https://ria.ru/20240625/gruzooborot-1955398937.html
Грузооборот астраханских портов вырос на 61%
Грузооборот астраханских портов вырос на 61% - РИА Новости, 25.06.2024
Грузооборот астраханских портов вырос на 61%
Грузооборот портов Астраханской области вырос на 61 процент с начала текущего года, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:48
2024-06-25T17:48
2024-06-25T17:48
астраханская область
россия
игорь бабушкин
перевозки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955400006_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_f8498e00969ca5dec05eae5eac08689c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Грузооборот портов Астраханской области вырос на 61 процент с начала текущего года, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его информации, с учетом разворота российской логистики в сторону востока транскаспийский участок международного транспортного коридора "Север – Юг" становится все более востребованным. Астраханская область выступает ключевым звеном этого маршрута. "В целом перевалка грузов в морских терминалах России в этом году снизилась на 3,4 процента. При этом грузооборот морских портов Астрахань и Оля в период с января по май вырос на 61 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 2,3 миллиона тонн", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале. Основную номенклатуру, по его данным, по-прежнему составляет зерно. Увеличение на 30 процентов числа судозаходов в порты региона также свидетельствует о растущем интересе к Астраханской области со стороны международных перевозчиков. Продолжим развивать логистическую инфраструктуру региона, заверил губернатор.
https://ria.ru/20240610/soglasheniya-1951965750.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955400006_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_c41a9083b53110b5a41b42480ca26f84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь бабушкин, перевозки
Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, перевозки
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Грузооборот портов Астраханской области вырос на 61 процент с начала текущего года, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его информации, с учетом разворота российской логистики в сторону востока транскаспийский участок международного транспортного коридора "Север – Юг" становится все более востребованным. Астраханская область выступает ключевым звеном этого маршрута.
"В целом перевалка грузов в морских терминалах России
в этом году снизилась на 3,4 процента. При этом грузооборот морских портов Астрахань
и Оля в период с января по май вырос на 61 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 2,3 миллиона тонн", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале. Основную номенклатуру, по его данным, по-прежнему составляет зерно.
Увеличение на 30 процентов числа судозаходов в порты региона также свидетельствует о растущем интересе к Астраханской области со стороны международных перевозчиков. Продолжим развивать логистическую инфраструктуру региона, заверил губернатор.