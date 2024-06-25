Прожить прошлое: фестивали исторических реконструкций в музеях России
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Ахтырские гусары атакуют неприятеля на поле битвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
Лето – время не только концертов под открытым небом, но фестивалей исторических реконструкций, которые объединяют как увлеченных участников, так и большое число зрителей. Считается, что эта традиция появилась спустя несколько десятилетий после Битвы при Ватерлоо. Воспроизведению того сражения были посвящены первые реконструкции. Но по-настоящему такие опыты воссоздания исторических событий и эпох стали популярны в 70-е годы ХХ века. Первые энтузиасты в Советском Союзе увлекались историей армии Наполеона. Сегодня есть самые разные по направлениям и тематике клубы реконструкторов, а фестивали проходят, в том числе и на музейных площадках.
"Кирилло-Белозерская осада"
29 – 30 июня, Кирилло-Белозерский музей-заповедник
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашРусский воевода решил подразнить интервентов перед боем
Русский воевода решил подразнить интервентов перед боем
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашПан Песоцкий еще не догадывается, что потерпит неудачу в борьбе за Кирилло-Белозерскую крепость
Пан Песоцкий еще не догадывается, что потерпит неудачу в борьбе за Кирилло-Белозерскую крепость
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашУчастники студии историко-сценического фехтования "Силуэт" (г. Санк-Петербург) демонстрируют турнир у крепостных стен Кирилло-Белозерского монастыря
Участники студии историко-сценического фехтования "Силуэт" (г. Санк-Петербург) демонстрируют турнир у крепостных стен Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашЗащитники крепости обсуждают усиление отдельных участков обороны
Защитники крепости обсуждают усиление отдельных участков обороны
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашВыход войск на исходные позиции
Выход войск на исходные позиции
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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Русский воевода решил подразнить интервентов перед боем
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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Пан Песоцкий еще не догадывается, что потерпит неудачу в борьбе за Кирилло-Белозерскую крепость
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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Участники студии историко-сценического фехтования "Силуэт" (г. Санк-Петербург) демонстрируют турнир у крепостных стен Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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Защитники крепости обсуждают усиление отдельных участков обороны
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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Выход войск на исходные позиции
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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Этот масштабный исторический фестиваль в Вологодской области соберет более 200 реконструкторов из разных российских регионов. За два дня они воссоздадут осаду Кирилло-Белозерского монастыря польско-литовскими интервентами в эпоху Смутного времени. Естественной "декорацией" станут отреставрированные могучие крепостные стены XVII столетия.
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашВоенные байки захватчиков у Сиверского озера
Военные байки захватчиков у Сиверского озера
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашПредставители исторического общества "Терция" (г.Москва) прогуливаются по обители после боя
Представители исторического общества "Терция" (г.Москва) прогуливаются по обители после боя
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашПортрет члена клуба Историческое общество "Терция"
Портрет члена клуба Историческое общество "Терция"
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна БулашПеред баталией
Перед баталией
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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Военные байки захватчиков у Сиверского озера
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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Представители исторического общества "Терция" (г.Москва) прогуливаются по обители после боя
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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Портрет члена клуба Историческое общество "Терция"
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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Перед баталией
© Фото : предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника / Яна Булаш
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Здесь будут и выступления вооруженной конницы, парные поединки, массовый бой конной и пешей рати. Участники фестиваля в Кириллове увидят стройные ряды стрельцов, умело управляющихся мушкетами и грозных пушкарей, стреляющих с великих стен монастыря.
"Довмонт Псковский"
13 июля, Псковский музей-заповедник
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Русская дружина отправляется в поход
Русская дружина отправляется в поход
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Миссионер вдохновляет войско перед боем
Миссионер вдохновляет войско перед боем
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Участники фестиваля исторической реконструкции "Довмонт Псковский"
Участники фестиваля исторической реконструкции "Довмонт Псковский"
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Уроки русской письменности
Уроки русской письменности
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Князь Довмонт напутствует дружину перед битвой
Князь Довмонт напутствует дружину перед битвой
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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Русская дружина отправляется в поход
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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Миссионер вдохновляет войско перед боем
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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Участники фестиваля исторической реконструкции "Довмонт Псковский"
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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Уроки русской письменности
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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Князь Довмонт напутствует дружину перед битвой
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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Довмонт Псковский, в крещении Тимофей – литовский князь, который княжил в Пскове в XIII веке. В историю он вошел как доблестный воин и талантливый полководец, неоднократно разбивавший войска литовцев и немцев. Фестиваль, названный в его честь, пройдет в Пскове в 11-й раз.
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Знамя в историческом лагере
Знамя в историческом лагере
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Сражение русской дружины князя Довмонта с немецкими рыцарями
Сражение русской дружины князя Довмонта с немецкими рыцарями
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Воины на привале
Воины на привале
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Дружина князя Довмонта готовится к бою с противником
Дружина князя Довмонта готовится к бою с противником
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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Знамя в историческом лагере
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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Сражение русской дружины князя Довмонта с немецкими рыцарями
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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Воины на привале
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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Дружина князя Довмонта готовится к бою с противником
© Фото : предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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Гостей и участников праздника ждут историческая ярмарка, показательные выступления клубов исторической реконструкции, средневековая музыка, мастер-классы. Специальные площадки организованы не только для взрослых, но и для детей, которые смогут принять участие в турнире по спортивному мечу и штурме крепости из сена. Будет работать исторический лекторий. Самой зрелищной частью фестиваля станут поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.
"Заонежская жнитва"
22 – 26 июля, Музей-заповедник "Кижи"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Жнитва у мельницы из деревни Волкостров
Жнитва у мельницы из деревни Волкостров
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Хороший урожай
Хороший урожай
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Рожь несут в ригу
Рожь несут в ригу
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Жнеи на острове Кижи
Жнеи на острове Кижи
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Обед на поле
Обед на поле
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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Жнитва у мельницы из деревни Волкостров
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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Хороший урожай
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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Рожь несут в ригу
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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Жнеи на острове Кижи
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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Обед на поле
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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Местные жители называли Кижи "золотым островом". Земля здесь многие столетия была возделана и ухожена – культивировать рожь в Заонежье начали около 900 года. С тех пор каждое лето, больше тысячи лет подряд, на поля острова Кижи выходят жнеи и жнецы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Вязание пясти
Вязание пясти
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Укладывание снопов
Укладывание снопов
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Прочь!
Прочь!
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"Начало жнитвы
Начало жнитвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"В риге Стафеева из урочища Березовая Сельга
В риге Стафеева из урочища Березовая Сельга
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи""Бабка" у Кижского погоста
"Бабка" у Кижского погоста
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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Вязание пясти
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
1 из 6
Укладывание снопов
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
2 из 6
Прочь!
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
3 из 6
Начало жнитвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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В риге Стафеева из урочища Березовая Сельга
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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"Бабка" у Кижского погоста
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Кижи"
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Фестиваль "Заонежская жнитва" впервые прошел в 2018 году. Сотрудники музея "Кижи" этнографически точно реконструируют жнитву и попутно рассказывают зрителям о том, чем немецкий серп отличается от русского, какая спелость ржи называется восковой, на что годятся сорняки. Здесь потрясающая атмосфера – звуки от одновременных взмахов серпов, аромат трав, тяжесть колосьев ржи, запах дымка от самовара. И, конечно, – народная песня.
"Великая война. 1914"
3 – 4 августа, Музей-заповедник "Царское Село"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Реконструкторы в униформе германской армии периода Первой мировой войны
Реконструкторы в униформе германской армии периода Первой мировой войны
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме чиновника почтово-телеграфной службы
Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме чиновника почтово-телеграфной службы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Предметы солдатского быта
Предметы солдатского быта
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"На интерактивной выставке, посвященной годовщине окончания Первой мировой войны: (5 ноября 2022 года) были представлены предметы снаряжения, вооружения, походного быта солдат и офицеров Российской императорской армии
На интерактивной выставке, посвященной годовщине окончания Первой мировой войны: (5 ноября 2022 года) были представлены предметы снаряжения, вооружения, походного быта солдат и офицеров Российской императорской армии
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Представители клуба военно-исторической реконструкции "17-й Донской казачий генерала Бакланова полк" исполняют казачьи песни времён Первой мировой войны. Справа – казак полка, слева - донская казачка в одежде начала XX века
Представители клуба военно-исторической реконструкции "17-й Донской казачий генерала Бакланова полк" исполняют казачьи песни времён Первой мировой войны. Справа – казак полка, слева - донская казачка в одежде начала XX века
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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Реконструкторы в униформе германской армии периода Первой мировой войны
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
1 из 5
Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме чиновника почтово-телеграфной службы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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Предметы солдатского быта
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
3 из 5
На интерактивной выставке, посвященной годовщине окончания Первой мировой войны: (5 ноября 2022 года) были представлены предметы снаряжения, вооружения, походного быта солдат и офицеров Российской императорской армии
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
4 из 5
Представители клуба военно-исторической реконструкции "17-й Донской казачий генерала Бакланова полк" исполняют казачьи песни времён Первой мировой войны. Справа – казак полка, слева - донская казачка в одежде начала XX века
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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Второй раз Музей-заповедник "Царское Село" в Пушкине (Санкт-Петербург) станет площадкой для военно-исторического фестиваля "Великая война. 1914". В этом году он посвящен 110-летию с момента начала Первой мировой войны. К тому же 10-лет назад в Ратной палате "Царского Села" открылся единственный в современной российской истории музей, который рассказывает об этих трагических страницах истории.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Представители клуба гражданского костюма начала XX века
Представители клуба гражданского костюма начала XX века
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Реконструторы в форме солдат Австро-венгерской армии и предметы военного быта
Реконструторы в форме солдат Австро-венгерской армии и предметы военного быта
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Реконструкторы в форме рядовых Лейб-гвардии Преображенского полка перед Ратной палатой
Реконструкторы в форме рядовых Лейб-гвардии Преображенского полка перед Ратной палатой
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Реконструкторы в форме нижних чинов Лейб-гвардии Преображенского полка у походной палатки
Реконструкторы в форме нижних чинов Лейб-гвардии Преображенского полка у походной палатки
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме офицера пулеметно-автомобильной роты (бронечасти) на автомобиле
Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме офицера пулеметно-автомобильной роты (бронечасти) на автомобиле
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
5 из 5
Представители клуба гражданского костюма начала XX века
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
1 из 5
Реконструторы в форме солдат Австро-венгерской армии и предметы военного быта
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
2 из 5
Реконструкторы в форме рядовых Лейб-гвардии Преображенского полка перед Ратной палатой
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
3 из 5
Реконструкторы в форме нижних чинов Лейб-гвардии Преображенского полка у походной палатки
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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Представитель клуба военно-исторической реконструкции в форме офицера пулеметно-автомобильной роты (бронечасти) на автомобиле
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Царское Село"
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В этом году на фестиваль приедут более 100 исторических реконструкторов из Петербурга и Москвы. Они обустроят военно-исторические лагеря, в которых будут действовать интерактивные площадки, выставка техники и вооружения под открытым небом. В числе необычных экспонатов – полноразмерные макеты аэропланов начала XX века из частных коллекций. Например, первый в мире тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец" конструктора Игоря Сикорского и аэроплан "Фарман-16" из состава авиационного отряда Гренадерского корпуса.
"Железный град"
10 августа, Музей-заповедник "Изборск"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Массовое сражение - бугурт, 2013 год
Массовое сражение - бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Массовое сражение - бугурт, 2013 год
Массовое сражение - бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2013 год
Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Массовое сражение-бугурт, 2013 год
Массовое сражение-бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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Массовое сражение - бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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Массовое сражение - бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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Массовое сражение-бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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Изборская крепость выдержала восемь крупных осад и ни разу не сдалась в открытом бою. В немецких хрониках XIV века Изборск назван "железным градом". Одноименный фестиваль объединит клубы исторической реконструкции из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Тулы. Здесь воссоздадут события XII-XVII веков Руси и Европы, познакомят с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Военный исторический лагерь в Изборской крепости, 2023 год
Военный исторический лагерь в Изборской крепости, 2023 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Массовое сражение - бугурт, 2013 год
Массовое сражение - бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Пеший турнир, 2013 год
Пеший турнир, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2023 год
Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2023 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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Военный исторический лагерь в Изборской крепости, 2023 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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Массовое сражение - бугурт, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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Пеший турнир, 2013 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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Конный рыцарский турнир на плато над Городищенским озером, 2023 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Изборск"
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На главной фестивальной площадке Изборской крепости пройдет проход и построение участников, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, пеший турнир, турнир лучников. Самым зрелищным мероприятием станут бугурты – турниры воинов, закованных в настоящие доспехи.
"Кружилинские толоки"
25 августа, Музей-заповедник М.А. Шолохова "Тихий Дон"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"Покос на конской косилке
Покос на конской косилке
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"Уборка зерна после молотьбы
Уборка зерна после молотьбы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"Уборка урожая по старинным традициям
Уборка урожая по старинным традициям
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"Традиционное казачье сватовство
Традиционное казачье сватовство
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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Покос на конской косилке
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
1 из 4
Уборка зерна после молотьбы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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Уборка урожая по старинным традициям
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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Традиционное казачье сватовство
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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Территорией этого фестиваля становится территория усадьбы, где родился писатель Михаил Шолохов, и расположенное по соседству казачье подворье, где сохранился традиционный уклад жизни. "Толоками" у казаков называют обычай помогать соседям, работать "всем миром".
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"Вспашка на быках
Вспашка на быках
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
Покос ручными косами
Покос ручными косами
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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Вспашка на быках
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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Покос ручными косами
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника М.А.Шолохова "Тихий Дон"
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Фестиваль проходит с 2010 года, и у каждого праздника – своя тема. В этом году он будет посвящен традициям казачьего новоселья – "входинам". На фестивале каждый может вспахать борозду тяжелым плугом, который тянут за собой быки, посадить пшеницу, провеять зерно на грохоте, смолоть муку жерновами, сплести веревку на просаке. После "трудового дня" – традиционные обряды со старинными казачьими песнями и, конечно, угощениями. Можно попробовать польскую кашу, откидное молоко, моченые арбузы и прохладный взвар, блины из летней донской печки.
"День Бородина"
30 августа – 1 сентября, Музей-заповедник "Бородинское поле"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Гвардейская конная артиллерия Русской императорской армии готовится к сражению
Гвардейская конная артиллерия Русской императорской армии готовится к сражению
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Музыканты на параде. Лейб-гвардии Семеновский полк
Музыканты на параде. Лейб-гвардии Семеновский полк
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"На биваке Великой Армии Наполеона
На биваке Великой Армии Наполеона
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Атака русской кавалерии. Александрийский гусарский полк
Атака русской кавалерии. Александрийский гусарский полк
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Атака французской кавалерии. 5-й Кирасирский полк
Атака французской кавалерии. 5-й Кирасирский полк
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
5 из 5
Гвардейская конная артиллерия Русской императорской армии готовится к сражению
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
1 из 5
Музыканты на параде. Лейб-гвардии Семеновский полк
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
2 из 5
На биваке Великой Армии Наполеона
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
3 из 5
Атака русской кавалерии. Александрийский гусарский полк
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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Атака французской кавалерии. 5-й Кирасирский полк
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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Этот фестиваль исторической реконструкции – один из самых старых, он проходит уже более 30 лет. В 120 километрах от Москвы – в Подмосковье – воссоздается эпоха Отечественной войны 1812 года.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Русские военные музыканты готовятся к выходу на поле Бородинской битвы
Русские военные музыканты готовятся к выходу на поле Бородинской битвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Русская пехота выдвигается на позиции
Русская пехота выдвигается на позиции
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Участники военно-исторической реконструкции "День Бородина"
Участники военно-исторической реконструкции "День Бородина"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"Полковая кузня французской армии в работе
Полковая кузня французской армии в работе
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"На биваке. Французская армия в редкие минуты отдыха
На биваке. Французская армия в редкие минуты отдыха
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
5 из 5
Русские военные музыканты готовятся к выходу на поле Бородинской битвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
1 из 5
Русская пехота выдвигается на позиции
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
2 из 5
Участники военно-исторической реконструкции "День Бородина"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
3 из 5
Полковая кузня французской армии в работе
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
4 из 5
На биваке. Французская армия в редкие минуты отдыха
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Бородинское поле"
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В этом году в течение двух дней на площадках фестиваля можно будет полностью окунуться в эпоху наполеоновских войн – узнать из какой посуды ели солдаты, как готовились к военным походам, какое было вооружение и снаряжение. На историческом показе мод начала XIX века продефилируют дамы в восхитительных платьях эпохи ампир под руку с кавалерами в безупречных мундирах и фраках. За работой ремесленников можно будет наблюдать в мастерской французского сапожника и антикварной цирюльне, старинной полковой кузне. Завершится фестиваль масштабной реконструкцией эпизодов Бородинского сражения.
"Поле Куликово"
19 – 21 сентября, Музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"Стан Мамая на театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
Стан Мамая на театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"Турнир пеших лучников в лагере фестиваля на берегу Дона
Турнир пеших лучников в лагере фестиваля на берегу Дона
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
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Стан Мамая на театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
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Турнир пеших лучников в лагере фестиваля на берегу Дона
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
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Этот фестиваль проходит в непосредственной близости от поля сражения войск Дмитрия Донского и Мамая. Стартует он 19 сентября на берегу Дона, у деревни Татинки (Тульская область), где переправлялось русское войско к месту сражения. В лагере соберутся реконструкторы, возрождающие быт, костюм, доспех и вооружение средневековой Руси и Золотой Орды XIV века. Они будут состязаться в метании копий и сулиц, в конных турнирах и массовых сшибках – бугуртах.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"Лучники - участники театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
Лучники - участники театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"Смотр дружин на открытии военно-исторического фестиваля "Поле Куликово"
Смотр дружин на открытии военно-исторического фестиваля "Поле Куликово"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"Мастер-класс по вышивке в лагере фестиваля. Девушки-реконструкторы повторяют узоры подлинных текстильных орнаментов
Мастер-класс по вышивке в лагере фестиваля. Девушки-реконструкторы повторяют узоры подлинных текстильных орнаментов
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
3 из 3
Лучники - участники театрализованной реконструкции Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
1 из 3
Смотр дружин на открытии военно-исторического фестиваля "Поле Куликово"
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
2 из 3
Мастер-класс по вышивке в лагере фестиваля. Девушки-реконструкторы повторяют узоры подлинных текстильных орнаментов
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея-заповедника "Куликово поле"
3 из 3
21 сентября масштабный исторический праздник с участием реконструкторов развернется на Красном холме и в Музее Куликовской битвы в Моховом. В этот день пройдут показательные конные выступления, парад-дефиле средневекового костюма, концерты этномузыки. Будет работать историческая ярмарка и ремесленные мастерские.
Как в Кижах реставрировали уникальную церковь и воссоздают "небеса"
7 июля 2023, 15:59