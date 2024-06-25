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Голикова рассказала об индексации пенсий с 1 апреля - РИА Новости, 25.06.2024
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13:26 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/golikova-1955308371.html
Голикова рассказала об индексации пенсий с 1 апреля
Голикова рассказала об индексации пенсий с 1 апреля - РИА Новости, 25.06.2024
Голикова рассказала об индексации пенсий с 1 апреля
Размер второй за год индексации пенсий с 1 апреля следующего года будет определяться по уровню роста оплаты труда за этот год, но с вычетом инфляции, сообщила... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:26
2024-06-25T13:26
россия
татьяна голикова
владимир путин
антон котяков
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единая россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Размер второй за год индексации пенсий с 1 апреля следующего года будет определяться по уровню роста оплаты труда за этот год, но с вычетом инфляции, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По итогам года будет определен темп роста фонда оплаты труда за 2024 год. Этот темп будет являться основой для индексации (пенсий - ред.) с 1 апреля 2025 года за вычетом той индексации, которая будет произведена с 1 февраля на уровень фактической инфляции 2024 года", - сказала Голикова во время пленарного заседания Госдумы. Она отметила, что такая схема – возврат к механизму индексации пенсий, который работал до 2019 года. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнял, что индексация будет проходить дважды в год одинаково для всех пенсионеров и затронет порядка 7,8 миллионов россиян.
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россия, татьяна голикова, владимир путин, антон котяков, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Антон Котяков, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Голикова рассказала об индексации пенсий с 1 апреля

Голикова: размер второй за год индексации пенсий будет определяться по инфляции

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Размер второй за год индексации пенсий с 1 апреля следующего года будет определяться по уровню роста оплаты труда за этот год, но с вычетом инфляции, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"По итогам года будет определен темп роста фонда оплаты труда за 2024 год. Этот темп будет являться основой для индексации (пенсий - ред.) с 1 апреля 2025 года за вычетом той индексации, которая будет произведена с 1 февраля на уровень фактической инфляции 2024 года", - сказала Голикова во время пленарного заседания Госдумы.
Она отметила, что такая схема – возврат к механизму индексации пенсий, который работал до 2019 года.
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнял, что индексация будет проходить дважды в год одинаково для всех пенсионеров и затронет порядка 7,8 миллионов россиян.
В Управлении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Индексация пенсий будет проходить дважды в год, заявил Котяков
20 июня, 22:54
 
РоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинАнтон КотяковГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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