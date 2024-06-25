https://ria.ru/20240625/inomarka-1955440194.html
Момент вылета иномарки с парковки в Краснодаре попал на видео
Момент вылета иномарки с парковки в Краснодаре попал на видео - РИА Новости, 25.06.2024
Момент вылета иномарки с парковки в Краснодаре попал на видео
Момент вылета иномарки с парковки торгово-развлекательного центра "Галерея" в Краснодаре, где погибли трое, включая ребенка, попал на видео, кадры появились в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:40
2024-06-25T20:40
2024-06-25T20:40
происшествия
краснодар
вениамин кондратьев
bmw ag
bmw 1
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КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Момент вылета иномарки с парковки торгово-развлекательного центра "Галерея" в Краснодаре, где погибли трое, включая ребенка, попал на видео, кадры появились в социальных сетях. На видео показано, как по подъёму на парковку едет сначала одна машина и заворачивает направо к парковочным местам, а следом за ней поднимается BMW. Иномарка, не сбавляя скорости, едет прямо, переезжает через ограждения из труб и вылетает с парковки. Во вторник в УМВД краевой столицы сообщили, что автомобиль BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель автомобиля набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности. Как сообщили РИА Новости в полиции города, работа парковки ТРЦ "Галерея" в Краснодаре приостановлена.
https://ria.ru/20240502/avariya-1943583695.html
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Момент падения автомобиля с третьего этажа парковки в Краснодаре
Момент падения автомобиля с третьего этажа парковки в Краснодаре
2024-06-25T20:40
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происшествия, краснодар, вениамин кондратьев, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Краснодар, Вениамин Кондратьев, BMW AG, BMW 1
Момент вылета иномарки с парковки в Краснодаре попал на видео
В Краснодаре BMW вылетела с парковки ТЦ "Галерея", погибли трое, включая ребенка