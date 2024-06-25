https://ria.ru/20240625/indoneziya-1955284773.html
СМИ сообщили о взломе центра обработки данных Индонезии
СМИ сообщили о взломе центра обработки данных Индонезии - РИА Новости, 25.06.2024
СМИ сообщили о взломе центра обработки данных Индонезии
Хакерская группа взломала национальный центр обработки данных Индонезии и потребовала в качестве выкупа 8 миллионов долларов, правительство страны отказалось... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:08
2024-06-25T12:08
2024-06-25T12:08
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ДЖАКАРТА, 25 июн - РИА Новости. Хакерская группа взломала национальный центр обработки данных Индонезии и потребовала в качестве выкупа 8 миллионов долларов, правительство страны отказалось передавать им деньги, сообщает портал Star. По его данным, кибератака началась 20 июня и нарушила работу более 200 правительственных учреждений как на национальном, так и на региональном уровне. "Некоторые государственные службы возобновили работы - иммиграционные службы в аэропортах и других местах теперь функционируют, но продолжаются усилия по восстановлению других услуг, таких как лицензирование инвестиций", - заявил генеральный директор отдела информационных приложений министерства связи Индонезии Сэмюэл Абриджани Пангерапан. Как уточняют индонезийские власти, злоумышленники "взяли данные в заложники" и предложили вернуть их в обмен на 8 миллионов долларов. Министр связи и информационных технологий Буди Арье Сетиади заявил журналистам, что правительство не будет передавать злоумышленникам эти деньги.
https://ria.ru/20240619/dnevniki-1953958332.html
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в мире, технологии, индонезия
В мире, Технологии, Индонезия
СМИ сообщили о взломе центра обработки данных Индонезии
Star: хакеры взломали центр обработки данных Индонезии и потребовали выкуп