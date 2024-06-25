https://ria.ru/20240625/keniya-1955391605.html

Кенийский телеканал KTN сообщил об угрозах властей прекратить вещание

Кенийский телеканал KTN сообщил об угрозах властей прекратить вещание - РИА Новости, 25.06.2024

Кенийский телеканал KTN сообщил об угрозах властей прекратить вещание

Кенийский телеканал KTN сообщил, что получил угрозы от властей о намерении прекратить его вещание на фоне освещения протестов. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:47

2024-06-25T16:47

2024-06-25T16:51

кения

найроби (город)

протесты в кении

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кенийский телеканал KTN сообщил, что получил угрозы от властей о намерении прекратить его вещание на фоне освещения протестов. Ранее во вторник телеканал сообщил о гибели восьми человек в ходе протестов. "Мы получили угрозы от властей о намерении закрыть нас. Мы хотим проинформировать общественность о нашей приверженности защите общественных интересов. Нас не запугают никакие угрозы", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Х. Ранее во вторник телеканал Citizen TV сообщил, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар. Позднее пожар начался в здании городского совета Найроби. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

https://radiosputnik.ru/20240625/protesty-1955378612.html

https://ria.ru/20240625/keniya-1955367479.html

кения

найроби (город)

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