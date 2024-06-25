https://ria.ru/20240625/kongress-1955218423.html

В конгрессе США выступили с заявлением после освобождения Ассанжа из тюрьмы

В конгрессе США выступили с заявлением после освобождения Ассанжа из тюрьмы - РИА Новости, 25.06.2024

В конгрессе США выступили с заявлением после освобождения Ассанжа из тюрьмы

Член палаты представителей конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин приветствовала сообщения об освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T06:49

2024-06-25T06:49

2024-06-25T06:49

в мире

джулиан ассанж

марджори тейлор грин

конгресс сша

wikileaks

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин приветствовала сообщения об освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и заявила, что его многие годы держали в заключение за то, что он занимался журналистикой. "Удивительные новости! Джулиана Ассанжа намерены освободить после многолетнего заключения за такое преступление, как журналистика. Слава богу за освобождение Джулиана!!", - написала конгрессвумен на своей странице в соцсети X. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, джулиан ассанж, марджори тейлор грин, конгресс сша, wikileaks