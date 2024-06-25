https://ria.ru/20240625/keniya-1955366493.html

Парламент Кении допустил к III чтению проект о налогах, вызывавший протесты

Парламент Кении допустил к III чтению проект о налогах, вызывавший протесты - РИА Новости, 25.06.2024

Парламент Кении допустил к III чтению проект о налогах, вызывавший протесты

Спорный законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, был допущен к третьему чтению, однако парламентарии, несмотря на массовые протесты, с РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:41

2024-06-25T15:41

2024-06-25T15:58

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спорный законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, был допущен к третьему чтению, однако парламентарии, несмотря на массовые протесты, с пятницы уйдут на двухнедельный перерыв, сообщает издание Citizen Digital. По данным местных СМИ, во вторник в ходе протестов тысячи человек вышли на улицы Кении. Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули. В городе Кисуму, в частности, с утра закрыты многие предприятия, включая магазины, а также парализовано движение транспорта. "Спорный законопроект о финансах прошел этап комитета всей палаты представителей, где депутаты голосовали по поправкам к законопроекту, которые теперь переходят к третьему чтению", - пишет издание. 195 членов парламента проголосовали за принятие законопроекта, 106 проголосовали против. После этого законопроект перейдет к третьему чтению, в ходе которого члены парламента проголосуют либо за его отклонение, либо за принятие, если он будет принят, законопроект будет утвержден президентом. Лидер большинства в Национальной ассамблее Кимани Ичунгва внес предложение с пятницы 28 июня уйти на двухнедельный перерыв, чтобы законодатели могли прислушаться к своим избирателям. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html

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