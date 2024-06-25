https://ria.ru/20240625/kallas-1955304365.html

Во Франции выступили против назначения Каллас главой евродипломатии

Во Франции выступили против назначения Каллас главой евродипломатии - РИА Новости, 25.06.2024

Во Франции выступили против назначения Каллас главой евродипломатии

Возможное назначение премьера Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии ЕС усугубит напряженность и подтолкнёт союз к третьей мировой войне, считает лидер... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:11

2024-06-25T13:11

2024-06-25T13:11

в мире

франция

кайя каллас

эстония

евросоюз

флориан филиппо

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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Возможное назначение премьера Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии ЕС усугубит напряженность и подтолкнёт союз к третьей мировой войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Это безумие: ЕС подтвердил, что может назначить главой своей "дипломатии" премьера Эстонии Каю Каллас: эту одержимую войной, истерично ненавидящую Россию и слепо подчиненную НАТО", - написал политик в Х. Он напомнил, что "протеже" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен хочет, чтобы Евросоюз коллективно закупал боеприпасы для Украины, а также выпустил облигации для оборонной промышленности. Филиппо указал, что Каллас также выступает за создание должности еврокомиссара по вопросам обороны, что, по его мнению, является шагом к созданию "европейской армии". "Ее назначение имеет цель усугубить напряженность, сделать достижение мира невозможным и приблизить третью мировую войну! Выйдем из ЕС ради мира, будем свободными", - призвал политик. В понедельник портал Euractiv сообщил, что жесткая позиция Каллас в отношении РФ, которую разделяют не все страны союза, может помешать ей занять этот пост. Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что Каллас упоминается в числе возможных претендентов на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сейчас занимает Боррель. Помимо Каллас, в качестве претендентов издание указало бывшего премьера и действующего главу МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, премьера Бельгии Александра де Кроо и действующего главу Евросовета Шарля Мишеля.

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, кайя каллас, эстония, евросоюз, флориан филиппо