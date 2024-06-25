https://ria.ru/20240625/kndr-1955428922.html

В КНДР назвали удар по Севастополю результатом действий США

В КНДР назвали удар по Севастополю результатом действий США - РИА Новости, 25.06.2024

В КНДР назвали удар по Севастополю результатом действий США

Террористический ракетный удар по Севастополю стал результатом подстрекательства США, которые толкали ВСУ к нанесению ударов вглубь российской территории,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:25

2024-06-25T19:25

2024-06-25T19:25

в мире

севастополь

сша

россия

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Террористический ракетный удар по Севастополю стал результатом подстрекательства США, которые толкали ВСУ к нанесению ударов вглубь российской территории, заявило северокорейское агентство ЦТАК. "Злодеяния ВСУ являются непосредственным продуктом жестокой антироссийской конфронтационной истерики США, которые не только поставили им огромное количество орудий убийства, но и ослабили узду, чтобы их приспешники могли по своему усмотрению наносить удары переданным им оружием по любым объектам на территории России, направив их таким образом на безрассудную атаку", - говорится в статье агентства, посвященной террористическому ракетному удару по Севастополю. Там также указывается, что "украинские марионетки" цепляются за безрассудные террористические акты из-за непрерывных поражений в военной конфронтации с Россией, в результате чего они вынуждены уйти в оборону. Накануне ЦТАК опубликовало заявление заместителя председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона, в котором он заявил, что решение США разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине российской территории приведет к более мощному ответу со стороны России и может в итоге привести к новой мировой войне. Он напомнил, что США поставили "марионеточной клике Зеленского" оружия на 100 миллиардов долларов, включая оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью в 300 километров. При этом Пак Чон Чхон назвал действия США "напрасными отчаянными мерами", заявив, что КНДР поддержит "стратегическую контратаку России для защиты безопасности своей страны в ответ на нарастающую угрозу со стороны враждебных сил". Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955398413.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955293085.html

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в мире, севастополь, сша, россия, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms