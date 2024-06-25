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Иркутского депутата заподозрили в попытке контрабанды - РИА Новости, 25.06.2024
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02:54 25.06.2024 (обновлено: 02:59 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/kontrabanda-1955205394.html
Иркутского депутата заподозрили в попытке контрабанды
Иркутского депутата заподозрили в попытке контрабанды - РИА Новости, 25.06.2024
Иркутского депутата заподозрили в попытке контрабанды
Депутат думы Иркутска Георгий Ни подозревается в покушении на контрабанду через Приморье мускусных желез кабарги весом более 1,9 килограмма, сообщает СУСК РФ по РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T02:54
2024-06-25T02:59
происшествия
иркутск
приморский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
находка
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Депутат думы Иркутска Георгий Ни подозревается в покушении на контрабанду через Приморье мускусных желез кабарги весом более 1,9 килограмма, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. "Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы города Иркутска Георгия Ни, а также соучастника Павла Хахураева, которые подозреваются в контрабанде группой лиц по предварительному сговору частей особо ценных диких животных (часть 3 статьи 30 пункта "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемый с другими лицами передал из Иркутска в Находку Приморского края для перевозки через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС 99 мускусных желез кабарги весом более 1,9 килограмма, замаскированных под продукты. Дериваты были изъяты у посредника, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, в гараже в Находке. По данным СУСК, 23 июня подозреваемые задержаны в Иркутске, в ближайшее время они будут доставлены во Владивосток. Уголовное дело возбуждено по материалам Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. По информации на сайте думы Иркутска, Ни - беспартийный, в 2019 году избран депутатом седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20. Кабарга - небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Струя кабарги - это железа самцов животного, выделяющая мускус. В восточной медицине ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности. Кабарга является объектом СИТЕС - Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
https://ria.ru/20240322/arest-1934934419.html
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происшествия, иркутск, приморский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), находка, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Приморский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Находка, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ)
Иркутского депутата заподозрили в попытке контрабанды

Иркутского депутата подозревают в попытке контрабанды дериватов через Приморье

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Депутат думы Иркутска Георгий Ни подозревается в покушении на контрабанду через Приморье мускусных желез кабарги весом более 1,9 килограмма, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
"Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы города Иркутска Георгия Ни, а также соучастника Павла Хахураева, которые подозреваются в контрабанде группой лиц по предварительному сговору частей особо ценных диких животных (часть 3 статьи 30 пункта "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, подозреваемый с другими лицами передал из Иркутска в Находку Приморского края для перевозки через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС 99 мускусных желез кабарги весом более 1,9 килограмма, замаскированных под продукты.
Дериваты были изъяты у посредника, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, в гараже в Находке.
По данным СУСК, 23 июня подозреваемые задержаны в Иркутске, в ближайшее время они будут доставлены во Владивосток. Уголовное дело возбуждено по материалам Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
По информации на сайте думы Иркутска, Ни - беспартийный, в 2019 году избран депутатом седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20.
Кабарга - небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Струя кабарги - это железа самцов животного, выделяющая мускус. В восточной медицине ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности. Кабарга является объектом СИТЕС - Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
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ПроисшествияИркутскПриморский крайРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НаходкаВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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