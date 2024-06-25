Индийские СМИ назвали дату визита премьера Моди в Россию
Tribune: премьер Индии Моди 8 июля совершит однодневный визит в Москву
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву, сообщила газета Tribune со ссылкой на источники.
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"Поездка Моди значительна не только потому, что это отдельный визит, но и потому, что он состоится вскоре после того, как он возглавил правительство на третий срок и после того, как президент России Владимир Путин был переизбран в пятый раз в марте", - отмечает издание.
По данным газеты, поездка, как ожидается, "подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией, историческими партнерами, которые также ищут новые партнерские отношения в быстро меняющемся мировом порядке".
Официального подтверждения информации о визите Моди в РФ пока не было.
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