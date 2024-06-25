Во Франции выступили против назначения Каллас главой евродипломатии
Филиппо: назначение Каллас главой дипломатии ЕС подтолкнет мир к Третьей мировой
© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Возможное назначение премьера Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии ЕС усугубит напряженность и подтолкнёт союз к третьей мировой войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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Он напомнил, что "протеже" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен хочет, чтобы Евросоюз коллективно закупал боеприпасы для Украины, а также выпустил облигации для оборонной промышленности. Филиппо указал, что Каллас также выступает за создание должности еврокомиссара по вопросам обороны, что, по его мнению, является шагом к созданию "европейской армии".
"Ее назначение имеет цель усугубить напряженность, сделать достижение мира невозможным и приблизить третью мировую войну! Выйдем из ЕС ради мира, будем свободными", - призвал политик.
В понедельник портал Euractiv сообщил, что жесткая позиция Каллас в отношении РФ, которую разделяют не все страны союза, может помешать ей занять этот пост.
Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что Каллас упоминается в числе возможных претендентов на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сейчас занимает Боррель. Помимо Каллас, в качестве претендентов издание указало бывшего премьера и действующего главу МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, премьера Бельгии Александра де Кроо и действующего главу Евросовета Шарля Мишеля.