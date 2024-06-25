https://ria.ru/20240625/kontrabanda-1955205394.html

Иркутского депутата заподозрили в попытке контрабанды

Иркутского депутата заподозрили в попытке контрабанды - РИА Новости, 25.06.2024

Иркутского депутата заподозрили в попытке контрабанды

Депутат думы Иркутска Георгий Ни подозревается в покушении на контрабанду через Приморье мускусных желез кабарги весом более 1,9 килограмма, сообщает СУСК РФ по РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T02:54

2024-06-25T02:54

2024-06-25T02:59

происшествия

иркутск

приморский край

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

находка

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Депутат думы Иркутска Георгий Ни подозревается в покушении на контрабанду через Приморье мускусных желез кабарги весом более 1,9 килограмма, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. "Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы города Иркутска Георгия Ни, а также соучастника Павла Хахураева, которые подозреваются в контрабанде группой лиц по предварительному сговору частей особо ценных диких животных (часть 3 статьи 30 пункта "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемый с другими лицами передал из Иркутска в Находку Приморского края для перевозки через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС 99 мускусных желез кабарги весом более 1,9 килограмма, замаскированных под продукты. Дериваты были изъяты у посредника, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, в гараже в Находке. По данным СУСК, 23 июня подозреваемые задержаны в Иркутске, в ближайшее время они будут доставлены во Владивосток. Уголовное дело возбуждено по материалам Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. По информации на сайте думы Иркутска, Ни - беспартийный, в 2019 году избран депутатом седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20. Кабарга - небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Струя кабарги - это железа самцов животного, выделяющая мускус. В восточной медицине ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности. Кабарга является объектом СИТЕС - Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

https://ria.ru/20240322/arest-1934934419.html

https://ria.ru/20240622/arest-1954696681.html

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происшествия, иркутск, приморский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), находка, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)