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Прожить прошлое: фестивали исторических реконструкций в музеях России - РИА Новости, 25.06.2024
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Музейные маршруты России
 
09:55 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/istoricheskierekonstruktsii-1954055677.html
Прожить прошлое: фестивали исторических реконструкций в музеях России
Прожить прошлое: фестивали исторических реконструкций в музеях России - РИА Новости, 25.06.2024
Прожить прошлое: фестивали исторических реконструкций в музеях России
Лето – время не только концертов под открытым небом, но фестивалей исторических реконструкций, которые объединяют как увлеченных участников, так и большое число РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:55
2024-06-25T09:55
музейные маршруты россии
кижи
изборск
царское село (музей-заповедник)
псков
ростовская область
бородино
куликово поле (заповедник)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953708193_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f3f690be4473e33f1283ededacb3d93.jpg
Лето – время не только концертов под открытым небом, но фестивалей исторических реконструкций, которые объединяют как увлеченных участников, так и большое число зрителей. Считается, что эта традиция появилась спустя несколько десятилетий после Битвы при Ватерлоо. Воспроизведению того сражения были посвящены первые реконструкции. Но по-настоящему такие опыты воссоздания исторических событий и эпох стали популярны в 70-е годы ХХ века. Первые энтузиасты в Советском Союзе увлекались историей армии Наполеона. Сегодня есть самые разные по направлениям и тематике клубы реконструкторов, а фестивали проходят, в том числе и на музейных площадках."Кирилло-Белозерская осада"29 – 30 июня, Кирилло-Белозерский музей-заповедникЭтот масштабный исторический фестиваль в Вологодской области соберет более 200 реконструкторов из разных российских регионов. За два дня они воссоздадут осаду Кирилло-Белозерского монастыря польско-литовскими интервентами в эпоху Смутного времени. Естественной "декорацией" станут отреставрированные могучие крепостные стены XVII столетия.Здесь будут и выступления вооруженной конницы, парные поединки, массовый бой конной и пешей рати. Участники фестиваля в Кириллове увидят стройные ряды стрельцов, умело управляющихся мушкетами и грозных пушкарей, стреляющих с великих стен монастыря."Довмонт Псковский"13 июля, Псковский музей-заповедникДовмонт Псковский, в крещении Тимофей – литовский князь, который княжил в Пскове в XIII веке. В историю он вошел как доблестный воин и талантливый полководец, неоднократно разбивавший войска литовцев и немцев. Фестиваль, названный в его честь, пройдет в Пскове в 11-й раз.Гостей и участников праздника ждут историческая ярмарка, показательные выступления клубов исторической реконструкции, средневековая музыка, мастер-классы. Специальные площадки организованы не только для взрослых, но и для детей, которые смогут принять участие в турнире по спортивному мечу и штурме крепости из сена. Будет работать исторический лекторий. Самой зрелищной частью фестиваля станут поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта."Заонежская жнитва"22 – 26 июля, Музей-заповедник "Кижи" Местные жители называли Кижи "золотым островом". Земля здесь многие столетия была возделана и ухожена – культивировать рожь в Заонежье начали около 900 года. С тех пор каждое лето, больше тысячи лет подряд, на поля острова Кижи выходят жнеи и жнецы.Фестиваль "Заонежская жнитва" впервые прошел в 2018 году. Сотрудники музея "Кижи" этнографически точно реконструируют жнитву и попутно рассказывают зрителям о том, чем немецкий серп отличается от русского, какая спелость ржи называется восковой, на что годятся сорняки. Здесь потрясающая атмосфера – звуки от одновременных взмахов серпов, аромат трав, тяжесть колосьев ржи, запах дымка от самовара. И, конечно, – народная песня."Великая война. 1914"3 – 4 августа, Музей-заповедник "Царское Село"Второй раз Музей-заповедник "Царское Село" в Пушкине (Санкт-Петербург) станет площадкой для военно-исторического фестиваля "Великая война. 1914". В этом году он посвящен 110-летию с момента начала Первой мировой войны. К тому же 10-лет назад в Ратной палате "Царского Села" открылся единственный в современной российской истории музей, который рассказывает об этих трагических страницах истории.В этом году на фестиваль приедут более 100 исторических реконструкторов из Петербурга и Москвы. Они обустроят военно-исторические лагеря, в которых будут действовать интерактивные площадки, выставка техники и вооружения под открытым небом. В числе необычных экспонатов – полноразмерные макеты аэропланов начала XX века из частных коллекций. Например, первый в мире тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец" конструктора Игоря Сикорского и аэроплан "Фарман-16" из состава авиационного отряда Гренадерского корпуса."Железный град"10 августа, Музей-заповедник "Изборск"Изборская крепость выдержала восемь крупных осад и ни разу не сдалась в открытом бою. В немецких хрониках XIV века Изборск назван "железным градом". Одноименный фестиваль объединит клубы исторической реконструкции из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Тулы. Здесь воссоздадут события XII-XVII веков Руси и Европы, познакомят с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов.На главной фестивальной площадке Изборской крепости пройдет проход и построение участников, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, пеший турнир, турнир лучников. Самым зрелищным мероприятием станут бугурты – турниры воинов, закованных в настоящие доспехи."Кружилинские толоки"25 августа, Музей-заповедник М.А. Шолохова "Тихий Дон"Территорией этого фестиваля становится территория усадьбы, где родился писатель Михаил Шолохов, и расположенное по соседству казачье подворье, где сохранился традиционный уклад жизни. "Толоками" у казаков называют обычай помогать соседям, работать "всем миром".Фестиваль проходит с 2010 года, и у каждого праздника – своя тема. В этом году он будет посвящен традициям казачьего новоселья – "входинам". На фестивале каждый может вспахать борозду тяжелым плугом, который тянут за собой быки, посадить пшеницу, провеять зерно на грохоте, смолоть муку жерновами, сплести веревку на просаке. После "трудового дня" – традиционные обряды со старинными казачьими песнями и, конечно, угощениями. Можно попробовать польскую кашу, откидное молоко, моченые арбузы и прохладный взвар, блины из летней донской печки."День Бородина"30 августа – 1 сентября, Музей-заповедник "Бородинское поле"Этот фестиваль исторической реконструкции – один из самых старых, он проходит уже более 30 лет. В 120 километрах от Москвы – в Подмосковье – воссоздается эпоха Отечественной войны 1812 года.В этом году в течение двух дней на площадках фестиваля можно будет полностью окунуться в эпоху наполеоновских войн – узнать из какой посуды ели солдаты, как готовились к военным походам, какое было вооружение и снаряжение. На историческом показе мод начала XIX века продефилируют дамы в восхитительных платьях эпохи ампир под руку с кавалерами в безупречных мундирах и фраках. За работой ремесленников можно будет наблюдать в мастерской французского сапожника и антикварной цирюльне, старинной полковой кузне. Завершится фестиваль масштабной реконструкцией эпизодов Бородинского сражения."Поле Куликово"19 – 21 сентября, Музей-заповедник "Куликово поле"Этот фестиваль проходит в непосредственной близости от поля сражения войск Дмитрия Донского и Мамая. Стартует он 19 сентября на берегу Дона, у деревни Татинки (Тульская область), где переправлялось русское войско к месту сражения. В лагере соберутся реконструкторы, возрождающие быт, костюм, доспех и вооружение средневековой Руси и Золотой Орды XIV века. Они будут состязаться в метании копий и сулиц, в конных турнирах и массовых сшибках – бугуртах.21 сентября масштабный исторический праздник с участием реконструкторов развернется на Красном холме и в Музее Куликовской битвы в Моховом. В этот день пройдут показательные конные выступления, парад-дефиле средневекового костюма, концерты этномузыки. Будет работать историческая ярмарка и ремесленные мастерские.
https://ria.ru/20230707/kizhi-1882146997.html
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кижи, изборск, царское село (музей-заповедник), псков, ростовская область, бородино, куликово поле (заповедник), вологодская область
Музейные маршруты России, Кижи, Изборск, Царское Село (музей-заповедник), Псков, Ростовская область, Бородино, Куликово поле (заповедник), Вологодская область

Прожить прошлое: фестивали исторических реконструкций в музеях России

© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Ахтырские гусары атакуют неприятеля на поле битвы
Ахтырские гусары атакуют неприятеля на поле битвы - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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Лето – время не только концертов под открытым небом, но фестивалей исторических реконструкций, которые объединяют как увлеченных участников, так и большое число зрителей. Считается, что эта традиция появилась спустя несколько десятилетий после Битвы при Ватерлоо. Воспроизведению того сражения были посвящены первые реконструкции. Но по-настоящему такие опыты воссоздания исторических событий и эпох стали популярны в 70-е годы ХХ века. Первые энтузиасты в Советском Союзе увлекались историей армии Наполеона. Сегодня есть самые разные по направлениям и тематике клубы реконструкторов, а фестивали проходят, в том числе и на музейных площадках.

"Кирилло-Белозерская осада"

29 – 30 июня, Кирилло-Белозерский музей-заповедник
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашРусский воевода решил подразнить интервентов перед боем
Русский воевода решил подразнить интервентов перед боем
Русский воевода решил подразнить интервентов перед боем
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашПан Песоцкий еще не догадывается, что потерпит неудачу в борьбе за Кирилло-Белозерскую крепость
Пан Песоцкий еще не догадывается, что потерпит неудачу в борьбе за Кирилло-Белозерскую крепость
Пан Песоцкий еще не догадывается, что потерпит неудачу в борьбе за Кирилло-Белозерскую крепость
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашУчастники студии историко-сценического фехтования "Силуэт" (г. Санк-Петербург) демонстрируют турнир у крепостных стен Кирилло-Белозерского монастыря
Участники студии историко-сценического фехтования Силуэт (г. Санк-Петербург) демонстрируют турнир у крепостных стен Кирилло-Белозерского монастыря
Участники студии историко-сценического фехтования "Силуэт" (г. Санк-Петербург) демонстрируют турнир у крепостных стен Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашЗащитники крепости обсуждают усиление отдельных участков обороны
Защитники крепости обсуждают усиление отдельных участков обороны
Защитники крепости обсуждают усиление отдельных участков обороны
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашВыход войск на исходные позиции
Выход войск на исходные позиции
Выход войск на исходные позиции
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
5 из 5
Русский воевода решил подразнить интервентов перед боем
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
1 из 5
Пан Песоцкий еще не догадывается, что потерпит неудачу в борьбе за Кирилло-Белозерскую крепость
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
2 из 5
Участники студии историко-сценического фехтования "Силуэт" (г. Санк-Петербург) демонстрируют турнир у крепостных стен Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
3 из 5
Защитники крепости обсуждают усиление отдельных участков обороны
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
4 из 5
Выход войск на исходные позиции
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
5 из 5
Этот масштабный исторический фестиваль в Вологодской области соберет более 200 реконструкторов из разных российских регионов. За два дня они воссоздадут осаду Кирилло-Белозерского монастыря польско-литовскими интервентами в эпоху Смутного времени. Естественной "декорацией" станут отреставрированные могучие крепостные стены XVII столетия.
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашВоенные байки захватчиков у Сиверского озера
Военные байки захватчиков у Сиверского озера
Военные байки захватчиков у Сиверского озера
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
1 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашПредставители исторического общества "Терция" (г.Москва) прогуливаются по обители после боя
Представители исторического общества Терция (г.Москва) прогуливаются по обители после боя
Представители исторического общества "Терция" (г.Москва) прогуливаются по обители после боя
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
2 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашПортрет члена клуба Историческое общество "Терция"
Портрет члена клуба Историческое общество Терция
Портрет члена клуба Историческое общество "Терция"
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашПеред баталией
Перед баталией
Перед баталией
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
4 из 4
Военные байки захватчиков у Сиверского озера
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
1 из 4
Представители исторического общества "Терция" (г.Москва) прогуливаются по обители после боя
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
2 из 4
Портрет члена клуба Историческое общество "Терция"
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
3 из 4
Перед баталией
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
4 из 4
Здесь будут и выступления вооруженной конницы, парные поединки, массовый бой конной и пешей рати. Участники фестиваля в Кириллове увидят стройные ряды стрельцов, умело управляющихся мушкетами и грозных пушкарей, стреляющих с великих стен монастыря.

"Довмонт Псковский"

13 июля, Псковский музей-заповедник
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Русская дружина отправляется в поход
Русская дружина отправляется в поход
Русская дружина отправляется в поход
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Миссионер вдохновляет войско перед боем
Миссионер вдохновляет войско перед боем
Миссионер вдохновляет войско перед боем
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Участники фестиваля исторической реконструкции "Довмонт Псковский"
Участники фестиваля исторической реконструкции Довмонт Псковский
Участники фестиваля исторической реконструкции "Довмонт Псковский"
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Уроки русской письменности
Уроки русской письменности
Уроки русской письменности
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Князь Довмонт напутствует дружину перед битвой
Князь Довмонт напутствует дружину перед битвой
Князь Довмонт напутствует дружину перед битвой
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
5 из 5
Русская дружина отправляется в поход
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
1 из 5
Миссионер вдохновляет войско перед боем
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
2 из 5
Участники фестиваля исторической реконструкции "Довмонт Псковский"
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
3 из 5
Уроки русской письменности
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
4 из 5
Князь Довмонт напутствует дружину перед битвой
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
5 из 5
Довмонт Псковский, в крещении Тимофей – литовский князь, который княжил в Пскове в XIII веке. В историю он вошел как доблестный воин и талантливый полководец, неоднократно разбивавший войска литовцев и немцев. Фестиваль, названный в его честь, пройдет в Пскове в 11-й раз.
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Знамя в историческом лагере
Знамя в историческом лагере
Знамя в историческом лагере
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
1 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Сражение русской дружины князя Довмонта с немецкими рыцарями
Сражение русской дружины князя Довмонта с немецкими рыцарями
Сражение русской дружины князя Довмонта с немецкими рыцарями
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
2 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Воины на привале
Воины на привале
Воины на привале
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Дружина князя Довмонта готовится к бою с противником
Дружина князя Довмонта готовится к бою с противником
Дружина князя Довмонта готовится к бою с противником
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
4 из 4
Знамя в историческом лагере
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
1 из 4
Сражение русской дружины князя Довмонта с немецкими рыцарями
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
2 из 4
Воины на привале
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
3 из 4
Дружина князя Довмонта готовится к бою с противником
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
4 из 4
Гостей и участников праздника ждут историческая ярмарка, показательные выступления клубов исторической реконструкции, средневековая музыка, мастер-классы. Специальные площадки организованы не только для взрослых, но и для детей, которые смогут принять участие в турнире по спортивному мечу и штурме крепости из сена. Будет работать исторический лекторий. Самой зрелищной частью фестиваля станут поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.

"Заонежская жнитва"

22 – 26 июля, Музей-заповедник "Кижи"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Жнитва у мельницы из деревни Волкостров
Жнитва у мельницы из деревни Волкостров
Жнитва у мельницы из деревни Волкостров
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Хороший урожай
Хороший урожай
Хороший урожай
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Рожь несут в ригу
Рожь несут в ригу
Рожь несут в ригу
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Жнеи на острове Кижи
Жнеи на острове Кижи
Жнеи на острове Кижи
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Обед на поле
Обед на поле
Обед на поле
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
5 из 5
Жнитва у мельницы из деревни Волкостров
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
1 из 5
Хороший урожай
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
2 из 5
Рожь несут в ригу
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
3 из 5
Жнеи на острове Кижи
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
4 из 5
Обед на поле
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
5 из 5
Местные жители называли Кижи "золотым островом". Земля здесь многие столетия была возделана и ухожена – культивировать рожь в Заонежье начали около 900 года. С тех пор каждое лето, больше тысячи лет подряд, на поля острова Кижи выходят жнеи и жнецы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Вязание пясти
Вязание пясти
Вязание пясти
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
1 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Укладывание снопов
Укладывание снопов
Укладывание снопов
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
2 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Прочь!
Прочь!
Прочь!
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
3 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Начало жнитвы
Начало жнитвы
Начало жнитвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
4 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"В риге Стафеева из урочища Березовая Сельга
В риге Стафеева из урочища Березовая Сельга
В риге Стафеева из урочища Березовая Сельга
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
5 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи""Бабка" у Кижского погоста
Бабка у Кижского погоста
"Бабка" у Кижского погоста
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
6 из 6
Вязание пясти
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
1 из 6
Укладывание снопов
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
2 из 6
Прочь!
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
3 из 6
Начало жнитвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
4 из 6
В риге Стафеева из урочища Березовая Сельга
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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"Бабка" у Кижского погоста
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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Фестиваль "Заонежская жнитва" впервые прошел в 2018 году. Сотрудники музея "Кижи" этнографически точно реконструируют жнитву и попутно рассказывают зрителям о том, чем немецкий серп отличается от русского, какая спелость ржи называется восковой, на что годятся сорняки. Здесь потрясающая атмосфера – звуки от одновременных взмахов серпов, аромат трав, тяжесть колосьев ржи, запах дымка от самовара. И, конечно, – народная песня.

"Великая война. 1914"

3 – 4 августа, Музей-заповедник "Царское Село"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Реконструкторы в униформе германской армии периода Первой мировой войны
Реконструкторы в униформе германской армии периода Первой мировой войны
Реконструкторы в униформе германской армии периода Первой мировой войны
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме чиновника почтово-телеграфной службы
Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме чиновника почтово-телеграфной службы
Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме чиновника почтово-телеграфной службы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Предметы солдатского быта
Предметы солдатского быта
Предметы солдатского быта
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"На интерактивной выставке, посвященной годовщине окончания Первой мировой войны: (5 ноября 2022 года) были представлены предметы снаряжения, вооружения, походного быта солдат и офицеров Российской императорской армии
На интерактивной выставке, посвященной годовщине окончания Первой мировой войны: (5 ноября 2022 года) были представлены предметы снаряжения, вооружения, походного быта солдат и офицеров Российской императорской армии
На интерактивной выставке, посвященной годовщине окончания Первой мировой войны: (5 ноября 2022 года) были представлены предметы снаряжения, вооружения, походного быта солдат и офицеров Российской императорской армии
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Представители клуба военно-исторической реконструкции "17-й Донской казачий генерала Бакланова полк" исполняют казачьи песни времён Первой мировой войны. Справа – казак полка, слева - донская казачка в одежде начала XX века
Представители клуба военно-исторической реконструкции 17-й Донской казачий генерала Бакланова полк исполняют казачьи песни времён Первой мировой войны. Справа – казак полка, слева - донская казачка в одежде начала XX века
Представители клуба военно-исторической реконструкции "17-й Донской казачий генерала Бакланова полк" исполняют казачьи песни времён Первой мировой войны. Справа – казак полка, слева - донская казачка в одежде начала XX века
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
5 из 5
Реконструкторы в униформе германской армии периода Первой мировой войны
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
1 из 5
Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме чиновника почтово-телеграфной службы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
2 из 5
Предметы солдатского быта
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
3 из 5
На интерактивной выставке, посвященной годовщине окончания Первой мировой войны: (5 ноября 2022 года) были представлены предметы снаряжения, вооружения, походного быта солдат и офицеров Российской императорской армии
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
4 из 5
Представители клуба военно-исторической реконструкции "17-й Донской казачий генерала Бакланова полк" исполняют казачьи песни времён Первой мировой войны. Справа – казак полка, слева - донская казачка в одежде начала XX века
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
5 из 5
Второй раз Музей-заповедник "Царское Село" в Пушкине (Санкт-Петербург) станет площадкой для военно-исторического фестиваля "Великая война. 1914". В этом году он посвящен 110-летию с момента начала Первой мировой войны. К тому же 10-лет назад в Ратной палате "Царского Села" открылся единственный в современной российской истории музей, который рассказывает об этих трагических страницах истории.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Представители клуба гражданского костюма начала XX века
Представители клуба гражданского костюма начала XX века
Представители клуба гражданского костюма начала XX века
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Реконструторы в форме солдат Австро-венгерской армии и предметы военного быта
Реконструторы в форме солдат Австро-венгерской армии и предметы военного быта
Реконструторы в форме солдат Австро-венгерской армии и предметы военного быта
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Реконструкторы в форме рядовых Лейб-гвардии Преображенского полка перед Ратной палатой
Реконструкторы в форме рядовых Лейб-гвардии Преображенского полка перед Ратной палатой
Реконструкторы в форме рядовых Лейб-гвардии Преображенского полка перед Ратной палатой
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Реконструкторы в форме нижних чинов Лейб-гвардии Преображенского полка у походной палатки
Реконструкторы в форме нижних чинов Лейб-гвардии Преображенского полка у походной палатки
Реконструкторы в форме нижних чинов Лейб-гвардии Преображенского полка у походной палатки
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме офицера пулеметно-автомобильной роты (бронечасти) на автомобиле
Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме офицера пулеметно-автомобильной роты (бронечасти) на автомобиле
Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме офицера пулеметно-автомобильной роты (бронечасти) на автомобиле
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
5 из 5
Представители клуба гражданского костюма начала XX века
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
1 из 5
Реконструторы в форме солдат Австро-венгерской армии и предметы военного быта
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
2 из 5
Реконструкторы в форме рядовых Лейб-гвардии Преображенского полка перед Ратной палатой
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
3 из 5
Реконструкторы в форме нижних чинов Лейб-гвардии Преображенского полка у походной палатки
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
4 из 5
Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме офицера пулеметно-автомобильной роты (бронечасти) на автомобиле
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
5 из 5
В этом году на фестиваль приедут более 100 исторических реконструкторов из Петербурга и Москвы. Они обустроят военно-исторические лагеря, в которых будут действовать интерактивные площадки, выставка техники и вооружения под открытым небом. В числе необычных экспонатов – полноразмерные макеты аэропланов начала XX века из частных коллекций. Например, первый в мире тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец" конструктора Игоря Сикорского и аэроплан "Фарман-16" из состава авиационного отряда Гренадерского корпуса.

"Железный град"

10 августа, Музей-заповедник "Изборск"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Массовое сражение - бугурт, 2013 год
Массовое сражение - бугурт, 2013 год
Массовое сражение - бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
1 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Массовое сражение - бугурт, 2013 год
Массовое сражение - бугурт, 2013 год
Массовое сражение - бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
2 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2013 год
Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2013 год
Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Массовое сражение-бугурт, 2013 год
Массовое сражение-бугурт, 2013 год
Массовое сражение-бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
4 из 4
Массовое сражение - бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
1 из 4
Массовое сражение - бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
2 из 4
Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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Массовое сражение-бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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Изборская крепость выдержала восемь крупных осад и ни разу не сдалась в открытом бою. В немецких хрониках XIV века Изборск назван "железным градом". Одноименный фестиваль объединит клубы исторической реконструкции из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Тулы. Здесь воссоздадут события XII-XVII веков Руси и Европы, познакомят с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Военный исторический лагерь в Изборской крепости, 2023 год
Военный исторический лагерь в Изборской крепости, 2023 год
Военный исторический лагерь в Изборской крепости, 2023 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
1 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Массовое сражение - бугурт, 2013 год
Массовое сражение - бугурт, 2013 год
Массовое сражение - бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
2 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Пеший турнир, 2013 год
Пеший турнир, 2013 год
Пеший турнир, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2023 год
Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2023 год
Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2023 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
4 из 4
Военный исторический лагерь в Изборской крепости, 2023 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
1 из 4
Массовое сражение - бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
2 из 4
Пеший турнир, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
3 из 4
Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2023 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
4 из 4
На главной фестивальной площадке Изборской крепости пройдет проход и построение участников, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, пеший турнир, турнир лучников. Самым зрелищным мероприятием станут бугурты – турниры воинов, закованных в настоящие доспехи.

"Кружилинские толоки"

25 августа, Музей-заповедник М.А. Шолохова "Тихий Дон"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"Покос на конской косилке
Покос на конской косилке
Покос на конской косилке
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"Уборка зерна после молотьбы
Уборка зерна после молотьбы
Уборка зерна после молотьбы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"Уборка урожая по старинным традициям
Уборка урожая по старинным традициям
Уборка урожая по старинным традициям
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"Традиционное казачье сватовство
Традиционное казачье сватовство
Традиционное казачье сватовство
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
4 из 4
Покос на конской косилке
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
1 из 4
Уборка зерна после молотьбы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
2 из 4
Уборка урожая по старинным традициям
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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Традиционное казачье сватовство
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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Территорией этого фестиваля становится территория усадьбы, где родился писатель Михаил Шолохов, и расположенное по соседству казачье подворье, где сохранился традиционный уклад жизни. "Толоками" у казаков называют обычай помогать соседям, работать "всем миром".
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"Вспашка на быках
Вспашка на быках
Вспашка на быках
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"

Покос ручными косами

Покос

Покос ручными косами

© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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Вспашка на быках
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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Покос ручными косами

© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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Фестиваль проходит с 2010 года, и у каждого праздника – своя тема. В этом году он будет посвящен традициям казачьего новоселья – "входинам". На фестивале каждый может вспахать борозду тяжелым плугом, который тянут за собой быки, посадить пшеницу, провеять зерно на грохоте, смолоть муку жерновами, сплести веревку на просаке. После "трудового дня" – традиционные обряды со старинными казачьими песнями и, конечно, угощениями. Можно попробовать польскую кашу, откидное молоко, моченые арбузы и прохладный взвар, блины из летней донской печки.

"День Бородина"

30 августа – 1 сентября, Музей-заповедник "Бородинское поле"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Гвардейская конная артиллерия Русской императорской армии готовится к сражению
Гвардейская конная артиллерия Русской императорской армии готовится к сражению
Гвардейская конная артиллерия Русской императорской армии готовится к сражению
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Музыканты на параде. Лейб-гвардии Семеновский полк
Музыканты на параде. Лейб-гвардии Семеновский полк
Музыканты на параде. Лейб-гвардии Семеновский полк
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"На биваке Великой Армии Наполеона
На биваке Великой Армии Наполеона
На биваке Великой Армии Наполеона
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Атака русской кавалерии. Александрийский гусарский полк
Атака русской кавалерии. Александрийский гусарский полк
Атака русской кавалерии. Александрийский гусарский полк
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Атака французской кавалерии. 5-й Кирасирский полк
Атака французской кавалерии. 5-й Кирасирский полк
Атака французской кавалерии. 5-й Кирасирский полк
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
5 из 5
Гвардейская конная артиллерия Русской императорской армии готовится к сражению
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
1 из 5
Музыканты на параде. Лейб-гвардии Семеновский полк
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
2 из 5
На биваке Великой Армии Наполеона
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
3 из 5
Атака русской кавалерии. Александрийский гусарский полк
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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Атака французской кавалерии. 5-й Кирасирский полк
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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Этот фестиваль исторической реконструкции – один из самых старых, он проходит уже более 30 лет. В 120 километрах от Москвы – в Подмосковье – воссоздается эпоха Отечественной войны 1812 года.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Русские военные музыканты готовятся к выходу на поле Бородинской битвы
Русские военные музыканты готовятся к выходу на поле Бородинской битвы
Русские военные музыканты готовятся к выходу на поле Бородинской битвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Русская пехота выдвигается на позиции
Русская пехота выдвигается на позиции
Русская пехота выдвигается на позиции
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Участники военно-исторической реконструкции "День Бородина"
Участники военно-исторической реконструкции День Бородина
Участники военно-исторической реконструкции "День Бородина"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Полковая кузня французской армии в работе
Полковая кузня французской армии в работе
Полковая кузня французской армии в работе
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"На биваке. Французская армия в редкие минуты отдыха
На биваке. Французская армия в редкие минуты отдыха
На биваке. Французская армия в редкие минуты отдыха
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
5 из 5
Русские военные музыканты готовятся к выходу на поле Бородинской битвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
1 из 5
Русская пехота выдвигается на позиции
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
2 из 5
Участники военно-исторической реконструкции "День Бородина"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
3 из 5
Полковая кузня французской армии в работе
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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На биваке. Французская армия в редкие минуты отдыха
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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В этом году в течение двух дней на площадках фестиваля можно будет полностью окунуться в эпоху наполеоновских войн – узнать из какой посуды ели солдаты, как готовились к военным походам, какое было вооружение и снаряжение. На историческом показе мод начала XIX века продефилируют дамы в восхитительных платьях эпохи ампир под руку с кавалерами в безупречных мундирах и фраках. За работой ремесленников можно будет наблюдать в мастерской французского сапожника и антикварной цирюльне, старинной полковой кузне. Завершится фестиваль масштабной реконструкцией эпизодов Бородинского сражения.

"Поле Куликово"

19 – 21 сентября, Музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"Стан Мамая на театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
Стан Мамая на театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
Стан Мамая на театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"Турнир пеших лучников в лагере фестиваля на берегу Дона
Турнир пеших лучников в лагере фестиваля на берегу Дона
Турнир пеших лучников в лагере фестиваля на берегу Дона
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
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Стан Мамая на театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
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Турнир пеших лучников в лагере фестиваля на берегу Дона
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
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Этот фестиваль проходит в непосредственной близости от поля сражения войск Дмитрия Донского и Мамая. Стартует он 19 сентября на берегу Дона, у деревни Татинки (Тульская область), где переправлялось русское войско к месту сражения. В лагере соберутся реконструкторы, возрождающие быт, костюм, доспех и вооружение средневековой Руси и Золотой Орды XIV века. Они будут состязаться в метании копий и сулиц, в конных турнирах и массовых сшибках – бугуртах.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"Лучники - участники театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
Лучники - участники театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
Лучники - участники театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"Смотр дружин на открытии военно-исторического фестиваля "Поле Куликово"
Смотр дружин на открытии военно-исторического фестиваля Поле Куликово
Смотр дружин на открытии военно-исторического фестиваля "Поле Куликово"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"Мастер-класс по вышивке в лагере фестиваля. Девушки-реконструкторы повторяют узоры подлинных текстильных орнаментов
Мастер-класс по вышивке в лагере фестиваля. Девушки-реконструкторы повторяют узоры подлинных текстильных орнаментов
Мастер-класс по вышивке в лагере фестиваля. Девушки-реконструкторы повторяют узоры подлинных текстильных орнаментов
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
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Лучники - участники театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
1 из 3
Смотр дружин на открытии военно-исторического фестиваля "Поле Куликово"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
2 из 3
Мастер-класс по вышивке в лагере фестиваля. Девушки-реконструкторы повторяют узоры подлинных текстильных орнаментов
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
3 из 3
21 сентября масштабный исторический праздник с участием реконструкторов развернется на Красном холме и в Музее Куликовской битвы в Моховом. В этот день пройдут показательные конные выступления, парад-дефиле средневекового костюма, концерты этномузыки. Будет работать историческая ярмарка и ремесленные мастерские.
Музей-заповедник Кижи
Как в Кижах реставрировали уникальную церковь и воссоздают "небеса"
7 июля 2023, 15:59
 
Музейные маршруты РоссииКижиИзборскЦарское Село (музей-заповедник)ПсковРостовская областьБородиноКуликово поле (заповедник)Вологодская область
 
 
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