https://ria.ru/20240625/golikova-1955308371.html
Голикова рассказала об индексации пенсий с 1 апреля
Голикова рассказала об индексации пенсий с 1 апреля - РИА Новости, 25.06.2024
Голикова рассказала об индексации пенсий с 1 апреля
Размер второй за год индексации пенсий с 1 апреля следующего года будет определяться по уровню роста оплаты труда за этот год, но с вычетом инфляции, сообщила... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:26
2024-06-25T13:26
2024-06-25T13:26
россия
татьяна голикова
владимир путин
антон котяков
госдума рф
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933696363_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_40bfd68e283d1e274b7271aef6c605ef.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Размер второй за год индексации пенсий с 1 апреля следующего года будет определяться по уровню роста оплаты труда за этот год, но с вычетом инфляции, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По итогам года будет определен темп роста фонда оплаты труда за 2024 год. Этот темп будет являться основой для индексации (пенсий - ред.) с 1 апреля 2025 года за вычетом той индексации, которая будет произведена с 1 февраля на уровень фактической инфляции 2024 года", - сказала Голикова во время пленарного заседания Госдумы. Она отметила, что такая схема – возврат к механизму индексации пенсий, который работал до 2019 года. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнял, что индексация будет проходить дважды в год одинаково для всех пенсионеров и затронет порядка 7,8 миллионов россиян.
https://ria.ru/20240620/pensii-1954396770.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933696363_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_e684743e15f27ea9b0360ce355288c56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, владимир путин, антон котяков, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Антон Котяков, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Голикова рассказала об индексации пенсий с 1 апреля
Голикова: размер второй за год индексации пенсий будет определяться по инфляции