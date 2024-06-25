https://ria.ru/20240625/istoricheskierekonstruktsii-1954055677.html

Прожить прошлое: фестивали исторических реконструкций в музеях России

Прожить прошлое: фестивали исторических реконструкций в музеях России - РИА Новости, 25.06.2024

Прожить прошлое: фестивали исторических реконструкций в музеях России

Лето – время не только концертов под открытым небом, но фестивалей исторических реконструкций, которые объединяют как увлеченных участников, так и большое число РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:55

2024-06-25T09:55

2024-06-25T09:55

музейные маршруты россии

кижи

изборск

царское село (музей-заповедник)

псков

ростовская область

бородино

куликово поле (заповедник)

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Лето – время не только концертов под открытым небом, но фестивалей исторических реконструкций, которые объединяют как увлеченных участников, так и большое число зрителей. Считается, что эта традиция появилась спустя несколько десятилетий после Битвы при Ватерлоо. Воспроизведению того сражения были посвящены первые реконструкции. Но по-настоящему такие опыты воссоздания исторических событий и эпох стали популярны в 70-е годы ХХ века. Первые энтузиасты в Советском Союзе увлекались историей армии Наполеона. Сегодня есть самые разные по направлениям и тематике клубы реконструкторов, а фестивали проходят, в том числе и на музейных площадках."Кирилло-Белозерская осада"29 – 30 июня, Кирилло-Белозерский музей-заповедникЭтот масштабный исторический фестиваль в Вологодской области соберет более 200 реконструкторов из разных российских регионов. За два дня они воссоздадут осаду Кирилло-Белозерского монастыря польско-литовскими интервентами в эпоху Смутного времени. Естественной "декорацией" станут отреставрированные могучие крепостные стены XVII столетия.Здесь будут и выступления вооруженной конницы, парные поединки, массовый бой конной и пешей рати. Участники фестиваля в Кириллове увидят стройные ряды стрельцов, умело управляющихся мушкетами и грозных пушкарей, стреляющих с великих стен монастыря."Довмонт Псковский"13 июля, Псковский музей-заповедникДовмонт Псковский, в крещении Тимофей – литовский князь, который княжил в Пскове в XIII веке. В историю он вошел как доблестный воин и талантливый полководец, неоднократно разбивавший войска литовцев и немцев. Фестиваль, названный в его честь, пройдет в Пскове в 11-й раз.Гостей и участников праздника ждут историческая ярмарка, показательные выступления клубов исторической реконструкции, средневековая музыка, мастер-классы. Специальные площадки организованы не только для взрослых, но и для детей, которые смогут принять участие в турнире по спортивному мечу и штурме крепости из сена. Будет работать исторический лекторий. Самой зрелищной частью фестиваля станут поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта."Заонежская жнитва"22 – 26 июля, Музей-заповедник "Кижи" Местные жители называли Кижи "золотым островом". Земля здесь многие столетия была возделана и ухожена – культивировать рожь в Заонежье начали около 900 года. С тех пор каждое лето, больше тысячи лет подряд, на поля острова Кижи выходят жнеи и жнецы.Фестиваль "Заонежская жнитва" впервые прошел в 2018 году. Сотрудники музея "Кижи" этнографически точно реконструируют жнитву и попутно рассказывают зрителям о том, чем немецкий серп отличается от русского, какая спелость ржи называется восковой, на что годятся сорняки. Здесь потрясающая атмосфера – звуки от одновременных взмахов серпов, аромат трав, тяжесть колосьев ржи, запах дымка от самовара. И, конечно, – народная песня."Великая война. 1914"3 – 4 августа, Музей-заповедник "Царское Село"Второй раз Музей-заповедник "Царское Село" в Пушкине (Санкт-Петербург) станет площадкой для военно-исторического фестиваля "Великая война. 1914". В этом году он посвящен 110-летию с момента начала Первой мировой войны. К тому же 10-лет назад в Ратной палате "Царского Села" открылся единственный в современной российской истории музей, который рассказывает об этих трагических страницах истории.В этом году на фестиваль приедут более 100 исторических реконструкторов из Петербурга и Москвы. Они обустроят военно-исторические лагеря, в которых будут действовать интерактивные площадки, выставка техники и вооружения под открытым небом. В числе необычных экспонатов – полноразмерные макеты аэропланов начала XX века из частных коллекций. Например, первый в мире тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец" конструктора Игоря Сикорского и аэроплан "Фарман-16" из состава авиационного отряда Гренадерского корпуса."Железный град"10 августа, Музей-заповедник "Изборск"Изборская крепость выдержала восемь крупных осад и ни разу не сдалась в открытом бою. В немецких хрониках XIV века Изборск назван "железным градом". Одноименный фестиваль объединит клубы исторической реконструкции из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Тулы. Здесь воссоздадут события XII-XVII веков Руси и Европы, познакомят с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов.На главной фестивальной площадке Изборской крепости пройдет проход и построение участников, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, пеший турнир, турнир лучников. Самым зрелищным мероприятием станут бугурты – турниры воинов, закованных в настоящие доспехи."Кружилинские толоки"25 августа, Музей-заповедник М.А. Шолохова "Тихий Дон"Территорией этого фестиваля становится территория усадьбы, где родился писатель Михаил Шолохов, и расположенное по соседству казачье подворье, где сохранился традиционный уклад жизни. "Толоками" у казаков называют обычай помогать соседям, работать "всем миром".Фестиваль проходит с 2010 года, и у каждого праздника – своя тема. В этом году он будет посвящен традициям казачьего новоселья – "входинам". На фестивале каждый может вспахать борозду тяжелым плугом, который тянут за собой быки, посадить пшеницу, провеять зерно на грохоте, смолоть муку жерновами, сплести веревку на просаке. После "трудового дня" – традиционные обряды со старинными казачьими песнями и, конечно, угощениями. Можно попробовать польскую кашу, откидное молоко, моченые арбузы и прохладный взвар, блины из летней донской печки."День Бородина"30 августа – 1 сентября, Музей-заповедник "Бородинское поле"Этот фестиваль исторической реконструкции – один из самых старых, он проходит уже более 30 лет. В 120 километрах от Москвы – в Подмосковье – воссоздается эпоха Отечественной войны 1812 года.В этом году в течение двух дней на площадках фестиваля можно будет полностью окунуться в эпоху наполеоновских войн – узнать из какой посуды ели солдаты, как готовились к военным походам, какое было вооружение и снаряжение. На историческом показе мод начала XIX века продефилируют дамы в восхитительных платьях эпохи ампир под руку с кавалерами в безупречных мундирах и фраках. За работой ремесленников можно будет наблюдать в мастерской французского сапожника и антикварной цирюльне, старинной полковой кузне. Завершится фестиваль масштабной реконструкцией эпизодов Бородинского сражения."Поле Куликово"19 – 21 сентября, Музей-заповедник "Куликово поле"Этот фестиваль проходит в непосредственной близости от поля сражения войск Дмитрия Донского и Мамая. Стартует он 19 сентября на берегу Дона, у деревни Татинки (Тульская область), где переправлялось русское войско к месту сражения. В лагере соберутся реконструкторы, возрождающие быт, костюм, доспех и вооружение средневековой Руси и Золотой Орды XIV века. Они будут состязаться в метании копий и сулиц, в конных турнирах и массовых сшибках – бугуртах.21 сентября масштабный исторический праздник с участием реконструкторов развернется на Красном холме и в Музее Куликовской битвы в Моховом. В этот день пройдут показательные конные выступления, парад-дефиле средневекового костюма, концерты этномузыки. Будет работать историческая ярмарка и ремесленные мастерские.

https://ria.ru/20230707/kizhi-1882146997.html

кижи

изборск

псков

ростовская область

бородино

вологодская область

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кижи, изборск, царское село (музей-заповедник), псков, ростовская область, бородино, куликово поле (заповедник), вологодская область