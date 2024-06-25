https://ria.ru/20240625/krov-1955204687.html
Врач рассказала, сколько раз можно сдавать кровь в течение года
Врач рассказала, сколько раз можно сдавать кровь в течение года - РИА Новости, 25.06.2024
Врач рассказала, сколько раз можно сдавать кровь в течение года
Женщинам можно сдавать кровь четыре раза в год, мужчинам – пять, также в течение года необходимо соблюдать донорский отпуск в три месяца, направленный на отдых... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T02:28
2024-06-25T02:28
2024-06-25T02:28
здоровье - общество
россия
здравоохранение
донорство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728130452_0:140:3176:1927_1920x0_80_0_0_ee1f88dd94c179eec793bf798ddef116.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Женщинам можно сдавать кровь четыре раза в год, мужчинам – пять, также в течение года необходимо соблюдать донорский отпуск в три месяца, направленный на отдых и восстановление, рассказала РИА Новости заведующая отделением переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева. "Женщинам можно сдавать кровь четыре раза в год, мужчинам – пять раз в год. Существует еще такое понятие, как донорский год. Если донор пришёл в первый раз и сдал кровь, допустим, в июне 2024 года, то с этого момента у него начинается донорский год, который длится до 23 июня 2025 года. После первой донации следующая донация может быть осуществлена через 61 день. И далее уже все донации на 61-й день", - сказала Мануева. При таком графике, по словам врача, у человека в донорском году остаются три месяца, которые как раз и называются донорским отпуском. "В донорском отпуске донор должен соблюдать часы отдыха, биологические ритмы: спать хорошо, больше гулять, полноценно питаться, в общем, поддерживать свое здоровье", - добавила Мануева.
https://ria.ru/20240614/donory-1952840732.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728130452_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_076aff11c0531fc4ff208914723ff923.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, здравоохранение, донорство
Здоровье - Общество, Россия, Здравоохранение, Донорство
Врач рассказала, сколько раз можно сдавать кровь в течение года
Врач Мануева: женщинам можно сдавать кровь четыре раза в год, мужчинам — пять
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Женщинам можно сдавать кровь четыре раза в год, мужчинам – пять, также в течение года необходимо соблюдать донорский отпуск в три месяца, направленный на отдых и восстановление, рассказала РИА Новости заведующая отделением переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева.
"Женщинам можно сдавать кровь четыре раза в год, мужчинам – пять раз в год. Существует еще такое понятие, как донорский год. Если донор пришёл в первый раз и сдал кровь, допустим, в июне 2024 года, то с этого момента у него начинается донорский год, который длится до 23 июня 2025 года. После первой донации следующая донация может быть осуществлена через 61 день. И далее уже все донации на 61-й день", - сказала Мануева.
При таком графике, по словам врача, у человека в донорском году остаются три месяца, которые как раз и называются донорским отпуском.
"В донорском отпуске донор должен соблюдать часы отдыха, биологические ритмы: спать хорошо, больше гулять, полноценно питаться, в общем, поддерживать свое здоровье", - добавила Мануева.