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В Краснодаре с третьего этажа паркинга вылетела машина, есть погибшие - РИА Новости, 25.06.2024
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13:26 25.06.2024 (обновлено: 16:32 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/krasnodar-1955308256.html
В Краснодаре с третьего этажа паркинга вылетела машина, есть погибшие
В Краснодаре с третьего этажа паркинга вылетела машина, есть погибшие - РИА Новости, 25.06.2024
В Краснодаре с третьего этажа паркинга вылетела машина, есть погибшие
В Краснодаре с третьего этажа крытой парковки торгового центра "Галерея" вылетела машина, передает 93.ru. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:26
2024-06-25T16:32
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Краснодаре с третьего этажа крытой парковки торгового центра "Галерея" вылетела машина, передает 93.ru."На месте работают сотрудники МЧС. Медики пытаются реанимировать пострадавших", — говорится в публикации.Издание отмечает, что погибли мужчина и женщина с ребенком. Они находились в машине.По словам очевидцев, водитель перепутал педали газа и тормоза.
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Кадры с места падения автомобиля BMW с парковки ТЦ в Краснодаре
Кадры с места падения автомобиля BMW с парковки ТЦ в Краснодаре
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре с третьего этажа паркинга вылетела машина, есть погибшие

93.ru: авто вылетело с третьего этажа паркинга в ТРЦ Краснодара, есть погибшие

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Краснодаре с третьего этажа крытой парковки торгового центра "Галерея" вылетела машина, передает 93.ru.
"На месте работают сотрудники МЧС. Медики пытаются реанимировать пострадавших", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что погибли мужчина и женщина с ребенком. Они находились в машине.
По словам очевидцев, водитель перепутал педали газа и тормоза.
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ПроисшествияКраснодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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