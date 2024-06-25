https://ria.ru/20240625/kalendar_predprinimatelya-1955300536.html

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на июль

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на июль - РИА Новости, 25.06.2024

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на июль

Корпорация МСП (КМСП) составила календарь предпринимателя на июль, который напоминает, до какого числа малому и среднему бизнесу необходимо сдать отчетность,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:06

2024-06-25T13:06

2024-06-25T13:06

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) составила календарь предпринимателя на июль, который напоминает, до какого числа малому и среднему бизнесу необходимо сдать отчетность, внести взносы и уплатить налоги, сообщает пресс-служба корпорации. "Второй летний месяц не позволяет бизнесу расслабиться. В июле у многих предпринимателей добавляются квартальные платежи и отчеты, ИП уплачивают за себя страховые взносы и НДФЛ за прошлый год. Организациям, имеющим транспорт и недвижимость, необходимо внести авансы по имущественным налогам", - говорится в сообщении института развития. Так, до 1 июля ИП уплачивают за себя взносы на пенсионное страхование за прошлый год – 1 % с дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Уведомление для ЕНП не нужно, но на счете должно быть достаточно средств. До 3 июля организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление о суммах НДФЛ за сотрудников за период с 23 по 30 июня, а до 5 июля уплачивают его (если в это время были выплаты). До 15 июля ИП на ОСН (общая система налогообложения) уплачивают НДФЛ за себя за 2023 год; организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР "на травматизм" за июнь. До 22 июля импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за июнь. До 25 июля ИП на ОСН уплачивают аванс по НДФЛ за себя за I полугодие; организации и ИП на УСН (упрощенная система налогообложения) и ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) направляют уведомление для ЕНП о сумме аванса за I полугодие. Также до 25 июля организации и ИП с сотрудниками сдают: - расчет по страховым взносам в налоговую за I полугодие (поэтому можно не подавать персонифицированные сведения и не указывать суммы взносов в уведомлении для ЕНП (единый налоговый платеж); - расчет 6-НДФЛ за I полугодие; - уведомление о суммах НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024; - сведения по страховым взносам на травматизм в СФР (ЕФС-1). Кроме того, в сообщении уточняется, что до 25 июля организации, имеющие транспорт/недвижимость, направляют уведомление для ЕНП о суммах авансов по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество по кадастровой стоимости; организации и ИП, использующие водный объект по лицензии, сдают декларацию по водному налогу за II квартал; организации и ИП на ОСН и ЕСХН сдают декларацию по НДС (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК); организации на ОСН сдают декларацию по налогу на прибыль; производители подакцизных товаров сдают декларацию; организации и ИП на АвтоУСН, уплачивают налог за июнь; организации и ИП, которые не платят НДС, но проводили во II квартале операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости, сдают в налоговую отчет об операциях с ними. До 29 июля уплачивают: организации, имеющие недвижимость, транспорт и водные объекты – аванс по налогу на имущество организаций/земельному/транспортному/водному налогу за II квартал; организации и ИП на УСН и ЕСХН – аванс за II квартал; организации и ИП на ОСН и ЕСХН – НДС за II квартал (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК); организации на ОСН – аванс по налогу на прибыль; организации и ИП, привлекающие сотрудников – страховые взносы в налоговую за июнь и НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024; производители подакцизных товаров – акцизы; самозанятые – налог на профдоход за июнь. Как отмечается в сообщении КМСП, не пропустить важные даты помогает сервис Календарь предпринимателя на Цифровой платформе МСП.РФ. Его можно настроить под свой бизнес, и он пришлет напоминания на e-mail. Цифровая платформа создана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, россия