https://ria.ru/20240625/khanter-bayden-1955423368.html

Суд отстранил Хантера Байдена от юридической практики

Суд отстранил Хантера Байдена от юридической практики - РИА Новости, 25.06.2024

Суд отстранил Хантера Байдена от юридической практики

Окружной суд столицы США Вашингтона во вторник отстранил Хантера Байдена, сына действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, от юридической практики,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:58

2024-06-25T18:58

2024-06-25T18:58

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Окружной суд столицы США Вашингтона во вторник отстранил Хантера Байдена, сына действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, от юридической практики, следует из опубликованного решение судьи. "Решено, что ответчик незамедлительно отстраняется от юридической практики в округе Колумбия", - указано в документе, подписанном главной судьей Анной Блекбёрн-Ригсби. Отмечается, что решение принято в связи с вердиктом присяжных в суде штата Делавэр, где отпрыска американского лидера признали виновным в нарушениях при приобретении оружия и владении им. Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.

https://ria.ru/20240612/mask-1952303782.html

https://ria.ru/20240611/bayden-1952264232.html

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