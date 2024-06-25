В Газе сохраняется высокий риск голода, сообщила ВОЗ
Глава ВОЗ: каждый пятый житель Газы страдает от острой нехватки продовольствия
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
ЖЕНЕВА, 25 июн - РИА Новости. Риск голода в Газе остается очень высоким, каждый пятый житель анклава испытывает острую нехватку продовольствия, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Пока продолжается конфликт, в Газе сохраняется высокий риск возникновения голода. Каждый пятый житель Газы испытывает острую нехватку продовольствия. Почти все жители сектора сталкиваются с нехваткой продовольствия", - сказано в его публикации в соцсети X.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.