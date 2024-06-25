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Власти Сингапура запустили проект по сокращению численности голубей - РИА Новости, 25.06.2024
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16:42 25.06.2024 (обновлено: 17:14 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/golubi-1955390061.html
Власти Сингапура запустили проект по сокращению численности голубей
Власти Сингапура запустили проект по сокращению численности голубей - РИА Новости, 25.06.2024
Власти Сингапура запустили проект по сокращению численности голубей
Власти Сингапура во вторник объявили о запуске пилотного проекта по уменьшении популяции голубей, их будут отлавливать и умерщвлять углекислым газом, передает... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:42
2024-06-25T17:14
сингапур
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти Сингапура во вторник объявили о запуске пилотного проекта по уменьшении популяции голубей, их будут отлавливать и умерщвлять углекислым газом, передает издание CNA News. Согласно совместному заявлению городского совета, Совета национальных парков (NParks), Национального агентства окружающей среды (NEA) и Сингапурского продовольственного агентства (SFA), в трех округах Сингапура с самой высокой концентрацией птиц - Анг Мо Кио, Бишан-Тоа Пайо и Танджонг Пагар - вводится пилотный план по контролю за популяцией голубей. Проект рассчитан на шесть месяцев и будет включать в себя как отлов и дальнейшее умерщвление особей, так и сокращение количества их источников пищи. "Поскольку сизые голуби быстро размножаются, а число их природных врагов в Сингапуре невелико, необходимо устранение голубей в дополнение к мерам по сокращению источников их пищи. Это уменьшит их численность и предотвратить экспоненциальный рост популяции, особенно в ближайшей перспективе", - отмечается в заявлении. Утверждается, что подрядчики, нанятые городскими советами, будут отлавливать голубей и "гуманно" умерщвлять их углекислым газом. Также будут приняты меры по обеспечению своевременного вывоза пищевых отходов. Согласно исследованию NParks 2021 года, во время пандемии COVID-19 количество голубей на торговых улицах немного сократилось из-за введенных ограничений на прием пищи в кафе и ресторанах. Ученые отметили, что сизые голуби тратили больше времени на поиск пищи и меньше - на отдых, что повлияло на их репродуктивную способность.
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сингапур
Сингапур
Власти Сингапура запустили проект по сокращению численности голубей

В Сингапуре начнут отлавливать и умерщвлять голубей углекислым газом

© AFP 2024 / ROSLAN RAHMANГолуби на берегу реки в Сингапуре
Голуби на берегу реки в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN
Голуби на берегу реки в Сингапуре. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти Сингапура во вторник объявили о запуске пилотного проекта по уменьшении популяции голубей, их будут отлавливать и умерщвлять углекислым газом, передает издание CNA News.
Согласно совместному заявлению городского совета, Совета национальных парков (NParks), Национального агентства окружающей среды (NEA) и Сингапурского продовольственного агентства (SFA), в трех округах Сингапура с самой высокой концентрацией птиц - Анг Мо Кио, Бишан-Тоа Пайо и Танджонг Пагар - вводится пилотный план по контролю за популяцией голубей. Проект рассчитан на шесть месяцев и будет включать в себя как отлов и дальнейшее умерщвление особей, так и сокращение количества их источников пищи.
«
"Поскольку сизые голуби быстро размножаются, а число их природных врагов в Сингапуре невелико, необходимо устранение голубей в дополнение к мерам по сокращению источников их пищи. Это уменьшит их численность и предотвратить экспоненциальный рост популяции, особенно в ближайшей перспективе", - отмечается в заявлении.
Утверждается, что подрядчики, нанятые городскими советами, будут отлавливать голубей и "гуманно" умерщвлять их углекислым газом. Также будут приняты меры по обеспечению своевременного вывоза пищевых отходов.
Согласно исследованию NParks 2021 года, во время пандемии COVID-19 количество голубей на торговых улицах немного сократилось из-за введенных ограничений на прием пищи в кафе и ресторанах. Ученые отметили, что сизые голуби тратили больше времени на поиск пищи и меньше - на отдых, что повлияло на их репродуктивную способность.
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