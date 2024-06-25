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Освобожденный митрополит Ионафан нуждается в лечении - РИА Новости, 25.06.2024
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Религия
 
21:15 25.06.2024 (обновлено: 21:17 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ionafan-1955445777.html
Освобожденный митрополит Ионафан нуждается в лечении
Освобожденный митрополит Ионафан нуждается в лечении - РИА Новости, 25.06.2024
Освобожденный митрополит Ионафан нуждается в лечении
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), осуждённый на Украине и освобождённый по ходатайству патриарха Кирилла, нуждается в лечении и получит... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:15
2024-06-25T21:17
религия
украина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), осуждённый на Украине и освобождённый по ходатайству патриарха Кирилла, нуждается в лечении и получит его, говорится в сообщении, опубликованном на сайте отдела внешних церковных связей Московской патриархии. "В марте 2024 года митрополит Ионафан перенес инсульт. Сейчас владыка нуждается в лечении и медицинской реабилитации, которые будут ему оказаны при содействии святейшего патриарха", - сказано в сообщении. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с митрополитом Ионафаном в Москве. Патриарх Кирилл отметил, что митрополит Ионафан сохранил верность каноническому православию и Русской православной церкви, и за эту верность владыка был репрессирован украинскими властями. Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Митрополит Ионафан не признавал своей вины, а также в связи с этим отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направлял обращения папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам в связи с репрессиями в отношении митрополита Ионафана. В субботу в отделе внешних церковных связей Русской православной церкви сообщили, что митрополит Ионафан освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла после переговоров.
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934519797.html
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Встреча патриарха Кирилла с осужденным на Украине митрополитом Ионафаном
Осужденный на Украине и освобожденный по ходатайству патриарха Кирилла митрополит Ионафан прибыл в Россию. Предстоятель РПЦ наградил митрополита орденом Сергия Радонежского.
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украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь, московская патриархия
Религия, Украина, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Русская православная церковь, Московская Патриархия
Освобожденный митрополит Ионафан нуждается в лечении

РПЦ: освобожденный митрополит Ионафан нуждается в лечении

© Фото : проект митрополита ИонафанаМитрополит Тульчинский Ионафан Елецких
Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : проект митрополита Ионафана
Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), осуждённый на Украине и освобождённый по ходатайству патриарха Кирилла, нуждается в лечении и получит его, говорится в сообщении, опубликованном на сайте отдела внешних церковных связей Московской патриархии.
"В марте 2024 года митрополит Ионафан перенес инсульт. Сейчас владыка нуждается в лечении и медицинской реабилитации, которые будут ему оказаны при содействии святейшего патриарха", - сказано в сообщении.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с митрополитом Ионафаном в Москве. Патриарх Кирилл отметил, что митрополит Ионафан сохранил верность каноническому православию и Русской православной церкви, и за эту верность владыка был репрессирован украинскими властями.
Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Митрополит Ионафан не признавал своей вины, а также в связи с этим отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направлял обращения папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам в связи с репрессиями в отношении митрополита Ионафана. В субботу в отделе внешних церковных связей Русской православной церкви сообщили, что митрополит Ионафан освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла после переговоров.
Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Преследуемый на Украине митрополит УПЦ перенес инсульт, сообщили в епархии
20 марта, 16:52
 
РелигияУкраинаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МоскваРусская православная церковьМосковская Патриархия
 
 
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