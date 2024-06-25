https://ria.ru/20240625/khamas-1955275297.html

Богданов призвал ХАМАС освободить двух россиян

Богданов призвал ХАМАС освободить двух россиян - РИА Новости, 25.06.2024

Богданов призвал ХАМАС освободить двух россиян

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком заявил о необходимости скорейшего освобождения... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:42

2024-06-25T11:42

2024-06-25T11:43

россия

хамас

организация освобождения палестины

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком заявил о необходимости скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября прошлого года двух российских граждан, сообщили в российском дипведомстве. "С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года и удерживаемых палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе двух российских граждан Александра Лобанова и Александра Труфанова", - говорится в сообщении на сайте министерства. Также, как указали в ведомстве, основное внимание в ходе встречи было уделено ситуации в секторе Газа, "где на фоне непрекращающихся боевых действий гуманитарный кризис достиг катастрофических масштабов". Стороны также затронули вопрос о перспективах восстановления палестинского национального единства. "Михаил Богданов подтвердил готовность российской дипломатии продолжать содействие консолидации ведущих палестинских политических сил и движений на платформе Организации освобождения Палестины", - подчеркнули в МИД РФ

https://ria.ru/20240613/plen-1952467323.html

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россия, хамас, организация освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году