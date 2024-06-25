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В Газе сохраняется высокий риск голода, сообщила ВОЗ - РИА Новости, 25.06.2024
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18:50 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/gaza-1955421400.html
В Газе сохраняется высокий риск голода, сообщила ВОЗ
В Газе сохраняется высокий риск голода, сообщила ВОЗ - РИА Новости, 25.06.2024
В Газе сохраняется высокий риск голода, сообщила ВОЗ
Риск голода в Газе остается очень высоким, каждый пятый житель анклава испытывает острую нехватку продовольствия, заявил глава Всемирной организации... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:50
2024-06-25T18:50
в мире
израиль
тедрос адханом гебрейесус
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
воз
сектор газа
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ЖЕНЕВА, 25 июн - РИА Новости. Риск голода в Газе остается очень высоким, каждый пятый житель анклава испытывает острую нехватку продовольствия, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Пока продолжается конфликт, в Газе сохраняется высокий риск возникновения голода. Каждый пятый житель Газы испытывает острую нехватку продовольствия. Почти все жители сектора сталкиваются с нехваткой продовольствия", - сказано в его публикации в соцсети X. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240619/izrail-1953965274.html
https://ria.ru/20240609/pmef-1951762279.html
израиль
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в мире, израиль, тедрос адханом гебрейесус, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, воз, сектор газа
В мире, Израиль, Тедрос Адханом Гебрейесус, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ВОЗ, Сектор Газа
В Газе сохраняется высокий риск голода, сообщила ВОЗ

Глава ВОЗ: каждый пятый житель Газы страдает от острой нехватки продовольствия

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 25 июн - РИА Новости. Риск голода в Газе остается очень высоким, каждый пятый житель анклава испытывает острую нехватку продовольствия, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Пока продолжается конфликт, в Газе сохраняется высокий риск возникновения голода. Каждый пятый житель Газы испытывает острую нехватку продовольствия. Почти все жители сектора сталкиваются с нехваткой продовольствия", - сказано в его публикации в соцсети X.
Последствия израильского удара в Рафахе - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Комиссия ООН обвинила Израиль в "истреблении палестинцев"
19 июня, 13:57
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с РФ Олег Кобяков на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
В ФАО заявили об угрозе массового голода в секторе Газа
9 июня, 12:39
 
В миреИзраильТедрос Адханом ГебрейесусОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВОЗСектор Газа
 
 
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