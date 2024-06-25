https://ria.ru/20240625/indiya-1955228340.html

Индийские СМИ назвали дату визита премьера Моди в Россию

Индийские СМИ назвали дату визита премьера Моди в Россию - РИА Новости, 25.06.2024

Индийские СМИ назвали дату визита премьера Моди в Россию

Премьер Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву, сообщила газета Tribune со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:47

2024-06-25T08:47

2024-06-25T08:47

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву, сообщила газета Tribune со ссылкой на источники. "Поездка Моди значительна не только потому, что это отдельный визит, но и потому, что он состоится вскоре после того, как он возглавил правительство на третий срок и после того, как президент России Владимир Путин был переизбран в пятый раз в марте", - отмечает издание. По данным газеты, поездка, как ожидается, "подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией, историческими партнерами, которые также ищут новые партнерские отношения в быстро меняющемся мировом порядке". Официального подтверждения информации о визите Моди в РФ пока не было.

https://ria.ru/20231227/otnosheniya-1918565394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, в мире