https://ria.ru/20240625/golubi-1955390061.html

Власти Сингапура запустили проект по сокращению численности голубей

Власти Сингапура запустили проект по сокращению численности голубей - РИА Новости, 25.06.2024

Власти Сингапура запустили проект по сокращению численности голубей

Власти Сингапура во вторник объявили о запуске пилотного проекта по уменьшении популяции голубей, их будут отлавливать и умерщвлять углекислым газом, передает... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:42

2024-06-25T16:42

2024-06-25T17:14

сингапур

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти Сингапура во вторник объявили о запуске пилотного проекта по уменьшении популяции голубей, их будут отлавливать и умерщвлять углекислым газом, передает издание CNA News. Согласно совместному заявлению городского совета, Совета национальных парков (NParks), Национального агентства окружающей среды (NEA) и Сингапурского продовольственного агентства (SFA), в трех округах Сингапура с самой высокой концентрацией птиц - Анг Мо Кио, Бишан-Тоа Пайо и Танджонг Пагар - вводится пилотный план по контролю за популяцией голубей. Проект рассчитан на шесть месяцев и будет включать в себя как отлов и дальнейшее умерщвление особей, так и сокращение количества их источников пищи. "Поскольку сизые голуби быстро размножаются, а число их природных врагов в Сингапуре невелико, необходимо устранение голубей в дополнение к мерам по сокращению источников их пищи. Это уменьшит их численность и предотвратить экспоненциальный рост популяции, особенно в ближайшей перспективе", - отмечается в заявлении. Утверждается, что подрядчики, нанятые городскими советами, будут отлавливать голубей и "гуманно" умерщвлять их углекислым газом. Также будут приняты меры по обеспечению своевременного вывоза пищевых отходов. Согласно исследованию NParks 2021 года, во время пандемии COVID-19 количество голубей на торговых улицах немного сократилось из-за введенных ограничений на прием пищи в кафе и ресторанах. Ученые отметили, что сизые голуби тратили больше времени на поиск пищи и меньше - на отдых, что повлияло на их репродуктивную способность.

https://ria.ru/20240218/sarancha-1928025019.html

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сингапур