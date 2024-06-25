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Во Франции выступили против назначения Каллас главой евродипломатии - РИА Новости, 25.06.2024
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13:11 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/kallas-1955304365.html
Во Франции выступили против назначения Каллас главой евродипломатии
Во Франции выступили против назначения Каллас главой евродипломатии - РИА Новости, 25.06.2024
Во Франции выступили против назначения Каллас главой евродипломатии
Возможное назначение премьера Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии ЕС усугубит напряженность и подтолкнёт союз к третьей мировой войне, считает лидер... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:11
2024-06-25T13:11
в мире
франция
кайя каллас
эстония
евросоюз
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Возможное назначение премьера Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии ЕС усугубит напряженность и подтолкнёт союз к третьей мировой войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Это безумие: ЕС подтвердил, что может назначить главой своей "дипломатии" премьера Эстонии Каю Каллас: эту одержимую войной, истерично ненавидящую Россию и слепо подчиненную НАТО", - написал политик в Х. Он напомнил, что "протеже" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен хочет, чтобы Евросоюз коллективно закупал боеприпасы для Украины, а также выпустил облигации для оборонной промышленности. Филиппо указал, что Каллас также выступает за создание должности еврокомиссара по вопросам обороны, что, по его мнению, является шагом к созданию "европейской армии". "Ее назначение имеет цель усугубить напряженность, сделать достижение мира невозможным и приблизить третью мировую войну! Выйдем из ЕС ради мира, будем свободными", - призвал политик. В понедельник портал Euractiv сообщил, что жесткая позиция Каллас в отношении РФ, которую разделяют не все страны союза, может помешать ей занять этот пост. Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что Каллас упоминается в числе возможных претендентов на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сейчас занимает Боррель. Помимо Каллас, в качестве претендентов издание указало бывшего премьера и действующего главу МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, премьера Бельгии Александра де Кроо и действующего главу Евросовета Шарля Мишеля.
https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html
https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html
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в мире, франция, кайя каллас, эстония, евросоюз, флориан филиппо
В мире, Франция, Кайя Каллас, Эстония, Евросоюз, Флориан Филиппо
Во Франции выступили против назначения Каллас главой евродипломатии

Филиппо: назначение Каллас главой дипломатии ЕС подтолкнет мир к Третьей мировой

© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Возможное назначение премьера Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии ЕС усугубит напряженность и подтолкнёт союз к третьей мировой войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Это безумие: ЕС подтвердил, что может назначить главой своей "дипломатии" премьера Эстонии Каю Каллас: эту одержимую войной, истерично ненавидящую Россию и слепо подчиненную НАТО", - написал политик в Х.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Он напомнил, что "протеже" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен хочет, чтобы Евросоюз коллективно закупал боеприпасы для Украины, а также выпустил облигации для оборонной промышленности. Филиппо указал, что Каллас также выступает за создание должности еврокомиссара по вопросам обороны, что, по его мнению, является шагом к созданию "европейской армии".
"Ее назначение имеет цель усугубить напряженность, сделать достижение мира невозможным и приблизить третью мировую войну! Выйдем из ЕС ради мира, будем свободными", - призвал политик.
В понедельник портал Euractiv сообщил, что жесткая позиция Каллас в отношении РФ, которую разделяют не все страны союза, может помешать ей занять этот пост.
Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что Каллас упоминается в числе возможных претендентов на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сейчас занимает Боррель. Помимо Каллас, в качестве претендентов издание указало бывшего премьера и действующего главу МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, премьера Бельгии Александра де Кроо и действующего главу Евросовета Шарля Мишеля.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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В миреФранцияКайя КалласЭстонияЕвросоюзФлориан Филиппо
 
 
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