Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о взломе центра обработки данных Индонезии - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/indoneziya-1955284773.html
СМИ сообщили о взломе центра обработки данных Индонезии
СМИ сообщили о взломе центра обработки данных Индонезии - РИА Новости, 25.06.2024
СМИ сообщили о взломе центра обработки данных Индонезии
Хакерская группа взломала национальный центр обработки данных Индонезии и потребовала в качестве выкупа 8 миллионов долларов, правительство страны отказалось... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:08
2024-06-25T12:08
в мире
технологии
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149738/45/1497384598_0:300:5761:3541_1920x0_80_0_0_43187cf12493693001dec8ae89b29d0c.jpg
ДЖАКАРТА, 25 июн - РИА Новости. Хакерская группа взломала национальный центр обработки данных Индонезии и потребовала в качестве выкупа 8 миллионов долларов, правительство страны отказалось передавать им деньги, сообщает портал Star. По его данным, кибератака началась 20 июня и нарушила работу более 200 правительственных учреждений как на национальном, так и на региональном уровне. "Некоторые государственные службы возобновили работы - иммиграционные службы в аэропортах и других местах теперь функционируют, но продолжаются усилия по восстановлению других услуг, таких как лицензирование инвестиций", - заявил генеральный директор отдела информационных приложений министерства связи Индонезии Сэмюэл Абриджани Пангерапан. Как уточняют индонезийские власти, злоумышленники "взяли данные в заложники" и предложили вернуть их в обмен на 8 миллионов долларов. Министр связи и информационных технологий Буди Арье Сетиади заявил журналистам, что правительство не будет передавать злоумышленникам эти деньги.
https://ria.ru/20240619/dnevniki-1953958332.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149738/45/1497384598_320:0:5441:3841_1920x0_80_0_0_ecf21b5544b722d66b5acf5c34091cca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, индонезия
В мире, Технологии, Индонезия
СМИ сообщили о взломе центра обработки данных Индонезии

Star: хакеры взломали центр обработки данных Индонезии и потребовали выкуп

© Fotolia / AlexanderХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Fotolia / Alexander
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 25 июн - РИА Новости. Хакерская группа взломала национальный центр обработки данных Индонезии и потребовала в качестве выкупа 8 миллионов долларов, правительство страны отказалось передавать им деньги, сообщает портал Star.
По его данным, кибератака началась 20 июня и нарушила работу более 200 правительственных учреждений как на национальном, так и на региональном уровне.
«
"Некоторые государственные службы возобновили работы - иммиграционные службы в аэропортах и других местах теперь функционируют, но продолжаются усилия по восстановлению других услуг, таких как лицензирование инвестиций", - заявил генеральный директор отдела информационных приложений министерства связи Индонезии Сэмюэл Абриджани Пангерапан.
Как уточняют индонезийские власти, злоумышленники "взяли данные в заложники" и предложили вернуть их в обмен на 8 миллионов долларов. Министр связи и информационных технологий Буди Арье Сетиади заявил журналистам, что правительство не будет передавать злоумышленникам эти деньги.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В Болгарии арестовали хакера, исправлявшего оценки в электронных дневниках
19 июня, 13:43
 
В миреТехнологииИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала