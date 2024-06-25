https://ria.ru/20240625/konferentsiya-1955300858.html
Россия примет участие в конференции по безопасности в Минске
Россия примет участие в конференции по безопасности в Минске - РИА Новости, 25.06.2024
Россия примет участие в конференции по безопасности в Минске
Россия с удовольствием будет участвовать во второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:57
2024-06-25T12:57
2024-06-25T12:57
белоруссия
россия
сергей лавров
безопасность
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МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Россия с удовольствием будет участвовать во второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова и российских представителей осенью в Минск на международную конференцию высокого уровня по евразийской безопасности. "Получили приглашение на вторую конференцию в конце октября - начале ноября. С удовольствием будем участвовать", — сказал Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он отметил, что в понедельник в ходе переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником обсуждалось продвижение концепции Евразийской безопасности и подключения к ней единомышленников. "Я считаю, что перспективы очень хорошие", - добавил российский министр. Лавров заявил, что по членству Белоруссии в ШОС "все решено, все договоренности закреплены". "Самым первом актом саммита в Астане будет официальное принятие Белоруссии в полноправные члены ШОС и весь остальной саммит Беларусь будет участвовать наравне со всеми остальными членами", - указал он. Министр добавил, что МИД России и Белоруссии стараются максимально эффективно выполнять стратегические задачи, которые президенты двух стран регулярно ставят в сфере внешней политики и выстраивать внешнеполитическую деятельность так, чтобы обеспечивать дипломатическое сопровождение интеграционных процессов. Глава МИД РФ Сергей Лавров находится в Минске 24-25 июня с официальным визитом.
https://ria.ru/20240622/belorussiya-1954793266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, сергей лавров, безопасность
Белоруссия, Россия, Сергей Лавров, Безопасность
Россия примет участие в конференции по безопасности в Минске
Лавров: Россия примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности
МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Россия с удовольствием будет участвовать во второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник
заявил, что пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова и российских представителей осенью в Минск на международную конференцию высокого уровня по евразийской безопасности.
"Получили приглашение на вторую конференцию в конце октября - начале ноября. С удовольствием будем участвовать", — сказал Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
.
Он отметил, что в понедельник в ходе переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником обсуждалось продвижение концепции Евразийской безопасности и подключения к ней единомышленников. "Я считаю, что перспективы очень хорошие", - добавил российский министр.
Лавров заявил, что по членству Белоруссии в ШОС
"все решено, все договоренности закреплены". "Самым первом актом саммита в Астане
будет официальное принятие Белоруссии в полноправные члены ШОС и весь остальной саммит Беларусь будет участвовать наравне со всеми остальными членами", - указал он.
Министр добавил, что МИД России и Белоруссии стараются максимально эффективно выполнять стратегические задачи, которые президенты двух стран регулярно ставят в сфере внешней политики и выстраивать внешнеполитическую деятельность так, чтобы обеспечивать дипломатическое сопровождение интеграционных процессов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров находится в Минске 24-25 июня с официальным визитом.