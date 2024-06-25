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В конгрессе США выступили с заявлением после освобождения Ассанжа из тюрьмы - РИА Новости, 25.06.2024
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06:49 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/kongress-1955218423.html
В конгрессе США выступили с заявлением после освобождения Ассанжа из тюрьмы
В конгрессе США выступили с заявлением после освобождения Ассанжа из тюрьмы - РИА Новости, 25.06.2024
В конгрессе США выступили с заявлением после освобождения Ассанжа из тюрьмы
Член палаты представителей конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин приветствовала сообщения об освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T06:49
2024-06-25T06:49
в мире
джулиан ассанж
марджори тейлор грин
конгресс сша
wikileaks
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин приветствовала сообщения об освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и заявила, что его многие годы держали в заключение за то, что он занимался журналистикой. "Удивительные новости! Джулиана Ассанжа намерены освободить после многолетнего заключения за такое преступление, как журналистика. Слава богу за освобождение Джулиана!!", - написала конгрессвумен на своей странице в соцсети X. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
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в мире, джулиан ассанж, марджори тейлор грин, конгресс сша, wikileaks
В мире, Джулиан Ассанж, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, WikiLeaks
В конгрессе США выступили с заявлением после освобождения Ассанжа из тюрьмы

Грин: Ассанжа годами держали в заключении за то, что он занимался журналистикой

© AP Photo / Kin CheungПротестующие держат плакат с портретом Джулиана Ассанжа возле Высокого суда в Лондоне
Протестующие держат плакат с портретом Джулиана Ассанжа возле Высокого суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Протестующие держат плакат с портретом Джулиана Ассанжа возле Высокого суда в Лондоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин приветствовала сообщения об освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и заявила, что его многие годы держали в заключение за то, что он занимался журналистикой.
«
"Удивительные новости! Джулиана Ассанжа намерены освободить после многолетнего заключения за такое преступление, как журналистика. Слава богу за освобождение Джулиана!!", - написала конгрессвумен на своей странице в соцсети X.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
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В миреДжулиан АссанжМарджори Тейлор ГринКонгресс СШАWikiLeaks
 
 
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