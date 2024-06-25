https://ria.ru/20240625/gruzooborot-1955398937.html

Грузооборот астраханских портов вырос на 61%

Грузооборот астраханских портов вырос на 61% - РИА Новости, 25.06.2024

Грузооборот астраханских портов вырос на 61%

Грузооборот портов Астраханской области вырос на 61 процент с начала текущего года, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:48

2024-06-25T17:48

2024-06-25T17:48

астраханская область

россия

игорь бабушкин

перевозки

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Грузооборот портов Астраханской области вырос на 61 процент с начала текущего года, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его информации, с учетом разворота российской логистики в сторону востока транскаспийский участок международного транспортного коридора "Север – Юг" становится все более востребованным. Астраханская область выступает ключевым звеном этого маршрута. "В целом перевалка грузов в морских терминалах России в этом году снизилась на 3,4 процента. При этом грузооборот морских портов Астрахань и Оля в период с января по май вырос на 61 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 2,3 миллиона тонн", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале. Основную номенклатуру, по его данным, по-прежнему составляет зерно. Увеличение на 30 процентов числа судозаходов в порты региона также свидетельствует о растущем интересе к Астраханской области со стороны международных перевозчиков. Продолжим развивать логистическую инфраструктуру региона, заверил губернатор.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, игорь бабушкин, перевозки