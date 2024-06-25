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Кенийский телеканал KTN сообщил об угрозах властей прекратить вещание - РИА Новости, 25.06.2024
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16:47 25.06.2024 (обновлено: 16:51 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/keniya-1955391605.html
Кенийский телеканал KTN сообщил об угрозах властей прекратить вещание
Кенийский телеканал KTN сообщил об угрозах властей прекратить вещание - РИА Новости, 25.06.2024
Кенийский телеканал KTN сообщил об угрозах властей прекратить вещание
Кенийский телеканал KTN сообщил, что получил угрозы от властей о намерении прекратить его вещание на фоне освещения протестов. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:47
2024-06-25T16:51
кения
найроби (город)
протесты в кении
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кенийский телеканал KTN сообщил, что получил угрозы от властей о намерении прекратить его вещание на фоне освещения протестов. Ранее во вторник телеканал сообщил о гибели восьми человек в ходе протестов. "Мы получили угрозы от властей о намерении закрыть нас. Мы хотим проинформировать общественность о нашей приверженности защите общественных интересов. Нас не запугают никакие угрозы", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Х. Ранее во вторник телеканал Citizen TV сообщил, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар. Позднее пожар начался в здании городского совета Найроби. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
https://radiosputnik.ru/20240625/protesty-1955378612.html
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кения, найроби (город), протесты в кении, в мире
Кения, Найроби (город), Протесты в Кении, В мире
Кенийский телеканал KTN сообщил об угрозах властей прекратить вещание

KTN: власти Кении угрожают закрыть канал из-за освещения протестов

© AP Photo / Brian IngangaПротест против повышения налогов в Найроби, Кения
Протест против повышения налогов в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Brian Inganga
Протест против повышения налогов в Найроби, Кения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кенийский телеканал KTN сообщил, что получил угрозы от властей о намерении прекратить его вещание на фоне освещения протестов.
Ранее во вторник телеканал сообщил о гибели восьми человек в ходе протестов.
Беспорядки в Найроби, 25 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Вчера, 16:15
«
"Мы получили угрозы от властей о намерении закрыть нас. Мы хотим проинформировать общественность о нашей приверженности защите общественных интересов. Нас не запугают никакие угрозы", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Х.
Ранее во вторник телеканал Citizen TV сообщил, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар. Позднее пожар начался в здании городского совета Найроби.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
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