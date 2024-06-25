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Украинские войска нанесли 38 ударов по Херсонской области, сообщил источник
Украинские войска нанесли 38 ударов по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 25.06.2024
Украинские войска нанесли 38 ударов по Херсонской области, сообщил источник
Украинское войска за минувшие сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:50
2024-06-25T09:50
2024-06-25T09:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 25 июн - РИА Новости. Украинское войска за минувшие сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 17 артиллерийских ударов. Еще 21 удар украинской армии был зафиксирован ночью. Под огонь боевиков киевского режима попали девять населенных пунктов", - сообщил он. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Каменка, Новая Каховка, Первомаевка, Новая Збурьевка, Коханы, Большая Лепетиха, Алешки, Подлесное и Горностаевка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953486761.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска нанесли 38 ударов по Херсонской области, сообщил источник
Источник: ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по левобережью Днепра