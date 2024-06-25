https://ria.ru/20240625/krasnodar-1955308256.html

В Краснодаре с третьего этажа паркинга вылетела машина, есть погибшие

В Краснодаре с третьего этажа паркинга вылетела машина, есть погибшие - РИА Новости, 25.06.2024

В Краснодаре с третьего этажа паркинга вылетела машина, есть погибшие

В Краснодаре с третьего этажа крытой парковки торгового центра "Галерея" вылетела машина, передает 93.ru. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:26

2024-06-25T13:26

2024-06-25T16:32

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Краснодаре с третьего этажа крытой парковки торгового центра "Галерея" вылетела машина, передает 93.ru."На месте работают сотрудники МЧС. Медики пытаются реанимировать пострадавших", — говорится в публикации.Издание отмечает, что погибли мужчина и женщина с ребенком. Они находились в машине.По словам очевидцев, водитель перепутал педали газа и тормоза.

https://ria.ru/20240517/avariya-1946779776.html

краснодар

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Кадры с места падения автомобиля BMW с парковки ТЦ в Краснодаре Кадры с места падения автомобиля BMW с парковки ТЦ в Краснодаре 2024-06-25T13:26 true PT0M15S

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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)