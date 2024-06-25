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Грузия не хочет быть русофобским плацдармом, заявил вице-премьер России - РИА Новости, 25.06.2024
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13:43 25.06.2024 (обновлено: 13:53 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/gruziya-1955313465.html
Грузия не хочет быть русофобским плацдармом, заявил вице-премьер России
Грузия не хочет быть русофобским плацдармом, заявил вице-премьер России - РИА Новости, 25.06.2024
Грузия не хочет быть русофобским плацдармом, заявил вице-премьер России
Грузия всё больше осознаёт нежелание быть использованной как плацдарм для угроз России, что положительно сказывается на торгово-экономических связях двух стран, РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:43
2024-06-25T13:53
грузия
россия
алексей оверчук
политика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Грузия всё больше осознаёт нежелание быть использованной как плацдарм для угроз России, что положительно сказывается на торгово-экономических связях двух стран, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Если смотреть на Грузию... всё больше и больше они осознают себя как независимое суверенное государство, стремящееся жить в мире со своими соседями. Они понимают, что не хотят, чтобы их использовали как плацдарм для проецирования угроз для Российской Федерации", - сказал Оверчук на сессии "Примаковских чтений". Он добавил, что эта тенденция "имеет хороший отклик" в виде роста торгово-экономических связей Москвы и Тбилиси, в частности показателей в сфере туризма. По его словам, это то, к чему стремятся обе стороны.
https://ria.ru/20240312/gruziya-1932493723.html
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грузия, россия, алексей оверчук, политика
Грузия, Россия, Алексей Оверчук, Политика
Грузия не хочет быть русофобским плацдармом, заявил вице-премьер России

Оверчук: Грузия все больше осознает, что не хочет быть плацдармом против России

© РИА Новости / Рухкян | Перейти в медиабанкПанорама Тбилиси
Панорама Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Грузия всё больше осознаёт нежелание быть использованной как плацдарм для угроз России, что положительно сказывается на торгово-экономических связях двух стран, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Если смотреть на Грузию... всё больше и больше они осознают себя как независимое суверенное государство, стремящееся жить в мире со своими соседями. Они понимают, что не хотят, чтобы их использовали как плацдарм для проецирования угроз для Российской Федерации", - сказал Оверчук на сессии "Примаковских чтений".
Он добавил, что эта тенденция "имеет хороший отклик" в виде роста торгово-экономических связей Москвы и Тбилиси, в частности показателей в сфере туризма. По его словам, это то, к чему стремятся обе стороны.
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