Рейтинг@Mail.ru
В КНДР назвали удар по Севастополю результатом действий США - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/kndr-1955428922.html
В КНДР назвали удар по Севастополю результатом действий США
В КНДР назвали удар по Севастополю результатом действий США - РИА Новости, 25.06.2024
В КНДР назвали удар по Севастополю результатом действий США
Террористический ракетный удар по Севастополю стал результатом подстрекательства США, которые толкали ВСУ к нанесению ударов вглубь российской территории,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:25
2024-06-25T19:25
в мире
севастополь
сша
россия
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955103265_0:71:3077:1802_1920x0_80_0_0_3803f302b962e20dbff0f3524e546eb5.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Террористический ракетный удар по Севастополю стал результатом подстрекательства США, которые толкали ВСУ к нанесению ударов вглубь российской территории, заявило северокорейское агентство ЦТАК. "Злодеяния ВСУ являются непосредственным продуктом жестокой антироссийской конфронтационной истерики США, которые не только поставили им огромное количество орудий убийства, но и ослабили узду, чтобы их приспешники могли по своему усмотрению наносить удары переданным им оружием по любым объектам на территории России, направив их таким образом на безрассудную атаку", - говорится в статье агентства, посвященной террористическому ракетному удару по Севастополю. Там также указывается, что "украинские марионетки" цепляются за безрассудные террористические акты из-за непрерывных поражений в военной конфронтации с Россией, в результате чего они вынуждены уйти в оборону. Накануне ЦТАК опубликовало заявление заместителя председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона, в котором он заявил, что решение США разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине российской территории приведет к более мощному ответу со стороны России и может в итоге привести к новой мировой войне. Он напомнил, что США поставили "марионеточной клике Зеленского" оружия на 100 миллиардов долларов, включая оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью в 300 километров. При этом Пак Чон Чхон назвал действия США "напрасными отчаянными мерами", заявив, что КНДР поддержит "стратегическую контратаку России для защиты безопасности своей страны в ответ на нарастающую угрозу со стороны враждебных сил". Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955398413.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955293085.html
севастополь
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955103265_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d340b70d0184cbb456fd6b09b8210e10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, севастополь, сша, россия, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
В мире, Севастополь, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В КНДР назвали удар по Севастополю результатом действий США

ЦТАК: ракетный удар по Севастополю стал результатом подстрекательства США

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Террористический ракетный удар по Севастополю стал результатом подстрекательства США, которые толкали ВСУ к нанесению ударов вглубь российской территории, заявило северокорейское агентство ЦТАК.
"Злодеяния ВСУ являются непосредственным продуктом жестокой антироссийской конфронтационной истерики США, которые не только поставили им огромное количество орудий убийства, но и ослабили узду, чтобы их приспешники могли по своему усмотрению наносить удары переданным им оружием по любым объектам на территории России, направив их таким образом на безрассудную атаку", - говорится в статье агентства, посвященной террористическому ракетному удару по Севастополю.
День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
"Нельзя скрыть": в Италии высказались об атаке ВСУ на Севастополь
Вчера, 17:15
Там также указывается, что "украинские марионетки" цепляются за безрассудные террористические акты из-за непрерывных поражений в военной конфронтации с Россией, в результате чего они вынуждены уйти в оборону.
Накануне ЦТАК опубликовало заявление заместителя председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона, в котором он заявил, что решение США разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине российской территории приведет к более мощному ответу со стороны России и может в итоге привести к новой мировой войне. Он напомнил, что США поставили "марионеточной клике Зеленского" оружия на 100 миллиардов долларов, включая оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью в 300 километров. При этом Пак Чон Чхон назвал действия США "напрасными отчаянными мерами", заявив, что КНДР поддержит "стратегическую контратаку России для защиты безопасности своей страны в ответ на нарастающую угрозу со стороны враждебных сил".
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Американский офицер испугался возмездия России за удар по Севастополю
Вчера, 12:37
 
В миреСевастопольСШАРоссияВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала