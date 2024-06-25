https://ria.ru/20240625/kommyunike--1955438089.html

Гайана присоседилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине

Гайана присоседилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине - РИА Новости, 25.06.2024

Гайана присоседилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине

Южноамериканская страна Гайана присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, следует из списка подписавших документ стран РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T20:13

2024-06-25T20:13

2024-06-25T22:22

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ЖЕНЕВА, 25 июн - РИА Новости. Южноамериканская страна Гайана присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, следует из списка подписавших документ стран и организаций на сайте МИД Швейцарии. Согласно данным на сайте МИД Швейцарии, страна теперь указана в списке поддержавших по состоянию на 25 июня. Таким образом, число стран, поддержавших это коммюнике, достигло 82. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее в июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://radiosputnik.ru/20240622/shveytsariya-1954764296.html

https://ria.ru/20240622/switzerland-1954757110.html

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в мире, украина, швейцария, россия, владимир зеленский, дмитрий песков