятие, как донорский год. Если донор пришёл в первый раз и сдал кровь, допустим, в июне 2024 года, то с этого момента у него начинается донорский год, который длится до 23 июня 2025 года. После первой донации следующая донация может быть осуществлена через 61 день. И далее уже все донации на 61-й день", - сказала Мануева. При таком графике, по словам врача, у человека в донорском году остаются три месяца, которые как раз и называются донорским отпуском. "В донорском отпуске донор должен соблюдать часы отдыха, биологические ритмы: спать хорошо, больше гулять, полноценно питаться, в общем, поддерживать свое здоровье", - добавила Мануева.

https://ria.ru/20240614/donory-1952840732.html

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здоровье - общество, россия, здравоохранение, донорство