Кенийский телеканал KTN сообщил об угрозах властей прекратить вещание
KTN: власти Кении угрожают закрыть канал из-за освещения протестов
© AP Photo / Brian IngangaПротест против повышения налогов в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
Протест против повышения налогов в Найроби, Кения
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кенийский телеканал KTN сообщил, что получил угрозы от властей о намерении прекратить его вещание на фоне освещения протестов.
Ранее во вторник телеканал сообщил о гибели восьми человек в ходе протестов.
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"Мы получили угрозы от властей о намерении закрыть нас. Мы хотим проинформировать общественность о нашей приверженности защите общественных интересов. Нас не запугают никакие угрозы", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Х.
Ранее во вторник телеканал Citizen TV сообщил, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар. Позднее пожар начался в здании городского совета Найроби.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
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