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Богданов призвал ХАМАС освободить двух россиян
Богданов призвал ХАМАС освободить двух россиян - РИА Новости, 25.06.2024
Богданов призвал ХАМАС освободить двух россиян
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком заявил о необходимости скорейшего освобождения... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:42
2024-06-25T11:42
2024-06-25T11:43
россия
хамас
организация освобождения палестины
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком заявил о необходимости скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября прошлого года двух российских граждан, сообщили в российском дипведомстве. "С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года и удерживаемых палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе двух российских граждан Александра Лобанова и Александра Труфанова", - говорится в сообщении на сайте министерства. Также, как указали в ведомстве, основное внимание в ходе встречи было уделено ситуации в секторе Газа, "где на фоне непрекращающихся боевых действий гуманитарный кризис достиг катастрофических масштабов". Стороны также затронули вопрос о перспективах восстановления палестинского национального единства. "Михаил Богданов подтвердил готовность российской дипломатии продолжать содействие консолидации ведущих палестинских политических сил и движений на платформе Организации освобождения Палестины", - подчеркнули в МИД РФ
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россия, хамас, организация освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, ХАМАС, Организация освобождения Палестины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Богданов призвал ХАМАС освободить двух россиян
Замглавы МИД Богданов призвал ХАМАС освободить двух российских граждан